Область отрегулирует оборот отходов

Ознакомиться с
законопроектом каждый житель области может в сети Интернет по ссылке, а свое
мнение и предложения направить по электронной почте vashemnenie@lenreg.ru до 12
октября 2020 года.
В законопроекте прописан
регламент организации и учета отходов, а также контроль за их перемещением на
территории Ленинградской области. В новом законопроекте отражена позиция
губернатора о необходимости запрета захоронения необработанных отходов на областных
полигонах к 2023 году.
Кроме того, все
транспортные средства, перевозящие отходы, будут обязаны подключиться к
специально разработанной системе, которая позволит фиксировать их логистику. В
рамках этой системы каждый автомобиль должен будет получить специальное
разрешение, содержащее индивидуальный идентификационный QR-код.
Кроме того, новый закон
предполагает внесение изменений в областной закон «Об административных
правонарушениях». Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для
физических лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических – 1,5 млн. Кратное
увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих
соответствующего разрешения.
Новый областной закон
разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства
и потребления на окружающую среду и здоровье человека, а также для сбережения
природных ресурсов.
В случае одобрения
Законодательным собранием закон вступит в силу с 1 января 2021 года.