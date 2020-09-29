Область отрегулирует оборот отходов

Ознакомиться с законопроектом каждый житель области может в сети Интернет по ссылке, а свое мнение и предложения направить по электронной почте vashemnenie@lenreg.ru до 12 октября 2020 года.

В законопроекте прописан регламент организации и учета отходов, а также контроль за их перемещением на территории Ленинградской области. В новом законопроекте отражена позиция губернатора о необходимости запрета захоронения необработанных отходов на областных полигонах к 2023 году.

Кроме того, все транспортные средства, перевозящие отходы, будут обязаны подключиться к специально разработанной системе, которая позволит фиксировать их логистику. В рамках этой системы каждый автомобиль должен будет получить специальное разрешение, содержащее индивидуальный идентификационный QR-код.

Кроме того, новый закон предполагает внесение изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических – 1,5 млн. Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.

Новый областной закон разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, а также для сбережения природных ресурсов.

В случае одобрения Законодательным собранием закон вступит в силу с 1 января 2021 года.