Осенний фотокросс

Организаторы ежегодного конкурса
фотоснимков приготовили для участников три темы: «Калькулятор», «Гатчина 2030»,
«Визитка» (портрет), а также отмерили три часа, за которые нужно было сделать
красочные и интересные кадры.
В состав жюри фотокросса вошли главный
редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва, пресс-секретарь
администрации Гатчинского района Мария Герман, фотографы Мария Воробьева и
Роман Шехонин. Секретарем фотокросса выступил Александр Почечуев.
Члены жюри оценивали работы участников по
трем критериям: соответствие и раскрытие заявленной темы (максимально 5
баллов), оригинальность идеи (максимально 3 балла), техника исполнения
(максимально 2 балла).
В результате, в категории «Визитка»
победила команда «У Дураков Мысли Сходятся», второе место заняла команда
«Вспышка», на третьем месте – «Баярышни». Команда MAMA.GTN была награждена
отдельным призом за оригинальную идею.
В категории «Калькулятор» лучший снимок,
по мнению жюри, сделали участники команды MAMA.GTN. Второе место присудили
команде «Три поколения». Третье место заняла команда «Вспышка».
В категории «Гатчина 2030» первое место
заняла команда «Куропатка», на втором месте – команда «Баярышни», на третьем
месте – команда Ice Family. За оригинальную идею в этой номинации наградили
команду «ОБА-НА».
Всем командам-участницам вручили сладкие призы, светоотражатели с символикой мероприятия и грамоты за участие. Победители в каждой категории получили сертификаты в магазин «Спортмастер». Участники, занявшие вторые места, получили сертификаты в магазин «Буквоед» и ресторан «Пхали-Хинкали». Бронзовые призеры получили сертификаты в магазин «Буквоед».