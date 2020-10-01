Осенний фотокросс

Организаторы ежегодного конкурса фотоснимков приготовили для участников три темы: «Калькулятор», «Гатчина 2030», «Визитка» (портрет), а также отмерили три часа, за которые нужно было сделать красочные и интересные кадры.

В состав жюри фотокросса вошли главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва, пресс-секретарь администрации Гатчинского района Мария Герман, фотографы Мария Воробьева и Роман Шехонин. Секретарем фотокросса выступил Александр Почечуев.

Члены жюри оценивали работы участников по трем критериям: соответствие и раскрытие заявленной темы (максимально 5 баллов), оригинальность идеи (максимально 3 балла), техника исполнения (максимально 2 балла).

В результате, в категории «Визитка» победила команда «У Дураков Мысли Сходятся», второе место заняла команда «Вспышка», на третьем месте – «Баярышни». Команда MAMA.GTN была награждена отдельным призом за оригинальную идею.

В категории «Калькулятор» лучший снимок, по мнению жюри, сделали участники команды MAMA.GTN. Второе место присудили команде «Три поколения». Третье место заняла команда «Вспышка».

В категории «Гатчина 2030» первое место заняла команда «Куропатка», на втором месте – команда «Баярышни», на третьем месте – команда Ice Family. За оригинальную идею в этой номинации наградили команду «ОБА-НА».

Всем командам-участницам вручили сладкие призы, светоотражатели с символикой мероприятия и грамоты за участие. Победители в каждой категории получили сертификаты в магазин «Спортмастер». Участники, занявшие вторые места, получили сертификаты в магазин «Буквоед» и ресторан «Пхали-Хинкали». Бронзовые призеры получили сертификаты в магазин «Буквоед».