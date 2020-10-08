Биржа труда нашла работу для 16,3 тысяч жителей Ленинградской области

Эта информация была озвучена на координационном совещании комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и подведомственных учреждений.

«Пандемия оказала огромное влияние на работу службы занятости в этот период. В разы выросло количество обратившихся и признанных безработными. Год сложный, но есть и позитив – ограничения, связанные с пандемией, стали мощным стимулом к активному освоению службой занятости интернет-технологий», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

На конец сентября на учете в службе занятости состояло 33,3 тысячи безработных, 31 тысяча из них получала пособие по безработице. На 1 октября продолжили получать пособие 20,6 тысяч безработных, у остальных закончился период продления выплаты пособия по безработице. Напомним, тем, кто после 1 марта 2020 года утратил право на получение пособия в связи с окончанием срока его выплаты, период выплаты был продлен на срок до 3 месяцев, но не позднее 1 октября.

За прошедшие девять месяцев нашли новую работу 16,3 тысячи жителей Ленинградской области. Приняли участие в организованных общественных работах 1,3 тысячи человек. Услуга по профориентации была оказана 16,7 тысячам граждан, а на обучение по направлению от Биржи труды отправились 2,5 тысяч человек.