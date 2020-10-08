Реставрация террасы-пристани

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Гатчина», в настоящее время подготовительные работы перешли в активную фазу: идет разборка аварийной кладки. Вся кладка инвентаризируется. Каждый отдельный камень маркируется, после чего будет подвергнут экспертизе. В зависимости от заключения специалистов будет принято решение: что воссоздать, а что оставить. В зимний период работа по экспертизе и реставрации будет продолжаться в крытых помещениях.

Из истории мы знаем, что в ХVIII-ХIХ веках Большая терраса на Длинном острове являлась пристанью, куда причаливали суда «гатчинской флотилии». Постройка была осуществлена в 1792-1795 годах по проекту В. Бренны. Пристань украшали мраморные скульптуры муз и каменные вазы. До наших дней на историческом месте сохранились только два изваяния львов, высеченных из местного известняка.

Проход через Длинный остров и выход на террасу-пристань из-за ее аварийного состояния был закрыт около пяти лет назад. Посетители Гатчинского парка могли видеть, как постепенно разрушается каменная кладка. Со временем были утрачены отдельные ступени и плиты площадок. В террасе появились трещины. Она с каждым годом все больше наклонялась в сторону озера. Вопрос стоял остро: если не принять меры, историческая достопримечательность Гатчинского дворцово-паркового ансамбля может быть утрачена.

Еще до того, как был закрыт выход на террасу, руководство музея-заповедника «Гатчина» начало добиваться принятия решения о ее реставрации. Около десяти лет назад началось проектирование. Чтобы удовлетворить все требования, в том числе усложнявшиеся близостью к «Водоканалу», была проведена огромная работа. После серии экспертиз, растянувшихся на годы, проект был принят, и началась долгожданная реставрация. Средства на нее выделяются комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Когда же можно будет вновь полюбоваться Большой террасой-пристанью? В ГМЗ «Гатчина» нам пояснили, что у научной реставрации жестких сроков нет: работа разбита на этапы, у каждого этапа свой бюджет. Срок первого этапа с разборкой аварийной кладки – до конца октября 2020 года. Дальше начнется этап проведения экспертизы. От ее результатов зависит, сколько и какого камня нужно будет для реставрации и, соответственно, сколько средств потребуется на эти цели.



