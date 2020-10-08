Реставрация террасы-пристани

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника
«Гатчина», в настоящее время подготовительные работы перешли в активную фазу:
идет разборка аварийной кладки. Вся кладка инвентаризируется. Каждый отдельный
камень маркируется, после чего будет подвергнут экспертизе. В зависимости от
заключения специалистов будет принято решение: что воссоздать, а что оставить.
В зимний период работа по экспертизе и реставрации будет продолжаться в крытых
помещениях.
Из истории мы знаем, что в ХVIII-ХIХ веках Большая
терраса на Длинном острове являлась пристанью, куда причаливали суда
«гатчинской флотилии». Постройка была осуществлена в 1792-1795 годах по проекту
В. Бренны. Пристань украшали мраморные скульптуры муз и каменные вазы. До наших
дней на историческом месте сохранились только два изваяния львов, высеченных из
местного известняка.
Проход через Длинный остров и выход на
террасу-пристань из-за ее аварийного состояния был закрыт около пяти лет назад.
Посетители Гатчинского парка могли видеть, как постепенно разрушается каменная
кладка. Со временем были утрачены отдельные ступени и плиты площадок. В террасе
появились трещины. Она с каждым годом все больше наклонялась в сторону озера.
Вопрос стоял остро: если не принять меры, историческая достопримечательность
Гатчинского дворцово-паркового ансамбля может быть утрачена.
Еще до того, как был закрыт выход на террасу,
руководство музея-заповедника «Гатчина» начало добиваться принятия решения о ее
реставрации. Около десяти лет назад началось проектирование. Чтобы
удовлетворить все требования, в том числе усложнявшиеся близостью к
«Водоканалу», была проведена огромная работа. После серии экспертиз,
растянувшихся на годы, проект был принят, и началась долгожданная реставрация.
Средства на нее выделяются комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
Когда же можно будет вновь полюбоваться Большой
террасой-пристанью? В ГМЗ «Гатчина» нам пояснили, что у научной реставрации
жестких сроков нет: работа разбита на этапы, у каждого этапа свой бюджет. Срок
первого этапа с разборкой аварийной кладки – до конца октября 2020 года. Дальше
начнется этап проведения экспертизы. От ее результатов зависит, сколько и
какого камня нужно будет для реставрации и, соответственно, сколько средств
потребуется на эти цели.