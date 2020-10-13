Автор книги - учитель

«Кто
за чем, а мы – за этим» - книга о путешествии двух петербургских учителей в Лондон.
Они отправляются за знаниями об истории Англии, её достопримечательностях и
традициях. Вместе с ними едет доктор наук, являющийся их гидом. К группе
присоединяются два разбойника, которые имеют совсем иную цель поездки. Книга
ориентирована на детей от 8 лет.
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Книга равнозначно как развлекательная, так и познавательная, - делится Наталья Викторовна.
- Из книги можно почерпнуть знания об Англии вместе с одной группой героев и
посмеяться с другой, так как разбойники то и дело попадают в очень необычные
ситуации. Это часто происходит из-за незнания английского языка. Все герои –
выдуманные, но хочется, чтобы было больше таких заинтересованных учителей,
находящихся в непрерывном процессе саморазвития, равно как и учеников с большой
тягой к знаниям.
На
написание книги ушло более четырех лет.
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Работа завуча в сельской школе – это не работа, это жизнь, причём почти круглосуточная,
- признается автор. - Времени не остаётся даже на то, чтобы хоть немного
посмотреть телевизор или приготовить ужин семье. Поэтому писала книгу только во
время летнего отпуска.
Есть у автора желание написать продолжение -
про путешествие героев в Шотландию или Америку. Дело за малым - выкроить время
в плотном рабочем графике. А первые читатели уже ждут продолжения увлекательной
истории.