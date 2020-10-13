Автор книги - учитель

«Кто за чем, а мы – за этим» - книга о путешествии двух петербургских учителей в Лондон. Они отправляются за знаниями об истории Англии, её достопримечательностях и традициях. Вместе с ними едет доктор наук, являющийся их гидом. К группе присоединяются два разбойника, которые имеют совсем иную цель поездки. Книга ориентирована на детей от 8 лет.

- Книга равнозначно как развлекательная, так и познавательная, - делится Наталья Викторовна. - Из книги можно почерпнуть знания об Англии вместе с одной группой героев и посмеяться с другой, так как разбойники то и дело попадают в очень необычные ситуации. Это часто происходит из-за незнания английского языка. Все герои – выдуманные, но хочется, чтобы было больше таких заинтересованных учителей, находящихся в непрерывном процессе саморазвития, равно как и учеников с большой тягой к знаниям.

На написание книги ушло более четырех лет.

- Работа завуча в сельской школе – это не работа, это жизнь, причём почти круглосуточная, - признается автор. - Времени не остаётся даже на то, чтобы хоть немного посмотреть телевизор или приготовить ужин семье. Поэтому писала книгу только во время летнего отпуска.

Есть у автора желание написать продолжение - про путешествие героев в Шотландию или Америку. Дело за малым - выкроить время в плотном рабочем графике. А первые читатели уже ждут продолжения увлекательной истории.



