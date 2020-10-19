Придётся посидеть в России…

В августе гатчинская полиция задержала 25-летнего гражданина Украины Александра К., объявленного в международный розыск как лицо, скрывшееся от органов правосудия Украины. Гражданина К. задержали в Гатчине с целью решения вопроса о его выдаче Украине для осуществления уголовного преследования. У себя на родине он вместе с подельниками обокрал дом, похитив крупную сумму денег в разной валюте.

Преступление было совершено «по малолетке». В июне 2012 года, в Виннице, 17-летний Александр К. в компании троих несовершеннолетних товарищей залез в домовладение. Дом злоумышленники присмотрели заранее, точно зная, что он принадлежит состоятельным людям, и там есть что взять. Убедившись, что хозяев в доме нет, подростки похитили более 30 тысяч евро, свыше 38 тысяч долларов США и 60 тысяч гривен.

Подростков поймали, полностью изобличили и отдали под суд. В марте 2014 года Винницкий городской суд приговорил Александра К. за пособничество в совершении тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой, к пяти годам лишения свободы. Украинские законы суровы… Однако его подельников посадить успели, а Александр ухитрился сбежать. Поскольку на территории Украины осужденный так и не объявился, его объявили в международный розыск. В мае этого года в Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение из Министерства юстиции Украины о выдаче Александра К. для исполнения приговора – если найдется.

Нашелся – спустя шесть лет. Как выяснилось, он обосновался в Гатчине – в квартире на улице Чкалова и даже завел семью. Образ жизни вел вполне благопристойный.

На следующий день после задержания Гатчинский городской суд в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» избрал для гражданина К. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Два месяца истекли, а украинского вора никто не забрал. Гатчинская городская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания. под стражей до шести месяцев – для обеспечения выдачи гражданина К. правоохранительным органам Украины. Если они все-таки соберутся его забрать.

Обстоятельств, препятствующих выдаче арестанта иностранному государству для уголовного преследования, не имеется. При этом Александр К. осужден на территории Украины за совершение преступления, которое в Российской Федерации квалифицируется аналогично, по части 5 статьи 33 УК РФ и части 4 статьи 158 УК РФ – как пособничество в совершении тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой. За подобное деяние у нас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек.

Сам фигурант и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест. Владелица квартиры на улице Чкалова, в которой украинец проживал в Гатчине, против домашнего ареста не возражает. Однако, по мнению прокуратуры, у гражданина К. наличествует возможность скрыться, совершить новое преступление и воспрепятствовать процедуре выдачи его Украине. Российского гражданства молодой человек не имеет. Зарегистрирован на территории Украины.

При принятии решения суд учел данные о состоянии здоровья арестанта: сведений о том, что он страдает заболеваниями, препятствующими содержанию под стражей, не представлено. При этом было учтено, что процедура выдачи гражданина К. компетентным органам Украины займет достаточно длительное время. Поэтому суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей на четыре месяца – до февраля 2021 года.

По информации Гатчинской городской прокуратуры