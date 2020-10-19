Придётся посидеть в России…

В августе гатчинская
полиция задержала 25-летнего гражданина Украины Александра К., объявленного в
международный розыск как лицо, скрывшееся от органов правосудия Украины.
Гражданина К. задержали в Гатчине с целью решения вопроса о его выдаче Украине
для осуществления уголовного преследования. У себя на родине он вместе с
подельниками обокрал дом, похитив крупную сумму денег в разной валюте.
Преступление было
совершено «по малолетке». В июне 2012 года, в Виннице, 17-летний Александр К. в
компании троих несовершеннолетних товарищей залез в домовладение. Дом
злоумышленники присмотрели заранее, точно зная, что он принадлежит
состоятельным людям, и там есть что взять. Убедившись, что хозяев в доме нет,
подростки похитили более 30 тысяч евро, свыше 38 тысяч долларов США и 60 тысяч
гривен.
Подростков поймали,
полностью изобличили и отдали под суд. В марте 2014 года Винницкий городской
суд приговорил Александра К. за пособничество в совершении тайного хищения
чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой, к пяти годам
лишения свободы. Украинские законы суровы… Однако его подельников посадить
успели, а Александр ухитрился сбежать. Поскольку на территории Украины
осужденный так и не объявился, его объявили в международный розыск. В мае этого
года в Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение из Министерства юстиции
Украины о выдаче Александра К. для исполнения приговора – если найдется.
Нашелся – спустя шесть
лет. Как выяснилось, он обосновался в Гатчине – в квартире на улице Чкалова и
даже завел семью. Образ жизни вел вполне благопристойный.
На следующий день после
задержания Гатчинский городской суд в соответствии с Конвенцией «О правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» избрал
для гражданина К. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Два месяца истекли, а украинского вора никто не забрал. Гатчинская городская
прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания. под
стражей до шести месяцев – для обеспечения выдачи гражданина К.
правоохранительным органам Украины. Если они все-таки соберутся его забрать.
Обстоятельств, препятствующих
выдаче арестанта иностранному государству для уголовного преследования, не
имеется. При этом Александр К. осужден на территории Украины за совершение
преступления, которое в Российской Федерации квалифицируется аналогично, по
части 5 статьи 33 УК РФ и части 4 статьи 158 УК РФ – как пособничество в
совершении тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере,
организованной группой. За подобное деяние у нас предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше трех лет. Срок давности привлечения к уголовной
ответственности не истек.
Сам фигурант и его
защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест. Владелица квартиры
на улице Чкалова, в которой украинец проживал в Гатчине, против домашнего
ареста не возражает. Однако, по мнению прокуратуры, у гражданина К.
наличествует возможность скрыться, совершить новое преступление и
воспрепятствовать процедуре выдачи его Украине. Российского гражданства молодой
человек не имеет. Зарегистрирован на территории Украины.
При принятии решения суд
учел данные о состоянии здоровья арестанта: сведений о том, что он страдает
заболеваниями, препятствующими содержанию под стражей, не представлено. При
этом было учтено, что процедура выдачи гражданина К. компетентным органам Украины
займет достаточно длительное время. Поэтому суд вынес постановление о продлении
срока содержания под стражей на четыре месяца – до февраля 2021 года.
По информации Гатчинской городской прокуратуры