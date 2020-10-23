Гатчинским озёрам – чистоту времён Павла I

Напомним, что запустить процесс расчистки гатчинских озер удалось благодаря национальному проекту «Экология». 22-го октября в ходе пресс-тура председатель областного Комитета по природным ресурсам Павел Немчинов рассказал, как идет работа, что уже сделано, и каковы перспективы:

- Нацпроект «Экология» охватывает огромный спектр, в который входит расчистка уникальных водных объектов. Гатчинское садово-парковое хозяйство – жемчужина Ленинградской области. Еще в 1799 году при Павле I эти озера были признаны самыми чистыми в Европе. Мы хотим вернуться к традициям и благодаря нацпроекту занимаемся расчисткой водных объектов, которые находятся в границах гатчинского дворцово-паркового хозяйства.

Сейчас мы чистим Теплую речку. В следующем году приступим к расчистке перехода к Белому озеру (участок с водопадом), потом Карпин пруд, Черное озеро, Филькино – это уже Приоратский парк.

Павел Артурович отметил, что за полвека – а именно столько прошло со времени последней чистки гатчинских озер – накопился изрядный слой донных отложений: «Это надо вычистить и вернуть озерам первозданный красивый вид. Если мы уберем ил, мы дадим возможность ключам максимально чистить воду самостоятельно, чтобы водный объект работал полноценно. Но 50 лет – это такой срок, после которого уже надо приходить водоемам на помощь».

Бутылки со дна и 2 тонны мусора

Готовится площадка под строительный городок, а также участок для размещения донных отложений. Для этого снимается 30 см грунта, укладывается мембрана, сверху – строительный текстиль, и на эту площадку будут складывать донные отложения. Храниться они будут там, как минимум, до марта. Организаторы работы надеются, что зима будет холодной, вытащенный со дна ил промерзнет, и его можно будет без проблем вывезти в Вайялово – на площадку, которую предоставил Гатчинский район.

Как рассказал Павел Немчинов, на реке Теплой десять дней работали водолазы – они полностью исследовали дно и все прилегающие территории: ни мин, ни снарядов не нашли. Но есть находки, красноречиво свидетельствующие о культуре наших сограждан: покрышки, бутылки, цепи и прочий мусор. Много топляка – деревьев, которые уже опустились на дно.

- На первом этапе мы соберем эти большие мусорные элементы, которые можно убрать, не используя специальную технику, которая будет высасывать ил и донные отложения, – пояснил Павел Артурович. – Следов отдыхающих хватает и на берегу: с площадки, которую вычистили под строительный городок, вывезли пару тонн мусора.

Думали, что засохнут. А они замёрзнут…

- На данный момент у нас работает один водный экскаватор, который называется «Боцман». Это тестовая техника, он весит всего три тонны – единственное, что мы смогли сюда перевезти через этот мостик, – сказал Павел Немчинов. – Мостик мы перестроим – с ноября здесь планируется запустить четыре единицы техники. Самая большая – около 11 тонн весом. Ее производительность будет в 4 раза выше. С 5-го ноября здесь пойдет активная работа. Я думаю, за месяц речку Теплую почистим.

Павел Артурович заверил, что ни одно уникальное или старинное сооружение разрушено не будет. Вся техника будет заезжать не со стороны Сильвии, где проходит парковая дорожка, а со стороны Орловой рощи. Но не через рощу, а по боковой тропинке, ведущей от парковки на ул. Крупской, мимо «собачьей полянки». Эта часть парка не является уникальной. На время очистных работ по пути движения техники будут уложены бетонные плиты, чтобы не испортить тропинку вконец. Даже наоборот, по окончании расчистки, если подрядчик позволит, часть плит останется, чтобы сделать дорожку более удобной для пешеходов.

По словам Павла Немчинова, организаторы и подрядчики были готовы приступить к расчистке уже в середине лета. Но пришлось дожидаться окончания туристического сезона в парке.

- Изначально мы планировали, что эти донные отложения на берегу засохнут – теперь мы планируем, что они замерзнут. Но, к счастью, с администрацией ГМЗ «Гатчина» достигнут консенсус. В этом году мы решили сделать упор на то, чтобы прийти на эту территорию без последствий и создать комфортные условия для людей, которые будут здесь работать, – подчеркнул председатель Комитета по природным ресурсам.

Гатчинские озёра не оденутся в гранит

Директор государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов пояснил, что расчистка озер позволит развиваться дальше и благоустраивать береговую линию. Поскольку это благоустройство постоянно откладывалось из-за ожидания очистных работ. А береговая линия в гидропарках – самое красивое место.

Но это, по словам директора ГМЗ, очень сложный процесс.

- Наша гидросистема не является полностью естественной. Значительная ее часть – это искусственные водоемы, искусственные берега. Чтобы они не осыпались, было сделано специальное берегоукрепление. Вы можете его увидеть на 2/3 всей береговой линии. Это большая и очень серьезная работа. На сегодняшний день есть несколько проектов берегоукрепления. Ни один из них нас не устраивает, потому что все они сделаны по принципу берегоукрепления больших рек. Как на Неве, например. Это очень дорогая работа, которую мы никогда не сможем себе позволить. Надо найти компромисс и сделать так, как делали всегда - то есть вручную забивали сваи, пусть и с помощью инструментов.

Василий Панкратов рассказал, что знаменитый водный лабиринт тоже будут чистить, но его полное восстановление – дело далекой перспективы.

Также Василий Юрьевич поделился планами наземных реставрационных работ.

- За этот год мы должны закончить практически все наружные работы по реставрации дворца, кроме части центрального корпуса и одного полуциркуля. Если все пойдет по плану, на следующий год мы полностью закончим весь фасад по периметру дворца. Терраса-пристань оказалась в очень сложном положении. В ходе реставрации выявились новые проблемы, теперь необходимо внести изменения в технологию реставрации. Так что работы продлятся еще года полтора…

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