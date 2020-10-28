Гатчинские финалисты «Большой перемены» едут в «Артек»

Гатчинские финалисты «Большой перемены» едут в «Артек»

В прошлые выходные состоялась церемония закрытия полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», в котором принимали участие и гатчинские ребята.

Рубрики : Образование     28 Oct 2020

Северо-Западный полуфинал конкурса проходил в детском центре «Россонь» в Кингисеппском районе. В нем приняли участие 392 старшеклассника, в том числе 74 человека из Ленинградской области и семь – из Гатчинского района.

В результате в финал «Большой перемены» вышли двое гатчинцев: ученица 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и 9-классник Елизаветинской средней общеобразовательной школы Самир Магеррамов.

31-го октября наши финалисты отправятся в «Артек – для участия в заключительном этапе всероссийского конкурса.

Екатерина Дзюба

Фото предоставлено Комитетом образования Ленинградской области


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