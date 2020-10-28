Гатчинские финалисты «Большой перемены» едут в «Артек»

Северо-Западный
полуфинал конкурса проходил в детском центре «Россонь» в Кингисеппском районе.
В нем приняли участие 392 старшеклассника, в том числе 74 человека из
Ленинградской области и семь – из Гатчинского района.
В
результате в финал «Большой перемены» вышли двое гатчинцев: ученица 9-го класса
Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и 9-классник Елизаветинской средней
общеобразовательной школы Самир Магеррамов.
31-го
октября наши финалисты отправятся в «Артек – для участия в заключительном этапе
всероссийского конкурса.
Екатерина Дзюба
Фото предоставлено Комитетом образования Ленинградской области