Гатчинские финалисты «Большой перемены» едут в «Артек»

Северо-Западный полуфинал конкурса проходил в детском центре «Россонь» в Кингисеппском районе. В нем приняли участие 392 старшеклассника, в том числе 74 человека из Ленинградской области и семь – из Гатчинского района.

В результате в финал «Большой перемены» вышли двое гатчинцев: ученица 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и 9-классник Елизаветинской средней общеобразовательной школы Самир Магеррамов.

31-го октября наши финалисты отправятся в «Артек – для участия в заключительном этапе всероссийского конкурса.

Екатерина Дзюба

Фото предоставлено Комитетом образования Ленинградской области