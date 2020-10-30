Родители могут не волноваться: школьники продолжат учиться очно

«В
школах положение стабильное, основания для дистанционного обучения нет. Также в
обычном режиме будут работать все детские сады во всех зонах региона. Никаких
ограничений по количеству детей в группах или по приему в группы детей только
работающих родителей вводить не планируется», — отметил Сергей Тарасов.
Глава
региона Александр Дрозденко рассказал, что на заседании рабочей группы
Госсовета РФ по коронавирусной инфекции был отмечен положительный опыт
Ленинградской области по ведению амбулаторных больных с COVID-19.
«В
Ленинградской области амбулаторно лечится около 80% заболевших, за все это
время на амбулаторное лечение было отправлено более 8,8 тысяч человек, и мы не
потеряли ни одного среди лечащихся дома, и только 15 человек перешли на лечение
в стационары. Это один из самых лучших показателей в России, в стране в среднем
около 15% амбулаторных больных поступают, впоследствии, в больницы», — обратил
внимание Александр Дрозденко.
Также
губернатор подчеркнул, что наш регион положительно отмечен на федеральном
уровне тем, что у нас создан неснижаемый трёхмесячный запас лекарственных
средств, высокий уровень тестирования на COVID-19, нет вопросов с поставками
кислорода, контракты по которым сделаны заранее, и нет проблем с работой скорой
помощи, доставкой больных к врачам — в регионе заранее закуплено 39 новых
автомобилей для работы с больными с COVID-19.
На
штабе было принято решение, что в ближайшие выходные дни в Ленинградской
области будут вновь задействованы системы оповещения граждан о чрезвычайных
ситуациях. До жителей области будет доведена информация о том, что в Российской
Федерации, решением главного санитарного врача, введено обязательное ношение
масок, в случае нарушения — предусмотрено наказание. Администрация региона
просит граждан соблюдать это требование.