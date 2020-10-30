Родители могут не волноваться: школьники продолжат учиться очно

«В школах положение стабильное, основания для дистанционного обучения нет. Также в обычном режиме будут работать все детские сады во всех зонах региона. Никаких ограничений по количеству детей в группах или по приему в группы детей только работающих родителей вводить не планируется», — отметил Сергей Тарасов.

Глава региона Александр Дрозденко рассказал, что на заседании рабочей группы Госсовета РФ по коронавирусной инфекции был отмечен положительный опыт Ленинградской области по ведению амбулаторных больных с COVID-19.

«В Ленинградской области амбулаторно лечится около 80% заболевших, за все это время на амбулаторное лечение было отправлено более 8,8 тысяч человек, и мы не потеряли ни одного среди лечащихся дома, и только 15 человек перешли на лечение в стационары. Это один из самых лучших показателей в России, в стране в среднем около 15% амбулаторных больных поступают, впоследствии, в больницы», — обратил внимание Александр Дрозденко.

Также губернатор подчеркнул, что наш регион положительно отмечен на федеральном уровне тем, что у нас создан неснижаемый трёхмесячный запас лекарственных средств, высокий уровень тестирования на COVID-19, нет вопросов с поставками кислорода, контракты по которым сделаны заранее, и нет проблем с работой скорой помощи, доставкой больных к врачам — в регионе заранее закуплено 39 новых автомобилей для работы с больными с COVID-19.

На штабе было принято решение, что в ближайшие выходные дни в Ленинградской области будут вновь задействованы системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. До жителей области будет доведена информация о том, что в Российской Федерации, решением главного санитарного врача, введено обязательное ношение масок, в случае нарушения — предусмотрено наказание. Администрация региона просит граждан соблюдать это требование.