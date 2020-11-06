Область закупает дополнительный транспорт для медиков и привлекает ординаторов

Об
этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области
Сергей Вылегжанин на заседании межведомственного штаба по недопущению
распространения на территории региона коронавирусной инфекции.
На
сегодняшний день в регионе с начала пандемии выявлено 12 322 случаев
заболевания COVID-19. За минувшие сутки в больницы области поступили 73
человека с коронавирусной инфекцией и пневмонией.
На
койках в стационарах Ленинградской
области находятся 1084 пациента, коек для лечения COVID-19 — 1847, свободно 42
процента.