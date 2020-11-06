Область закупает дополнительный транспорт для медиков и привлекает ординаторов

Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин на заседании межведомственного штаба по недопущению распространения на территории региона коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в регионе с начала пандемии выявлено 12 322 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в больницы области поступили 73 человека с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

На койках в стационарах Ленинградской области находятся 1084 пациента, коек для лечения COVID-19 — 1847, свободно 42 процента.