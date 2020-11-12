Начальник Гатчинского УМВД Александр Волков: «Работать надо на раскрытие преступления, а не на отказной материал»

Досье Александр Волков родился в 1969 году в Брянской области в рабочей семье. После школы уехал в Ленинград и по окончании Университета МВД стал служить в милиции. 18 лет отработал в Невском районе Петербурга – в службе по борьбе с экономическими преступлениями. Начал оперативником и от рядового сотрудника дослужился до начальника отдела. За многолетнюю службу был награжден как заслуженный житель Невского района. Впоследствии четыре года занимал должность начальника оперативно-розыскной части в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. Потом три года служил начальником полиции в Кировском районе Ленобласти и получил предложение возглавить УМВД России по Гатчинскому району.

- Первые полгода были очень тяжелые, – признается Александр Васильевич. – Сначала ездил в Гатчину из Кировска – дорога занимала 50 минут по Южному полукольцу, и с семи утра уже был на рабочем месте. Район оказался для меня совершенно новым – до назначения я в Гатчине даже ни разу не был. Нужно было познакомиться с людьми, с территорией, с оперативной обстановкой. Теперь самый трудный период миновал, и мне нравится здесь работать. Этот шаг нужно было сделать. А с таким коллективом можно совершить многое.

- С вашим приходом произошли какие-то кадровые перестановки?

- Я сторонник того, чтобы человек оставался на своем рабочем месте. Потому что у каждого семья, проблемы. Если тяжело на этом месте, я готов предложить другое в том же подразделении. Я сам начинал с рядовых и понимаю все трудности этой службы. Но если сотрудник принял решение об увольнении или переводе в другое подразделение, это его выбор.

Современные темпы работы не каждый может выдержать. Указания, которые даются сегодня, должны быть выполнены вчера, а не через неделю.

Поменялись заместители начальника УМВД, так как их предшественники ушли на заслуженный отдых. Так получилось, что на место замов были назначены те, с кем мне довелось работать на протяжении многих лет: начальник полиции, начальник по охране общественного порядка, исполняющий обязанности начальника следственного управления и начальник ОБЭП.

- Как решается вопрос кадрового некомплекта?

- У нас желающих устроиться на службу больше, чем вакантных мест. Другое дело, что трудоустройство в полицию – длительный процесс, и от момента подачи заявления до оформления сотрудника проходит не один месяц. Начальник кадровой службы Людмила Комарова наладила взаимодействие с военкоматом. Оказалось, многие даже не знали, что после службы в армии можно пойти служить в полицию. Так что за кадры я спокоен. На совещаниях по кадровой политике мы не звучим.

- И конвоя хватает? И патрульно-постовая служба укомплектована?

- В конвое место руководителя вакантно, но у нас есть кандидат, который должен занять эту должность, как только придет кандидат на его место. Вот так. Патрульно-постовой службе сейчас выплачивают надбавки, и штат укомплектован.

Работу ППСП отлично организовал начальник по охране общественного порядка Расим Гаджиханов. Благодаря тому, что наружные наряды стали более грамотно работать на улице, за девять месяцев снизилась преступность. В общественных местах зарегистрировано 443 преступления – в полтора раза меньше, чем в прошлом году. В том числе уличных преступлений – 307, что на 191 меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Сотрудниками патрульно-постовой службы выявлено 55 уличных преступлений (+18), по административной практике составлен 1301 протокол – на 128 больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

- Патрулей в городе и районе хватает?

- Сейчас заступают три наряда днем, три ночью. Я бы еще по наряду добавил, но пока штатная численность не позволяет. Если будет перераспределение в Главке, постараюсь, чтобы нам добавили единиц. Сейчас на 7 вакансий – 9 кандидатов, которые хотят устроиться в патрульно-постовую. А ППСП – это кузница кадров. Любой руководитель служб предпочитает выбирать среди тех сотрудников, которые поработали «на улице», «на земле».

- Как в целом сейчас рейтинг Гатчинского УМВД на фоне других районов области?

- Среди 18 районов области мы занимаем третье место. Но область тоже неоднородна. Гатчинский район как наиболее крупный сравнивают с Выборгским и Всеволожским. Вот Всеволожский на 7 месте, Выборгский – на 17. Гатчину опережает Тосненский район и Лодейнопольский. По масштабам мы не сравнимы.

В Гатчине очень сильный коллектив. Гатчинский уголовный розыск – та служба, которой нужно просто поставить цель – результат гарантирован. Сейчас отдел возглавил Александр Алиханов – очень толковый руководитель, под началом которого работают настоящие профессионалы. Много раскрытий, раскрываемость преступлений против личности (убийств, причинений тяжкого вреда здоровью) – 100%.

Есть прогресс в сфере борьбы с кражами автотранспорта. И достаточно много раскрытий угонов старых отечественных машин, «Газелей». Совсем недавно наши оперативники задержали группу воров, специализировавшихся на кражах Hyundai: иномарки они угоняли в других районах области, а сюда привозили в отстойник.

Отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков работает с хорошими показателями. По оценке за девять месяцев мы занимаем четвертое место среди аналогичных подразделений области.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями улучшил свои показатели. Недавно была реализация по фальшивкам, несколько коррупционных дел находятся в стадии расследования.

- Мошенничества в сфере информационных технологий – головная боль полиции всея Руси, и Гатчина – не исключение. Виден свет в конце туннеля?

- Мошенничества в IT-сфере стоят под особым контролем, но решать этот вопрос надо, видимо, на более высоком уровне. Рабочий день начинается с того, что в дежурной части я знакомлюсь со всеми документами и оцениваю показатели: преступления, которые были совершены за дежурные сутки. И каждый день в сводках – заявления о мошенничестве, одно за другим. Это самая большая проблема. Злоумышленники звонят людям, представляются сотрудниками банков и убеждают продиктовать коды, пароли, взять кредит и перевести деньги. Не далее, как сегодня было принято четыре заявления. Вот одно: неизвестная женщина представилась сотрудницей банка и сообщила, что со счета пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить свои средства, надо все имеющиеся на счете деньги перевести в ячейку безопасности. И заявительница – молодая женщина-предпринимательница – перевела мошенникам два миллиона рублей.

Так что далеко не только пенсионеры страдают от мошеннических покушений. У нас была потерпевшая, перечислившая преступникам более 600 тысяч: она работает главным бухгалтером в крупной фирме. На том конце провода – хорошие психологи, это надо учитывать. Вот новая версия «разводки» из сегодняшнего заявления: под руководством мошенника по имени Алексей гражданин перевел 70 тысяч рублей платежным поручением из банка – дело было обставлено так, будто он перечислил эти деньги кому-то в качестве заработной платы.

- Александр Васильевич, но у всех потерпевших определяются номера, с которых звонят преступники. И чаще всего это стационарные московские телефоны с кодом «495» и «499». Почему нельзя отследить мошенников по этим номерам?

- Да, у абонента определяется московский номер. Но на самом деле ему звонят из call-центров за пределами России и с помощью компьютерной программы подставляют произвольный номер, который и видит жертва на экране своего телефона. Вам может поступить звонок с номера вашего товарища, записанного в ваших контактах. Даже используя специальные возможности, злоумышленников невозможно вычислить: телефон «плавающий», вы на него никогда не дозвонитесь.

- В гатчинском уголовном розыске создана специальная группа для раскрытий преступлений в сфере IT. Есть у них какой-то прогресс?

- У нас есть раскрытия, которые относятся к сфере информационных технологий. Но это раскрытия краж с использованием электронных средств платежа. Когда человек расплачивается в магазинах чужой – украденной или случайно найденной – банковской картой. Гатчина не худшая по этому направлению – мы где-то в середине областного рейтинга. Но надо понимать: сотрудники, входящие в группу по раскрытию преступлений в сфере IT, не «айтишники» – они оперативники. В Главке есть специальная служба «айтишников», куда мы передаем всю информацию.

Преступления в сфере технологий сейчас в Главке под особым контролем как особо тяжкие преступления. Создана единая база. Часто используемый номер, с которого поступают звонки мошенников, вносится в эту базу. Но сами преступники могут находиться, в том числе, и на Украине. Так что проблема должна решаться на уровне правительства.

- Но и обычные мошенничества, не связанные с интернетом, по-прежнему имеют место. И жертвами этих преступных посягательств чаще всего становятся люди пожилые. Есть методы против аферистов, продающих доверчивым гражданам никчемные газоанализаторы и фильтры для воды втридорога?

- Сейчас все преступления, где потерпевшие – люди преклонного возраста берутся под особый контроль и расследуются как особо тяжкие. Есть составы преступлений, которые раньше относились к разряду гражданско-правовых отношений. Например, да, приносят пенсионерам газоанализатор, называют цену в пять раз выше реальной и убеждают, что без него дальше жить нельзя. Это квалифицируется как незаконное предпринимательство. Но из-за того, что потерпевшие – пожилые люди, и их убеждают в необходимости купить, иначе случится страшное, здесь есть умысел на мошенничество. Недавно одну старушку заставили купить дверной глазок за пять тысяч рублей… Поэтому по данным фактам начали возбуждать уголовные дела экономической направленности.

- Александр Васильевич, от чего зависит: будет раскрыто неочевидное преступление – «без лица» – или нет?

- От того, как сработает следственно-оперативная группа, в состав которой входит и следователь (или дознаватель), и эксперт, и оперативники, и кинолог с собакой. Как отработаешь на первой стадии, так и будет раскрыто преступление. А работать надо всегда на раскрытие, а не на отказной материал.



