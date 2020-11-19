Мамы в декрете могут освоить новую профессию или повысить свою квалификацию

По словам депутата Госдумы от Ленинградской
области, члена фракции «Единая Россия» Сергея Яхнюка, законопроект даст
возможность женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком,
получить профессиональное обучение и дополнительное образование по
востребованным на рынке труда специальностям. Причем, независимо от наличия
регистрации – можно обратиться в ближайший центр занятости по месту пребывания
мамы. Для этого потребовалось внести изменения в статью 23 Закона РФ «О
занятости населения в Российской Федерации».
«Несмотря
на перерыв в профессиональной деятельности, мамы смогут при желании получить
дополнительные профессиональные навыки или новую специальность», - отметил
Сергей Яхнюк.
Согласно
национальному проекту «Демография» в период с 2020 г. по 2024 г. программы
повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тыс. женщин, находящихся в
декретном отпуске. Аналогичная целевая задача закреплена и в плане основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.
В
ряде регионов такие курсы уже запущены на бесплатной и дистанционной основе.
Обучение осуществляется по различным профессиям, необходимым для успешного
продолжения трудовой деятельности после декретного отпуска.
В
2018 году из 18,4 тысяч женщин, получивших дополнительное профессиональное
образование, 66,2 % женщин прошли профессиональную подготовку и переподготовку,
33,8 % повысили квалификацию.
Фото пресс-службы "Единой России"