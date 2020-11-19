Мамы в декрете могут освоить новую профессию или повысить свою квалификацию

По словам депутата Госдумы от Ленинградской области, члена фракции «Единая Россия» Сергея Яхнюка, законопроект даст возможность женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получить профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным на рынке труда специальностям. Причем, независимо от наличия регистрации – можно обратиться в ближайший центр занятости по месту пребывания мамы. Для этого потребовалось внести изменения в статью 23 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

«Несмотря на перерыв в профессиональной деятельности, мамы смогут при желании получить дополнительные профессиональные навыки или новую специальность», - отметил Сергей Яхнюк.

Согласно национальному проекту «Демография» в период с 2020 г. по 2024 г. программы повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тыс. женщин, находящихся в декретном отпуске. Аналогичная целевая задача закреплена и в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

В ряде регионов такие курсы уже запущены на бесплатной и дистанционной основе. Обучение осуществляется по различным профессиям, необходимым для успешного продолжения трудовой деятельности после декретного отпуска.

В 2018 году из 18,4 тысяч женщин, получивших дополнительное профессиональное образование, 66,2 % женщин прошли профессиональную подготовку и переподготовку, 33,8 % повысили квалификацию.

Фото пресс-службы "Единой России"