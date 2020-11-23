«Обычные истории» Максима Колесникова

Так кто же он всё-таки на самом деле? Своими
размышлениями по поводу самоидентификации, творческой стороны своей личности и
выбранном им графическом жанре Максим Колесников поделился с нами
непосредственно на выставке.
Жизнь
в согласии с «внутренним ребёнком»
- Всё это вполне органично, - говорит Максим
Колесников. - Я никогда себя не классифицировал как кинорежиссера, фотографа
или ещё кого-то. Это всё какие-то этапы моей жизни, в которой бывают и падения,
и взлёты. И я ни в коем случае не считаю себя художником, хотя рисовал всю
жизнь, с самого детства. Правда, очень долго не решался перейти от каких-то
набросков к законченным работам. Но буквально года три-четыре назад у меня
случилась пауза в остальных работах, и я начал рисовать, прибегая к творчеству
как к антидепрессанту.
Философ, преподаватель философии и социальных наук по
образованию, Максим говорит, что всё остальное было приобретено им в процессе
жизни, опыта, работы на телеканалах, в газетах, в сфере дизайна и полиграфии.
- Творчество - как проявление внутреннего
мира, когда одну и ту же тему можно реализовать через рисунок, фотографию или
видео, - считает Максим. - В какой-то период интересна одна тема, в какой-то
другая. Сейчас, наверное, пришло время заниматься вот этим. Говоря проще, меня
прёт. Действительно, когда есть возможность сесть вечером за компьютер,
порисовать — это счастливые часы. Это внутренне очень успокаивает,
стабилизирует. Вообще, в моей жизни есть две вещи, которые очень успокаивают
нервы — это мытьё посуды и рисование. И всем это советую.
- Творческая жилка — это часть нашей личности, нашей
психологии, - говорит мой собеседник. - Жизнь коротка, но она даёт кучу шансов
реализовать себя. Но нужно блюсти себя, не давать своему внутреннему ребёнку
свернуть с пути. Думаю, навязывать творчество детям или подросткам
бессмысленно. Можно разбудить в них тягу к творчеству, причем не только в гуманитарных
сферах. Я думаю, что каждый ребенок сам знает, чего он хочет. И его нужно учить
не распознавать в себе желания, а уметь быть настойчивым в достижении цели,
потому что любое достижение любой цели связано с преодолением трудностей. И в
большинстве случаев именно в этом месте человек находит свое призвание...
Краеведческие
истории в стиле поп-арт
Как пишет в презентационном листке для своей выставки
сам Максим, «чтобы не переводить деньги на краски и карандаши, я стал рисовать
прямо на компьютере. Сюжеты не придумывал, они сами придумывались и вели руку
со стилусом за собой».
- Конечно, помог и профессиональный опыт, - добавляет
он. - Я был дизайнером, фотографом, мне всегда была близка живопись... Мы живём
в эпоху скетчей. Сейчас модно рисовать, делать какие-то зарисовки. В жанре
скетча авторский подход, авторский стиль важнее, чем академическое образование.
Благодаря цифровым технологиям, изобразительное искусство сейчас переживает
расцвет, становясь всё более массовым. В нём отсутствуют какие-то отдельные
вершины. Понятно, что авторы выделяются по уровню техники, по уровню владения
стилем, рисунком. Но всё это уже не очень важно. Главным становится авторская
подача, и если это находит созвучие у аудитории, то так, собственно, и
получается новый художник... Опять же, я не считаю себя художником, но, когда я
делал рисунки для души, выяснилось, что они нравятся большому числу людей. Меня
это очень удивило, потому что специально я к этому не стремился.
Как график и автор необычных «гатчинских»
открыток, Максим впервые выступил на Гатчинском Книжном салоне. Миниатюрные
озорные зарисовки с участием весьма известных персон — Павла Первого,
Александра Второго, Александра Пушкина и некоторых других — произвели настоящий
фурор среди посетителей Салона. Скажем откровенно, отличными, прекрасно
сфотографированными видами Гатчины сейчас мало кого удивишь, а здесь — целые
краеведческие истории, выполненные в жанре скетча, да ещё и с диалогами в духе
Хармса!
Ещё одна серия открыток посвящена гатчинским
достопримечательностям. Одна особенность, которая делает их необычными, - на
всех этих открытках явно или скрыто присутствуют пришельцы, инопланетяне,
летающие тарелки или другие космические объекты, например, кометы. В итоге
получились фантастические мультяшные истории-комиксы, которые делают привычные
всем нам достопримечательности живыми и интересными.
«Чтобы
было хоть чуть-чуть теплей...»
- В комиксе должно быть всё цельно — название, сама
история, оформление, цветовое решение, текст, - говорит Максим Колесников. -
Всё это укладывается в четыре кадра, причём на третьем кадре должен быть
поворотный момент... Главный герой серии комиксов «Вдруг барана» - это я. Это
история про озарения. Она показывает, как я ощущаю себя в момент депрессии,
какого-то упадка, как я выхожу из этого, и чем всё кончается. И это опять же
лечит, потому что ты высказываешь какие-то свои внутренние ощущения и истории.
Серия «Спальные районы» рассказывает о
реальных районах Гатчины.
- Жизнь за пределами наших городских
достопримечательностей никак не отражена в творчестве наших художников, -
замечает Максим. - Я не люблю спальные районы: они безликие, они совершенно
ужасные... Это среда, которая губит человека. В этой серии я пытался сделать
такие радостные, ироничные, теплые по цветовой гамме истории, вставляя туда
оживляющих их персонажей. Я хотел, чтобы людям, которые живут в этих районах,
было хоть чуть-чуть теплей...
В серии «Молзавод» понятная, реалистичная среда
территории так пока и не состоявшегося арт-пространства дополняется
воображаемыми объектами. Причём, чем больше расхождение между этими объектами,
тем больший достигается эффект. В работах Максима Колесникова часто
изображаются его знакомые и друзья, как, например, в ещё одной «городской»
серии, в которой автор поднимает тему одиночества.
«Улыбайтесь,
господа!»
Работы Максима Колесникова удобно разместились в
маленьком выставочном зале музея. Тем не менее, движение от работы к работе
становится увлекательным приключением. Но самое главное, пожалуй, во всём этом
- очень трудно удержаться от улыбки во время этого приключения. И неважно,
следите ли вы за ходом размышлений Барана-философа, подслушиваете ли тайные (а
на самом деле такие знакомые каждому) мысли пассажиров в маршрутке или
включаетесь в полемику между партиями Директориуса и Транзитусов по поводу
Гатчинского Дворцового парка. Кстати, последняя «дворцовая» история была
задумана Максимом с целью примирения враждующих сторон и поиска конструктивных
решений этого бесконечного противостояния.
А вот в витрине лист с портретами корифеев
отечественной литературной мысли — Пушкина, Гоголя, Чехова, Бродского. Каждый из них
тоже пережил времена «чумы» - кто буквально, кто метафорически. К каждому
портрету подобрано авторское высказывание по этому поводу. Шутливыми или
ироничными их не назовёшь, но на сердце почему-то становится легче от того, что
понимаешь - наше время на самом деле не уникально в плане проживания общей
беды.
Улыбка — умная, добрая и ироничная одновременно — не
часто встречается в нашем суматошном мире. Она сама по себе — как противоядие
от страха, невежества или мотивированной или стихийной агрессии. И уж точно
улыбка будет не лишней, а может даже и спасительной в так называемую ковидную
эпоху, в которой мы все умудрились оказаться.
Вспомним, как говорил наш, ещё советский, кинематографический
барон Мюнхгаузен: «Серьезное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости
на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа.
Улыбайтесь!» И, напоследок, ещё один готовый афоризм в тему от Мюнхгаузена:
«Господи, как умирать надоело...»