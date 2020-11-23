Улицу Коли Подрядчикова перекроют для движения транспорта

Движение автобусов по маршруту №27 при следовании от Варшавского вокзала будет осуществляться: ул. Карла Маркса, ул. Гагарина. Далее по маршруту.
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С 23 по 30 ноября включительно в связи с проведением ремонтных работ участок ул. Коли Подрядчикова от ул. Хохлова до улицы Академика Константинова будет закрыт для движения транспорта.
Движение автобусов по маршруту №27 при следовании от Варшавского вокзала будет осуществляться: ул. Карла Маркса, ул. Гагарина. Далее по маршруту.
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