Улицу Коли Подрядчикова перекроют для движения транспорта

Улицу Коли Подрядчикова перекроют для движения транспорта

С 23 по 30 ноября включительно в связи с проведением ремонтных работ участок ул. Коли Подрядчикова от ул. Хохлова до улицы Академика Константинова будет закрыт для движения транспорта.

Рубрики : Дороги     23 Nov 2020

Движение автобусов по маршруту №27 при следовании от Варшавского вокзала будет осуществляться: ул. Карла Маркса, ул. Гагарина. Далее по маршруту.

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