Муниципалам необходимо активизировать работу с МКД

Заседание в режиме видеоконференцсвязи провела глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Алексей Рыжов рассказал, что средний возраст многоквартирных жилых домов в Гатчинском районе составляет 54 года. При этом в Дружной Горке он составляет 70 лет, в поселке Тайцы – 65 лет. Самый «молодой» жилой фонд находится в Войсковицах, Сяськелево, Новом Свете, Пудомягах. При текущем тарифе в 22 рубля за квадратный метр управляющая компания уже не в состоянии обслуживать и ремонтировать подведомственный жилой фонд в нужном объеме, учитывая большой процент ветхого и аварийного жилья. Для решения этой проблемы необходимо принимать участие в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в региональных программах по расселению аварийного фонда, капитальному ремонту домов и улучшению качества жилищных услуг.

- Мы обследовали более 200 домов, 112 вошли в текущую программу по расселению аварийного жилья. Сегодня продолжаем обследование еще 100 домов. Особенно советую Вырицкому поселению заниматься этой работой, так как здесь можно сходу признать аварийными около 40 домов. Сегодня таковыми признаны только шесть домов, а расселяют всего четыре дома, - сказал Алексей Рыжов.

Если главы администраций поселений смогут оперативно провести эту работу, то Гатчинский район сможет в большом объеме принять участие в программе по расселению аварийного жилья на 2026 – 2032 годы.

По словам Алексея Рыжова, в Гатчинском районе имеются и внутренние резервы для улучшения ситуации. Под управлением МУП ЖКХ «Сиверский» сегодня находится свыше 7 тысяч кв. метров свободного муниципального жилья или две пятиэтажки по 60 квартир. Но, как правило, жить в таких квартирах невозможно из-за их плачевного состояния.

- Управляющая компания готова составить ремонтную ведомость и при наличии финансирования можно сделать ремонт и пустить данное жилье в оборот вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на содержание пустых квартир, - сказал Алексей Рыжов.

Людмила Нещадим согласилась с предложением и дала указание подготовить аналитическую справку о состоянии свободного жилого фонда и необходимых средствах на его ремонт.

- Эти квартиры будем использовать как маневренный фонд. Если их состояние неудовлетворительное, то будем расселять, - отметила Людмила Нещадим.

Председатель комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Александр Супренок предложил ввести в поселениях программы по ремонту муниципального жилья по аналогии с программой, существующей в Гатчине. Людмила Нещадим поддержала идею на условиях софинансирования с районным бюджетом.

Еще один вопрос повестки дня касался очередности, с которой должен проводиться капитальный ремонт в многоквартирных домах Гатчинского района. В перечне Фонда капремонта Ленинградской области основная часть домов попала в программу после 2030 года. Тем не менее, муниципалы могут воспользоваться возможностью передвигать сроки капремонта домов. Для этого управляющая компания может сделать соответствующее заключение о состоянии дома и подготовить необходимый пакет документов.

В период с 2014 года по ноябрь 2020 года собственники жилья в многоквартирных домах под управлением МУП ЖКХ «Сиверский» внесли в общий региональный «котел» взносов за капремонт 494 млн рублей, а капитальный ремонт МКД на территории Гатчинского района был выполнен на сумму всего 56 млн рублей (12 %).

- Мы имеем полное право добиваться проведения ремонта наших домов раньше положенного срока, - подчеркнул Алексей Рыжов.

Не менее важная проблема, по словам директора управляющей компании, это недоимка средств за предоставленные жилищные и коммунальные услуги. Сегодня задолженность населения перед управляющей компанией составляет 139 млн рублей, перед АО «Коммунальные системы Гатчинского района» – 400 млн рублей, 33 % общей задолженности относится к муниципальному фонду, с жильцами которого также необходимо проводить соответствующую работу.

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