Проблема ВИЧ в условиях пандемии

Однако тестирование, естественно, все равно проводится – во всех медицинских учреждениях: в городской поликлинике, в поликлинике на Аэродроме, в отделениях врачей общей практики, в кабинете инфекциониста по работе с ВИЧ.

Какова ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в Гатчинском районе, и как на нее влияет пандемия, рассказывает заведующая кабинетом инфекциониста по работе с ВИЧ врач-инфекционист Марианна Викторовна Петрова:

- Наш кабинет работает в штатном режиме – с начала пандемии. Мы не прекращали работу ни на один день, чтобы наши пациенты без помощи не оставались. Ведется работа с впервые выявленными пациентами, пациентами с ухудшением состояния, беременными женщинами, пациенты обеспечиваются препаратами для лечения, проводится контроль лечения.

Экспресс тестирование сегодня можно пройти во всех подразделениях Гатчинской больницы: приемном покое КМБ, поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях в часы их работы.

- Много народу к вам приходит на прием и сколько из них оказываются инфицированными?

- Ежедневно в среднем на прием приходит до 35 пациентов. Причины обращений различны. Кто за получением препаратов, кто с впервые возникшей проблемой, кто с проблемой ухудшении самочувствия.

Отсутствие выраженных симптомов, отсутствие изменения качества жизни заставляет не верить в наличие заболевания. Это особенно касается тех, кто был инфицирован в самом начале двухтысячных. Тогда диагностика не была распространена так широко. Сейчас есть экспресс-тесты, все отлажено, но ведь сложность ситуации в том, что все меняется. И человек, который 12 лет назад не верил, сейчас понимает, что ошибался. В данной ситуации иногда очень сложно что-то исправить.

Поэтому большая работа проводится с группой пациентов, уклоняющихся от наблюдения. Все делается для того, чтобы продлить жизнь пациентам и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

- Лечат бесплатно?

- Бесплатно. На сегодня получает лечение 1680 пациентов. Главное, сохранить приверженность к лечению. На сегодня это основной путь сохранения качества жизни пациента, а иногда и продления жизни.

На территории Гатчинского района сегодня зарегистрировано более 5 тысяч пациентов с ВИЧ. 1631 пациент умер. 30% из них от ВИЧ, остальные от различных причин. 8% пациентов погибает от хронического токсического действия алкоголя. 12% от гепатитов. Потому что сопутствующим заболеванием ВИЧ является гепатит «С», который называют «ласковым убийцей». Возникающие осложнения могут привести к смерти.

Повреждение клеток головного мозга происходит сразу после инфицирования ВИЧ. Поражается до 40% нейронов головного мозга. Вирус начинает свое бурное развитие. Он поражает все органы и ткани, где есть лимфоидная ткань. В нейроглию проникают вирусы и начинают свою пагубное действие. Наличие гепатитов С и В, присоединение других инфекций усугубляет ситуацию. Снижается память, концентрация внимания, появляются изменения поведения, эмоциональной сферы.

Эти люди нуждаются в помощи. Мы обратили внимание: чем раньше начато лечение, тем дальше отодвигается продвинутая стадия, и появление этой жуткой энцефалопатии отодвигается. Человек может работать и нормально функционировать.

- Чем отличается ВИЧ от СПИДа?

- ВИЧ – это наличие вируса в организме человека. Попадая в организм, вирус внедряется и разрушает клетки иммунной системы. Медленно происходит гибель клеток иммунной системы. Защитные силы у человека снижаются, присоединяются различные другие болезни. Причем, часть из них – СПИД-ассоциированные болезни. Это генерализованный туберкулез, генерализованный кандидоз с поражением легких, токсоплазмоз головного мозга, первичный рак шейки матки, криптококковый менингоэнцефалит, лимфомы и другие. Как только диагностируются эти заболевания, мы говорим о том, что ВИЧ-инфекция переходит в стадию СПИД. Это понятие эпидемиологическое, ВИЧ-инфекция проходит свои стадии развития: первичная инфекция, потом латентная стадия – бессимптомная, которая длится от 8 до 10 лет, когда болезнь может быть диагностирована только лабораторно, продвинутая 4 стадия с множеством вторичных заболеваний

- ВИЧ обязательно переходит в СПИД?

- Если не лечить, то да. Это как поезд, который отходит от станции и постепенно набирает скорость. Если его не остановить, то он приедет в стадию СПИДа и может привести к гибели. А снизить скорость поезда можно только лечением, а иногда можно поезд остановить. Достичь длительной ремиссии заболевания.

Но лечиться надо пожизненно, не давая развиваться инфекции. Бояться этого как раз не надо. На сегодняшний момент ВИЧ-инфекция относится к стадии хронических заболеваний. Понятно, что это социально-значимое заболевание. И сегодня в ВИЧ-инфекцию вовлечены не только маргинальные слои населения: в эту ситуацию может попасть любой.

- Значит, ВИЧ-инфициро-ванный живет на таблетках и постоянно сдает анализы?

- Это тяжело принять. Психологически очень сложно воздействовать на пациента, убедить, что здесь приверженность лечению должна быть высокой. Это контролируемая инфекция. И еще: чем раньше начато лечение ВИЧ, тем меньше денег будет затрачено потом на лечение сопутствующих заболеваний. Если все диагностируется уже в состоянии СПИДа, то затраты на лечение огромные. Поэтому мы призываем всех лечиться вовремя. Это первое. А второе – не распространять инфекцию.

- Может ли у ВИЧ-инфи-цированного родиться здоровый ребенок?

- Если женщина наблюдается регулярно, получает профилактику: во время беременности, во время родов, то ребенок рождается здоровым. Самое главное, чтобы родители понимали: жизнь и здоровье их ребенка зависит только от них.

- Марианна Викторовна, есть тенденция к уменьшению количества инфицированных? Все-таки СПИД – чума прошлого века…

- Тенденции нет. В начале 2000-х в среднем регистрировалось 200 с лишним человек в год. Сейчас плюс-минус 10. Меньше не становится. Мужчин и женщин теперь практически поровну. Сейчас уже пришли пациенты 90-х годов рождения. Но в целом ВИЧ-инфекция взрослеет: и 60 лет сегодня не предел.

ВИЧ передается естественным путем (половой путь), искусственным (парентеральный, при нанесении тату не стерильным инструментом, при переливании крови), вертикально (от матери ребенку).

- Жен и мужей инфицированных обследуют?

- Обязательно обследуем. Это очень важно, если это жена. Возможна беременность. Значит, обследование женщины позволит грамотно ее наблюдать. При выявлении инфекции вовремя назначить лечение и таким образом избежать инфицирования ребенка. Если один из партнеров не инфицирован, то назначение лечения тому, кто инфицирован, позволит защитить от инфекции другого партнера.

- Сколько живут ВИЧ-инфицированные?

- Средняя продолжительность жизни – от 11 до 20 лет. Чем раньше начато лечение и чем лучше привержен к лечению и наблюдению пациент, тем дольше живет.

- Нельзя не спросить: как сочетается ВИЧ с ковидом? Ваши пациенты – тоже в группе риска?

- Ковид опасен тем, кто без терапии, и кто с низкими иммунными клетками. Но, как показала практика, два паука в одной банке не уживаются: если ВИЧ в организме уже главенствует, то ковиду там развернуться негде. И эту инфекцию наши пациенты переносят в легкой форме. Даже при наличии диабета и избыточной массы тела они болеют не так тяжело, как «здоровые» пожилые люди. Наличие тяжелого иммунодефицита, отсутствие АРТ лечения, наличие вторичных инфекций может привести к тяжелым бактериальным пневмониям и смерти.

- Марианна Викторовна, какие симптомы должны насторожить, с точки зрения ВИЧ-статуса, если человек даже не подозревает у себя наличия ВИЧ-инфекции?

- Резкое похудание, килограммов на десять – в зависимости от изначального веса, без диет. Длительное недомогание: лихорадка, длящаяся дольше месяца, температура до 37,6 дольше месяца, жидкий стул более месяца, увеличение лимфатических узлов более месяца. Или изменения в поведении: например, резкое снижение интеллекта. Частые вирусно-бактериальные инфекции, пневмония два-три раза в году.

Если вы заподозрили у себя ВИЧ-инфекцию, надо немедленно сдать экспресс-анализ. Пациент, неосведомленный о собственном инфицировании, является источником заражения своих половых партнеров. Поэтому мы призываем лишний раз обследоваться, чтобы быть уверенным в своем статусе.

Иногда к нам приходят обеспокоенные граждане: вот вчера был подозрительный контакт. Надо себя успокоить. Но сразу мы ничего не узнаем. Есть серонегативное окно, которое может длиться до трех месяцев, когда инфекция не выявляется. Но первые антитела могут появиться через две недели с момента контакта. Пришел, сдал анализ, через три месяца – еще раз.

Анализ на ВИЧ можно сдать в любом подразделении Гатчинской КМБ. Наш кабинет находится по адресу: ул. Рощинская, д. 15-а, часы приема с 9-00 до 15-00. Для анализа берется капелька крови из пальца. Это как скрининг своего плана. А дальше – в обязательном порядке к доктору. Чтобы быть уверенным. Узнай свой статус – будь уверен. Желаю всем здоровья и благополучия.

Фото pixabay.com



