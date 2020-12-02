Медики региона выявляют ВИЧ на ранних стадиях

Медики региона выявляют ВИЧ на ранних стадиях

В этом году доля пациентов, которым поставили диагноз на поздних сроках, сократилась с 30,8 до 21,9 %.

Рубрики : Здравоохранение     02 Dec 2020

Положительной динамики удалось достичь за счет проведения тестирования в районах. Центр СПИД Ленинградской области обеспечивает кабинеты инфекционных заболеваний межрайонных больниц всеми необходимыми расходными материалами: экспресс-тесты, скарификаторы, перчатки, а также печатными информационно-профилактическими материалами.

Также в районах проводятся акции экспресс-тестирования на ВИЧ. В этом году акции по тестированию на ВИЧ из-за пандемии COVID-19 с улиц и площадей городов переносятся в помещения медицинских организаций. Тесты для населения проводятся бесплатно, конфиденциально и быстро, в течение 10 минут. До и после теста проводится консультирование.

Информацию о месте и графике работы пунктов тестирования можно найти на сайте «Тестирование и лечение ВИЧ в Ленинградской области» по адресу www.aids47region.ru.

По данным областного Центра СПИД на 30 сентября 2020 года на учете в медицинских организациях Ленинградской области состоит 11 243 человека, инфицированных ВИЧ, из них 74,7% получают антиретровирусную терапию.

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