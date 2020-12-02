Медики региона выявляют ВИЧ на ранних стадиях

Положительной динамики удалось достичь за счет
проведения тестирования в районах. Центр СПИД Ленинградской области
обеспечивает кабинеты инфекционных заболеваний межрайонных больниц всеми
необходимыми расходными материалами: экспресс-тесты, скарификаторы, перчатки, а
также печатными информационно-профилактическими материалами.
Также в районах проводятся акции
экспресс-тестирования на ВИЧ. В этом году акции по тестированию на ВИЧ из-за
пандемии COVID-19 с улиц и площадей городов переносятся в помещения медицинских
организаций. Тесты для населения проводятся бесплатно, конфиденциально и
быстро, в течение 10 минут. До и после теста проводится консультирование.
Информацию о месте и графике работы пунктов
тестирования можно найти на сайте «Тестирование и лечение ВИЧ в Ленинградской
области» по адресу www.aids47region.ru.
По данным областного Центра СПИД на 30 сентября 2020
года на учете в медицинских организациях Ленинградской области состоит 11 243
человека, инфицированных ВИЧ, из них 74,7% получают антиретровирусную терапию.