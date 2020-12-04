Гатчинцев приглашают принять участие в Е-диктанте

Стать участником диктанта сможет любой желающий в возрасте от 12 лет из любой точки Российской Федерации.

Е-диктант проводится в два этапа:

• отборочный этап - в период с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года;

• финальный этап – 19 декабря 2020 года.

Всю подробную информацию о диктанте вы сможете найти на официальном сайте https://energydict.ru