Гатчинцев приглашают принять участие в Е-диктанте

Е-ДИКТАНТ — это Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который проводится по инициативе государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ, повышения интереса к данной теме среди населения.
Стать участником диктанта
сможет любой желающий в возрасте от 12 лет из любой точки Российской Федерации.
Е-диктант проводится в
два этапа:
• отборочный этап - в
период с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года;
• финальный этап – 19
декабря 2020 года.
Всю подробную информацию
о диктанте вы сможете найти на официальном сайте https://energydict.ru
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.