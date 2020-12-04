Гатчинцев приглашают принять участие в Е-диктанте

Гатчинцев приглашают принять участие в Е-диктанте

Е-ДИКТАНТ — это Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который проводится по инициативе государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ, повышения интереса к данной теме среди населения.

Рубрики : Общество     04 Dec 2020

Стать участником диктанта сможет любой желающий в возрасте от 12 лет из любой точки Российской Федерации.

Е-диктант проводится в два этапа:

• отборочный этап - в период с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года;

• финальный этап – 19 декабря 2020 года.

Всю подробную информацию о диктанте вы сможете найти на официальном сайте https://energydict.ru

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+