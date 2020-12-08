Роботы, детская комната, еще больше услуг – новый «дворец МФЦ» в Гатчине

Переезд центра «Мои документы» из ТРК «Кубус» в центр города уже оценили многие – транспортная доступность играет немаловажную роль, особенно для тех, кто не обладает личным транспортом.

В официальном открытии центра приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

- Система МФЦ не стоит на месте и совершенствуется каждый год. Мы начинали работу МФЦ со скромных офисов в 2012 году, сегодня переходим в формат открытия «дворца госуслуг». Подобный МФЦ есть в Москве, сегодня мы открываем такой же в Гатчине, - сказал Дмитрий Ялов.

Он также рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции стала катализатором и позволила по-новому оценить цифровизацию государственных услуг: какие услуги полноценно переведены в электронный вид, а какие услуги доступны только при личном посещении центра.

- Наша цель перевести все услуги, кроме самых сложных случаев, в режим онлайн для удобства граждан, - добавил Дмитрий Ялов.

Сергей Есипов назвал новый МФЦ подходящим для «столичного» формата Гатчины, которая уже считается центром Ленинградской области. Людмила Нещадим сказала, что новый МФЦ в центре города сделает госуслуги еще более доступными для населения.

После перерезания символической красной ленточки Сергей Есипов провел для гостей экскурсию по новому центру. В новом центре МФЦ работает 21 окно приема-выдачи документов, предоставляется 500 государственных, муниципальных и дополнительных услуг и более 400 услуг для бизнеса.

В центре созданы все условия для посетителей: детская комната и комната матери и ребенка, эргономичная мебель для удобной работы сотрудников в течение всего рабочего дня, качественные, экологичные и износостойкие материалы. Рециркуляторы воздуха за час полностью очищают помещение, в большом холле дополнительно увеличены дистанции между операторами и клиентами.

Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья установлено устройство распознавания речи, система навигации для слабовидящих людей «Говорящий город», а также планшет, распознающий шрифт Брайля и воспроизводящий сообщения.

Для заявителей предусмотрена возможность оплаты услуг через терминалы различных банков, планшеты для подписания документов цифровой подписью, информаты для самостоятельного получения услуг в электронном виде, а также сканирования и печати документов. Здесь же можно подключиться к Wi-Fi, подзарядить мобильный телефон, сделать фото на документы, оборудован кабинет для снятия биометрических данных. Для сотрудников оборудован современный конференц-зал, учебный класс. На втором этаже здания расположен «МФЦ для бизнеса».

Сергей Есипов продемонстрировал работу новых сканеров – специальные viar-лампы позволяют более четко распознавать документы, особенно те, в которых сшиты сразу несколько страниц. Кроме того, специальная программа позволяет разносить отсканированные данные по полям электронной версии документа, будь то реквизиты или данные паспорта. Таким образом, сокращается время обслуживания клиента. В планах – оснастить подобными viar-лампам все МФЦ Ленинградской области.

Также Сергей Есипов продемонстрировал пилотный проект МФЦ – использование робота-манипулятора. Пока умное приспособление может распознавать документы, сортировать их, ставить печати в зависимости от потребности. В перспективе робот будет уничтожать документы вместе шредера и делать другие манипуляции для снижения нагрузки на сотрудников МФЦ и освобождения их от лишней бумажной работы.

Также в ходе церемонии состоялось награждение финалистов конкурса «Лучший МФЦ Ленинградской области 2020» и было подписано соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-технической деятельности между центрами «Мои Документы» Ленинградской области и Российским Государственным гидрометеорологическим университетом.

Совместно организации будут разрабатывать программы повышения квалификации универсальных специалистов МФЦ, совершенствовать знания работников в области предоставления государственных и муниципальных услуг, улучшать их коммуникативные навыки, способности управления стрессом. В будущем планируется разработать программу подготовки кадров для МФЦ.

- Для нас, как образовательной площадки, важно видеть возможности применения навыков и знаний студентов на практике, создания рабочих мест для выпускников. Уже в январе мы планируем направлять студентов на практику и разрабатывать курсы по адаптации на местах, - отметил проректор по развитию и науке Российского гидрометеорологического университета Денис Леонтьев.

Напомним, многофункциональные центры начали открывать в России в 2008 году, чтобы сделать предоставление государственных услуг доступным и комфортным. Ленинградская область является активным участником пилотных проектов федерального уровня по совершенствованию процессов предоставления госуслуг. На базе Гатчинского филиала МФЦ Ленинградской области первыми в России начали регистрировать новорожденных в день обращения и внедрять в работу технологии бережливого производства, что позволило в разы ускорить процессы оказания услуг. Гатчинский филиал неоднократно становился лучшей площадкой в Ленинградской области и участником конкурса «Лучший МФЦ России».

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