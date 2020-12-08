Роботы, детская комната, еще больше услуг – новый «дворец МФЦ» в Гатчине

Переезд центра «Мои документы» из ТРК «Кубус» в центр города уже оценили многие – транспортная доступность играет немаловажную роль, особенно для тех, кто не обладает личным транспортом.
В официальном открытии центра приняли
участие заместитель председателя правительства Ленинградской области –
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Николай
Пустотин, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим,
а также директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.
- Система МФЦ не стоит на месте и
совершенствуется каждый год. Мы начинали работу МФЦ со скромных офисов в 2012
году, сегодня переходим в формат открытия «дворца госуслуг». Подобный МФЦ есть
в Москве, сегодня мы открываем такой же в Гатчине, - сказал Дмитрий Ялов.
Он также рассказал, что пандемия коронавирусной
инфекции стала катализатором и позволила по-новому оценить цифровизацию государственных
услуг: какие услуги полноценно переведены в электронный вид, а какие услуги
доступны только при личном посещении центра.
- Наша цель перевести все услуги, кроме
самых сложных случаев, в режим онлайн для удобства граждан, - добавил Дмитрий
Ялов.
Сергей Есипов назвал новый МФЦ подходящим
для «столичного» формата Гатчины, которая уже считается центром Ленинградской
области. Людмила Нещадим сказала, что новый МФЦ в центре города сделает
госуслуги еще более доступными для населения.
После перерезания символической красной ленточки
Сергей Есипов провел для гостей экскурсию по новому центру. В новом центре МФЦ работает 21 окно приема-выдачи
документов, предоставляется 500 государственных, муниципальных и дополнительных
услуг и более 400 услуг для бизнеса.
В центре созданы все условия для
посетителей: детская комната и комната матери и ребенка, эргономичная мебель
для удобной работы сотрудников в течение всего рабочего дня, качественные,
экологичные и износостойкие материалы. Рециркуляторы воздуха за час полностью
очищают помещение, в большом холле дополнительно увеличены дистанции между
операторами и клиентами.
Для посетителей с ограниченными
возможностями здоровья установлено устройство распознавания речи, система
навигации для слабовидящих людей «Говорящий город», а также планшет,
распознающий шрифт Брайля и воспроизводящий сообщения.
Для заявителей предусмотрена возможность
оплаты услуг через терминалы различных банков, планшеты для подписания
документов цифровой подписью, информаты для самостоятельного получения услуг в
электронном виде, а также сканирования и печати документов. Здесь же можно
подключиться к Wi-Fi, подзарядить мобильный телефон, сделать фото на документы,
оборудован кабинет для снятия биометрических данных. Для сотрудников оборудован
современный конференц-зал, учебный класс. На втором этаже здания расположен
«МФЦ для бизнеса».
Сергей Есипов продемонстрировал работу
новых сканеров – специальные viar-лампы позволяют более четко распознавать
документы, особенно те, в которых сшиты сразу несколько страниц. Кроме того,
специальная программа позволяет разносить отсканированные данные по полям
электронной версии документа, будь то реквизиты или данные паспорта. Таким
образом, сокращается время обслуживания клиента. В планах – оснастить подобными
viar-лампам все МФЦ Ленинградской области.
Также Сергей Есипов продемонстрировал
пилотный проект МФЦ – использование робота-манипулятора. Пока умное
приспособление может распознавать документы, сортировать их, ставить печати в
зависимости от потребности. В перспективе робот будет уничтожать документы
вместе шредера и делать другие манипуляции для снижения нагрузки на сотрудников
МФЦ и освобождения их от лишней бумажной работы.
Также в ходе церемонии состоялось
награждение финалистов конкурса «Лучший МФЦ Ленинградской области 2020» и было
подписано соглашение о сотрудничестве в области образовательной и
научно-технической деятельности между центрами «Мои Документы» Ленинградской
области и Российским Государственным гидрометеорологическим университетом.
Совместно организации будут разрабатывать
программы повышения квалификации универсальных специалистов МФЦ,
совершенствовать знания работников в области предоставления государственных и
муниципальных услуг, улучшать их коммуникативные навыки, способности управления
стрессом. В будущем планируется разработать программу подготовки кадров для
МФЦ.
- Для нас, как образовательной площадки,
важно видеть возможности применения навыков и знаний студентов на практике,
создания рабочих мест для выпускников. Уже в январе мы планируем направлять
студентов на практику и разрабатывать курсы по адаптации на местах, - отметил
проректор по развитию и науке Российского гидрометеорологического университета
Денис Леонтьев.
Напомним, многофункциональные центры начали открывать
в России в 2008 году, чтобы сделать предоставление государственных услуг
доступным и комфортным. Ленинградская область является активным участником
пилотных проектов федерального уровня по совершенствованию процессов
предоставления госуслуг. На базе Гатчинского филиала МФЦ Ленинградской области
первыми в России начали регистрировать новорожденных в день обращения и
внедрять в работу технологии бережливого производства, что позволило в разы
ускорить процессы оказания услуг. Гатчинский филиал
неоднократно становился лучшей площадкой в Ленинградской области и участником
конкурса «Лучший МФЦ России».
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