Татьяна Нохрина: ЗОЖ и правильное питание – это единое целое

Заботясь о своём здоровье, в особенности осенью, когда иммунитет надо всячески поддерживать, обязательно нужно подумать о выборе правильной пищи и соблюдении ряда правил. Об основных принципах правильного питания мы решили побеседовать с инструктором СЗК «Фаворит» Татьяной Нохриной. Она рассказала, на что следует обращать внимание при выборе продуктов, какие ошибки не следует совершать и высказала свое мнение о диетах.

Рубрики : Общество     09 Dec 2020
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