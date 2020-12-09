Татьяна Нохрина: ЗОЖ и правильное питание – это единое целое

- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
Заботясь о своём здоровье, в особенности осенью, когда иммунитет надо всячески поддерживать, обязательно нужно подумать о выборе правильной пищи и соблюдении ряда правил. Об основных принципах правильного питания мы решили побеседовать с инструктором СЗК «Фаворит» Татьяной Нохриной. Она рассказала, на что следует обращать внимание при выборе продуктов, какие ошибки не следует совершать и высказала свое мнение о диетах.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.