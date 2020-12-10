«Мой враждующий друг»: конквистадор и его муза

Ксения Алфёрова — не только актриса и телеведущая, но и основатель благотворительного фонда «Я есть!» А ещё она - автор проекта «Посиделки с Ксенией Алфёровой», в рамках которого проходят литературные моноспектакли, посвященные великим русским поэтам и писателям.

Как рассказала актриса на гатчинском кинофестивале, главная цель «Посиделок» - хотя бы ненадолго остановить безумный бег времени и насладиться той красотой, которую нам дарят поэты и писатели со страниц своих книг.

- Несколько лет назад я вдруг поняла, что мне очень некомфортно оттого, что я куда-то всё время бегу, что я перестала читать книги, а на ночь читаю ленту новостей из Фейсбука, - призналась Ксения Алфёрова. - Рядом с моей кроватью в геометрической прогрессии растёт стопочка книг, которые хотелось бы прочитать. Я поняла, что и с друзьями я общаюсь тоже на бегу. Но я помню, как ещё в моём детстве мы встречались с друзьями на кухне, а по воскресеньям ездили на дачу в Переделкино, где собиралась очень талантливая компания друзей моих родителей. Мне не хватало этих ощущений, и чтобы вернуть ту атмосферу, я и задумала эти «Посиделки»... Мне хотелось пригласить к себе в гости людей, чтобы они остановились, притормозили, отключили телефоны (обычно на наших вечерах я собираю их в корзинку). И люди с удовольствием приходят к нам: у нас уютно - красивые подушки, коврики, вкусный чай из огромного самовара с ароматными плюшками, горящие свечи...

Творческий вечер в Гатчине, который Ксения провела вместе со своим супругом Егором Бероевым, был посвящён одним из самых знаковых фигур Серебряного века русской поэзии — Анне Ахматовой и Николаю Гумилёву.

- Моя задача — влюбить вас в людей, а не в поэтов и писателей, - объяснила Ксения. - Анна Ахматова и Николай Гумилёв... На самом деле, когда читаешь их стихи, становится совершенно очевидно, что эти два человека просто не могли не встретиться и не быть вместе. В их судьбе было очень много пересечений. Оба родились на море, и для каждого из них море было особенной стихией. У обоих отцы служили на флоте. Николай Гумилёв мечтал о море и путешествиях и в итоге осуществил свою мечту. Ахматова была отличной пловчихой. Оба жили в юности в Царском Селе и оба были теми, кого бы сейчас назвали аутсайдерами.

Поэтический диалог Гумилёва и Ахматовой – явление уникальное, ведь в его рамках, вопреки убеждению Гумилёва, что «женщине с мужчиной никогда друг друга не понять», возникает разговор на равных, на одном языке — разговор Данте и Беатриче. В своих стихах Гумилёв называл Ахматову «печальным ребёнком», «царицей», «влюблённой в дьявола», «колдуньей». Она его - «сероглазым мальчиком», «братом», «царевичем», «лебедем надменным», «воином».

Их супружество выпало на время, когда верность и крепкие браки были не в моде. Начался век безнравственности, крушения веры, великих потрясений, приведших в итоге Гумилёва к гибели. Но всегда, несмотря на свои мимолетные увлечения и более серьезные романы, Гумилёв чувствовал, насколько одухотворяюще воздействует на него этот брак и близость с Ахматовой. Это был вечный поединок, постоянно требующий осмысления и породивший удивительные, очень глубокие стихи у обоих. Их поэтическая перекличка продолжалась и после разлуки, а сама духовная связь не завершилась и после смерти поэта.

Несмотря на отсутствие зрителей в фестивальном зале, поэтический вечер в Гатчине, посвящённый этой удивительной дружбе-любви-вражде Гумилёва и Ахматовой, прошёл в атмосфере, близкой к оригинальным московским «Посиделкам...»

Посмотреть запись этой встречи и окунуться в поэтическую атмосферу начала Серебряного века, воссозданную талантливыми артистами, можно на официальном сайте кинофестиваля «Литература и кино» и на страницах кинофестиваля ВКонтакте и Фейсбуке.





Фото Ольги Фирсовой