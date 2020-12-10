«Мой враждующий друг»: конквистадор и его муза

Ксения Алфёрова — не
только актриса и телеведущая, но и основатель благотворительного фонда «Я
есть!» А ещё она - автор проекта «Посиделки с Ксенией Алфёровой», в рамках
которого проходят литературные моноспектакли, посвященные великим русским
поэтам и писателям.
Как рассказала актриса на
гатчинском кинофестивале, главная цель «Посиделок» - хотя бы ненадолго
остановить безумный бег времени и насладиться той красотой, которую нам дарят
поэты и писатели со страниц своих книг.
- Несколько лет назад я
вдруг поняла, что мне очень некомфортно оттого, что я куда-то всё время бегу,
что я перестала читать книги, а на ночь читаю ленту новостей из Фейсбука, -
призналась Ксения Алфёрова. - Рядом с моей кроватью в геометрической прогрессии
растёт стопочка книг, которые хотелось бы прочитать. Я поняла, что и с друзьями
я общаюсь тоже на бегу. Но я помню, как ещё в моём детстве мы встречались с
друзьями на кухне, а по воскресеньям ездили на дачу в Переделкино, где
собиралась очень талантливая компания друзей моих родителей. Мне не хватало
этих ощущений, и чтобы вернуть ту атмосферу, я и задумала эти «Посиделки»...
Мне хотелось пригласить к себе в гости людей, чтобы они остановились,
притормозили, отключили телефоны (обычно на наших вечерах я собираю их в
корзинку). И люди с удовольствием приходят к нам: у нас уютно - красивые
подушки, коврики, вкусный чай из огромного самовара с ароматными плюшками,
горящие свечи...
Творческий вечер в
Гатчине, который Ксения провела вместе со своим супругом Егором Бероевым, был
посвящён одним из самых знаковых фигур Серебряного века русской поэзии — Анне
Ахматовой и Николаю Гумилёву.
- Моя задача — влюбить
вас в людей, а не в поэтов и писателей, - объяснила Ксения. - Анна Ахматова и
Николай Гумилёв... На самом деле, когда читаешь их стихи, становится совершенно
очевидно, что эти два человека просто не могли не встретиться и не быть вместе.
В их судьбе было очень много пересечений. Оба родились на море, и для каждого
из них море было особенной стихией. У обоих отцы служили на флоте. Николай
Гумилёв мечтал о море и путешествиях и в итоге осуществил свою мечту. Ахматова
была отличной пловчихой. Оба жили в юности в Царском Селе и оба были теми, кого
бы сейчас назвали аутсайдерами.
Поэтический диалог
Гумилёва и Ахматовой – явление уникальное, ведь в его рамках, вопреки убеждению
Гумилёва, что «женщине с мужчиной никогда друг друга не понять», возникает
разговор на равных, на одном языке — разговор Данте и Беатриче. В своих стихах
Гумилёв называл Ахматову «печальным ребёнком», «царицей», «влюблённой в
дьявола», «колдуньей». Она его - «сероглазым мальчиком», «братом», «царевичем»,
«лебедем надменным», «воином».
Их супружество выпало на
время, когда верность и крепкие браки были не в моде. Начался век
безнравственности, крушения веры, великих потрясений, приведших в итоге
Гумилёва к гибели. Но всегда, несмотря на свои мимолетные увлечения и более
серьезные романы, Гумилёв чувствовал, насколько одухотворяюще воздействует на
него этот брак и близость с Ахматовой. Это был вечный поединок, постоянно
требующий осмысления и породивший удивительные, очень глубокие стихи у обоих.
Их поэтическая перекличка продолжалась и после разлуки, а сама духовная связь
не завершилась и после смерти поэта.
Несмотря на отсутствие
зрителей в фестивальном зале, поэтический вечер в Гатчине, посвящённый этой
удивительной дружбе-любви-вражде Гумилёва и Ахматовой, прошёл в атмосфере,
близкой к оригинальным московским «Посиделкам...»
Посмотреть запись этой
встречи и окунуться в поэтическую атмосферу начала Серебряного века,
воссозданную талантливыми артистами, можно на официальном сайте кинофестиваля
«Литература и кино» и на страницах кинофестиваля ВКонтакте и Фейсбуке.
Фото Ольги Фирсовой