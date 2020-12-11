Состояние дорог, ремонт подъезда, недостаток врачей-специалистов и другие вопросы для депутата Госдумы РФ Сергея Яхнюка

К депутату обратились шесть человек – каждый со своей проблемой, решать которые нужно на разных уровнях. В ходе приема Сергей Яхнюк дал поручение подготовить обращения и взять на контроль ряд вопросов.

В частности, жители Соснового Бора выказали обеспокоенность сроками завершения капитального ремонта подъезда в доме № 5 по проспекту Героев и ямочного ремонта на Молодежной улице. По данным депутата, полученным от городской администрации, подрядная организация не выполнила в срок работы по ремонту подъезда из-за пандемии и возникшего в связи с ней дефицита персонала. В настоящее время бригада укомплектована, работы планируется завершить к 18 декабря этого года. Сергей Яхнюк взял на контроль ситуацию, а в случае нарушения сроков будет направлено обращение по поводу замены подрядной организации.

По вопросу о ямочном ремонте будет направлено обращение в СМБУ «Спецавтотранс», которое выполняет работы на улично-дорожной сети города, с просьбой включить участок на Молодежной улице в приоритетный план проведения работ.

Заведующая детским садом в Гатчинском районе обратила внимание на проблему приема врачом-терапевтом в Елизаветинской участковой больнице. Также жители просят, чтобы работа ФАПа в деревне Шпаньково была ежедневной, а в детском саду № 49 работала медицинская сестра. Как отметил Сергей Яхнюк, по данным комитета здравоохранения, в Шпаньковском ФАПе готов вести прием фельдшер из Гатчинской поликлиники, однако для этого ему необходимо пройти переобучение в 2021 году, после чего он приступит к работе. Для детского сада ведется активный поиск медработника, в ближайшее время вопрос должен быть решен.

Депутат Большеколпанского поселения обратился с вопросом, когда будет сделано освещение региональной автодороги Парицкое шоссе в районе населенных пунктов Малые Колпаны, Парицы. Как отметил Сергей Яхнюк, на сегодняшний день этот участок не включен в программу объектов, по которым предусмотрено бюджетное финансирование. По освещению на данный момент отсутствует проектная документация. Соответствующий депутатский запрос с просьбой решить проблему освещения будет направлен в профильный комитет.

Жители Гатчинского и Ломоносовского района также обратились к Сергею Яхнюку с земельным вопросом и вопросом строительства инфраструктуры. По всем обозначенным проблемам будут направлены депутатские запросы в профильные ведомства.