Состояние дорог, ремонт подъезда, недостаток врачей-специалистов и другие вопросы для депутата Госдумы РФ Сергея Яхнюка

К
депутату обратились шесть человек – каждый со своей проблемой, решать которые
нужно на разных уровнях. В ходе приема Сергей Яхнюк дал поручение подготовить
обращения и взять на контроль ряд вопросов.
В
частности, жители Соснового Бора выказали обеспокоенность сроками завершения
капитального ремонта подъезда в доме № 5 по проспекту Героев и ямочного ремонта
на Молодежной улице. По данным депутата, полученным от городской администрации,
подрядная организация не выполнила в срок работы по ремонту подъезда из-за
пандемии и возникшего в связи с ней дефицита персонала. В настоящее время
бригада укомплектована, работы планируется завершить к 18 декабря этого года.
Сергей Яхнюк взял на контроль ситуацию, а в случае нарушения сроков будет
направлено обращение по поводу замены подрядной организации.
По
вопросу о ямочном ремонте будет направлено обращение в СМБУ «Спецавтотранс»,
которое выполняет работы на улично-дорожной сети города, с просьбой включить
участок на Молодежной улице в приоритетный план проведения работ.
Заведующая
детским садом в Гатчинском районе обратила внимание на проблему приема
врачом-терапевтом в Елизаветинской участковой больнице. Также жители просят,
чтобы работа ФАПа в деревне Шпаньково была ежедневной, а в детском саду № 49
работала медицинская сестра. Как отметил Сергей Яхнюк, по данным комитета
здравоохранения, в Шпаньковском ФАПе готов вести прием фельдшер из Гатчинской
поликлиники, однако для этого ему необходимо пройти переобучение в 2021 году,
после чего он приступит к работе. Для детского сада ведется активный поиск
медработника, в ближайшее время вопрос должен быть решен.
Депутат
Большеколпанского поселения обратился с вопросом, когда будет сделано освещение
региональной автодороги Парицкое шоссе в районе населенных пунктов Малые
Колпаны, Парицы. Как отметил Сергей Яхнюк, на сегодняшний день этот участок не
включен в программу объектов, по которым предусмотрено бюджетное
финансирование. По освещению на данный момент отсутствует проектная
документация. Соответствующий депутатский запрос с просьбой решить проблему
освещения будет направлен в профильный комитет.
Жители
Гатчинского и Ломоносовского района также обратились к Сергею Яхнюку с
земельным вопросом и вопросом строительства инфраструктуры. По всем
обозначенным проблемам будут направлены депутатские запросы в профильные
ведомства.