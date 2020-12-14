Выход на лёд запрещен!

Выход на лёд запрещен!

Гатчинское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает, что в соответствии постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», выход на лёд запрещен!

Рубрики : Общество     14 Dec 2020

В связи со установлением ледового покрова на водных объектах в целях обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших детей, просим помнить о риске при выходе на лёд во время ледостава.

Выход на лед запрещен!

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+