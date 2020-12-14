В связи со установлением
ледового покрова на водных объектах в целях обеспечения вашей безопасности и
безопасности ваших детей, просим помнить о риске при выходе на лёд во время
ледостава.
Выход на лед запрещен!
Гатчинское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает, что в соответствии постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», выход на лёд запрещен!
В связи со установлением
ледового покрова на водных объектах в целях обеспечения вашей безопасности и
безопасности ваших детей, просим помнить о риске при выходе на лёд во время
ледостава.
Выход на лед запрещен!
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