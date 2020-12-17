Гатчинский городской суд: от 6 участков – до 60-летия

Полномочия председателя Гатчинского городского суда временно возложены на Ирину Александровну Богданову, заместителя председателя. Олег Алексеевич Королев, возглавлявший Гатчинский суд с апреля 2015-го и признанный Судьей года по итогам Всероссийского конкурса в 2017 году, Указом Президента РФ от 20 февраля 2020 года назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда.

Показательные процессы и каморка на Советской

…История Гатчинского суда, известная со слов очевидцев, начинается с 1960 года. До этого на территории Гатчины и района действовали шесть судебных участков: Павловский, Вырицкий, Сиверский и Коммунаровский, а также два участка в черте самой Гатчины. В 1960 году судебные участки объединили в Гатчинский районный суд, который подчинялся Ленинградскому областному суду. Первыми председателями суда были участники Великой Отечественной войны: Е.Т. Виткалова (член уголовной коллегии судей Ленинградского областного суда до выхода на пенсию), затем Е.В. Бабанов.

Современное название – «Гатчинский городской суд» – появилось в 1965 году.

До апреля 1990 года должность судьи была выборной: раз в пять лет среди жителей города и района проводилось тайное голосование по округам. Для подтверждения квалификации судьи проходили многоэтапные проверки, среди которых были обязательные показательные процессы по общественно-значимым проступкам и народные собрания с зачитыванием лекций о моральном облике общества.

О том, в каких условиях работали судьи, рассказывала Эльвира Николаевна Смирнова, посвятившая работе в судебной системе и правоохранительных органах более 30 лет жизни: «…В 1975 году суд располагался в тесном помещении дома № 2 на Советской улице (ныне ул. Соборная). Работали шесть судей. Когда в конце 70-х обвалился потолок, суд перенесли в неприспособленные помещения по трем адресам: ул. Карла Маркса, д. 23; ул. Чехова, д. 9 и пр. 25 Октября, д. 23. И только в 1982 году суд переехал в новое здание на улице Горького, 8. Оно было рассчитано на восемь судей…»

Каждому судье – зал, кабинет и приёмную

В 1998 году председателем Гатчинского городского суда стал Александр Владимирович Котов. Современные условия работы гатчинских судей – его заслуга. За время председательствования А.В. Котова в гатчинском суде произошли значительные перемены: строительство, ремонт и реконструкция.

К концу 2007 года завершилось строительство четвертого этажа. С тех пор все судьи, рассматривающие гражданские дела, работают на четвертом этаже, где расположены восемь просторных залов судебных заседаний, кабинеты судей и их приемные. Благодаря реконструкции все судьи Гатчинского городского суда обеспечены кабинетами, у каждого судьи имеется приемная и зал судебных заседаний. Раньше гражданские судьи вынуждены были заниматься отправлением правосудия прямо в кабинетах и делили их с помощниками и секретарями.

Пожелания граждан тоже учтены: все канцелярии теперь находятся на первом этаже. С 2009 года начала свою работу приемная суда.

Кузница кадров

Гатчинский городской суд можно назвать кузницей кадров Ленинградского областного суда. Первые лица областного суда – бывшие гатчинские судьи. Председатель Ленинградского областного суда Геннадий Васильевич Перфильев, чей стаж в должности судьи превышает 30 лет, с 1988 по 1994 год работал в Гатчине. Олег Алексеевич Королев – его заместитель – в течение пяти лет был председателем Гатчинского суда. Из Гатчинского в областной суд перешли Татьяна Анатольевна Дроздецкая, Ольга Викторовна Евстратьева, Маргарита Юрьевна Попова.

Многие гатчинские судьи имеют награды, в том числе и федеральные.

Судья Гатчинского городского суда по уголовным делам Михаил Александрович Ломтев возглавляет региональное отделение Российского общества судей.

Уже несколько дел в Гатчинском городском суде было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Правда, как показала практика, с набором в присяжные есть сложности. Выбранные граждане не очень охотно идут в присяжные, несмотря на приличное денежное вознаграждение. Кроме того, существует множество ограничений, в том числе по возрасту. У присяжного должна быть кристально чистая биография и официальное трудоустройство.

«Режимное» предприятие

В последние годы нагрузка на судей только возрастает. Количество рассматриваемых дел зависит от качества работы следственных органов: чем лучше они работают, тем больше дел поступает в суд. А следствие в Гатчине работает хорошо.

Также играет роль близость к Санкт-Петербургу, а, кроме того, на гатчинской территории – две крупные психиатрические больницы, куда регулярно отправляют пациентов без их собственного волеизъявления: исключительно по решению суда. В Гатчинский городской суд поступает порядка 80 материалов в месяц: гражданским судьям – о недобровольной госпитализации, уголовным – о принудительном лечении. Психического здоровья у наших граждан не прибавляется, и заболевание нередко выражается в противоправных действиях.

Сегодня Гатчинский городской суд работает в режиме противоэпидемических ограничений. В здание суда допускаются только участники судебных процессов. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательно. Личный прием граждан приостановлен. Документы принимаются через интернет-приемную или посредством почтовой связи. Ознакомиться с делами можно только по предварительной записи. Копии постановлений, вступивших в законную силу, отправляются по почте. До особого распоряжения…



