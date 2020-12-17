Гатчинский городской суд: от 6 участков – до 60-летия

Полномочия председателя
Гатчинского городского суда временно возложены на Ирину Александровну
Богданову, заместителя председателя. Олег Алексеевич Королев, возглавлявший
Гатчинский суд с апреля 2015-го и признанный Судьей года по итогам
Всероссийского конкурса в 2017 году, Указом Президента РФ от 20 февраля 2020
года назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда.
Показательные
процессы и каморка на Советской
…История Гатчинского
суда, известная со слов очевидцев, начинается с 1960 года. До этого на
территории Гатчины и района действовали шесть судебных участков: Павловский,
Вырицкий, Сиверский и Коммунаровский, а также два участка в черте самой
Гатчины. В 1960 году судебные участки объединили в Гатчинский районный суд,
который подчинялся Ленинградскому областному суду. Первыми председателями суда
были участники Великой Отечественной войны: Е.Т. Виткалова (член уголовной
коллегии судей Ленинградского областного суда до выхода на пенсию), затем Е.В.
Бабанов.
Современное название –
«Гатчинский городской суд» – появилось в 1965 году.
До апреля 1990 года
должность судьи была выборной: раз в пять лет среди жителей города и района
проводилось тайное голосование по округам. Для подтверждения квалификации судьи
проходили многоэтапные проверки, среди которых были обязательные показательные
процессы по общественно-значимым проступкам и народные собрания с зачитыванием
лекций о моральном облике общества.
О том, в каких условиях
работали судьи, рассказывала Эльвира Николаевна Смирнова, посвятившая работе в
судебной системе и правоохранительных органах более 30 лет жизни: «…В 1975 году
суд располагался в тесном помещении дома № 2 на Советской улице (ныне ул.
Соборная). Работали шесть судей. Когда в конце 70-х обвалился потолок, суд
перенесли в неприспособленные помещения по трем адресам: ул. Карла Маркса, д.
23; ул. Чехова, д. 9 и пр. 25 Октября, д. 23. И только в 1982 году суд переехал
в новое здание на улице Горького, 8. Оно было рассчитано на восемь судей…»
Каждому
судье – зал, кабинет и приёмную
В 1998 году председателем
Гатчинского городского суда стал Александр Владимирович Котов. Современные
условия работы гатчинских судей – его заслуга. За время председательствования
А.В. Котова в гатчинском суде произошли значительные перемены: строительство,
ремонт и реконструкция.
К концу 2007 года
завершилось строительство четвертого этажа. С тех пор все судьи,
рассматривающие гражданские дела, работают на четвертом этаже, где расположены
восемь просторных залов судебных заседаний, кабинеты судей и их приемные.
Благодаря реконструкции все судьи Гатчинского городского суда обеспечены
кабинетами, у каждого судьи имеется приемная и зал судебных заседаний. Раньше
гражданские судьи вынуждены были заниматься отправлением правосудия прямо в
кабинетах и делили их с помощниками и секретарями.
Пожелания граждан тоже
учтены: все канцелярии теперь находятся на первом этаже. С 2009 года начала
свою работу приемная суда.
Кузница
кадров
Гатчинский городской суд
можно назвать кузницей кадров Ленинградского областного суда. Первые лица
областного суда – бывшие гатчинские судьи. Председатель Ленинградского
областного суда Геннадий Васильевич Перфильев, чей стаж в должности судьи
превышает 30 лет, с 1988 по 1994 год работал в Гатчине. Олег Алексеевич Королев
– его заместитель – в течение пяти лет был председателем Гатчинского суда. Из
Гатчинского в областной суд перешли Татьяна Анатольевна Дроздецкая, Ольга
Викторовна Евстратьева, Маргарита Юрьевна Попова.
Многие гатчинские судьи
имеют награды, в том числе и федеральные.
Судья Гатчинского
городского суда по уголовным делам Михаил Александрович Ломтев возглавляет
региональное отделение Российского общества судей.
Уже несколько дел в
Гатчинском городском суде было рассмотрено с участием присяжных заседателей.
Правда, как показала практика, с набором в присяжные есть сложности. Выбранные
граждане не очень охотно идут в присяжные, несмотря на приличное денежное
вознаграждение. Кроме того, существует множество ограничений, в том числе по
возрасту. У присяжного должна быть кристально чистая биография и официальное
трудоустройство.
«Режимное»
предприятие
В последние годы нагрузка
на судей только возрастает. Количество рассматриваемых дел зависит от качества
работы следственных органов: чем лучше они работают, тем больше дел поступает в
суд. А следствие в Гатчине работает хорошо.
Также играет роль
близость к Санкт-Петербургу, а, кроме того, на гатчинской территории – две
крупные психиатрические больницы, куда регулярно отправляют пациентов без их
собственного волеизъявления: исключительно по решению суда. В Гатчинский
городской суд поступает порядка 80 материалов в месяц: гражданским судьям – о
недобровольной госпитализации, уголовным – о принудительном лечении.
Психического здоровья у наших граждан не прибавляется, и заболевание нередко
выражается в противоправных действиях.
Сегодня Гатчинский
городской суд работает в режиме противоэпидемических ограничений. В здание суда
допускаются только участники судебных процессов. Применение средств
индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательно. Личный прием граждан
приостановлен. Документы принимаются через интернет-приемную или посредством
почтовой связи. Ознакомиться с делами можно только по предварительной записи.
Копии постановлений, вступивших в законную силу, отправляются по почте. До
особого распоряжения…