Когда важна каждая судьба

Сотрудник Вырицкого отделения АНО «Медико-социальный центр»
Татьяна Куракова в социальной службе работает уже десять лет. Участок у Татьяны
Ивановны немаленький — вырицкие пятиэтажки, часть частного сектора. Всего у неё
четырнадцать подопечных. Это люди преклонного возраста - участники Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Список
обязанностей у социального работника велик: помощь в решении бытовых проблем, в
уборке, в покупке необходимого. Часть подопечных живёт в частном секторе, а это
значит, что иногда и воду из колонки надо принести, и дрова или уголь.
Социальные работники при необходимости сопровождают своих
подопечных в поликлинику или больницу, причем не только в Вырице, но и в
Санкт-Петербурге. Приходится им общаться и с сотрудниками МЧС, полицией, скорой
помощью.
- Большое спасибо всем им за понимание и за помощь, которую
они нам оказывают, - говорит Татьяна Ивановна. - Нам очень помогает в работе и
наш депутат, специалист по социальной работе в администрации Вырицкого
поселения Марина Курова. Огромная благодарность заведующей нашим отделением АНО
«Медико-социальный центр» Екатерине Максимовой - за понимание и внимание к
социальным работникам.
Но, к сожалению, не все всегда готовы помочь социальным
работникам и их подопечным. Татьяна
Ивановна вспоминает эпизод, когда она пыталась взять справку в Вырицкой
поликлинике о состоянии здоровья своей новой подопечной, и как её буквально
отфутболивали от врача к врачу, из кабинета в кабинет, заставляя часами сидеть
в очередях. А время у социального работника не менее драгоценно, чем у врачей —
подопечные ждут!
Татьяна Ивановна — человек открытый, общительный, с лёгким,
весёлым, неунывающим характером. Подопечные её ждут всегда с нетерпением. Домой
к каждому из них она приходит обычно два раза в неделю, а в остальное время -
всегда на связи: звонит, интересуется здоровьем, поддерживает.
- Для своих подопечных я стала родным человеком, - говорит
она. - Самое главное в нашей работе — уметь слушать человека, в чём-то
подбодрить, в какой-то ситуации успокоить, если нужно — уговорить сходить на
приём к врачу. Мы и чайку вместе попьём, и о жизни поговорим, и новости
последние обсудим, и фотографии посмотрим...
Сегодня Татьяна Ивановна навещает Юлию Ивановну Смирнову. У подъезда пятиэтажки, где живёт Юлия Ивановна,
припаркован велосипед, на котором Татьяна Ивановна объезжает своих подопечных —
если погода, конечно, позволяет.
Журналиста здесь уже ждут, подготовив на бумаге рассказ о
себе. Но живой разговор всегда интереснее, поэтому бумажки отложены в сторону,
и начинается настоящая беседа.
Юлия Ивановна Смирнова - жительница блокадного Ленинграда,
ветеран труда. Родилась в 1934 году в Костромской области. В
Ленинград семья переехала сразу после рождения девочки, в том же 1934 году.
Юлия Ивановна показывает альбом со старыми фотографиями. Вот она — совсем ещё
маленькая девочка. 1939 год, Ленинград. Косички, серьёзные глаза, кукла в
руках. До войны - всего два года... А вот её родители, бабушка и дедушка.
Некоторые снимки сделаны ещё в модных до революции фотомастерских на Невском
проспекте.
Юлия Ивановна пережила блокаду Ленинграда, но вспоминать об
этом не любит — до сих пор ещё слишком больно. Прожила в Ленинграде детство и юность. В 1954 году
закончила радиотехнический техникум. Попала по распределению в Ижевск, потом
вернулась в Ленинград, вышла замуж за курсанта военно-морского училища.
Семейная жизнь, как водится у военных, была кочевой. Вместе с мужем долго жили
в Баку, где Юлия Ивановна окончила институт. После демобилизации мужа вернулись
в Ленинградскую область, поселились в Вырице в 1973 году.
- Мы хорошо жили, - вспоминает она. - Жизнь была
интересная. Дома не сидели, ходили в театры, в кино, и сына с собой водили везде.
А какие праздники справляли!
Общий трудовой стаж Юлии Ивановны — 57 лет. Работала
инженером-конструктором, инженером по охране труда. За свой многолетний труд
имеет много благодарностей и почётных грамот. Среди самых важных для неё наград
- памятные юбилейные медали, медаль ветерана труда.
Юлия Ивановна всегда активно включалась в общественную
жизнь, вела большую общественную работу. В
течение 25 лет она была членом совета ветеранов Вырицкого поселения.
Участвовала в сборе материалов для Книги памяти о ветеранах Великой
Отечественной войны Вырицкого поселения, в которую вошла информация о 284
участниках войны. В течение многих лет Юлия Ивановна проводила уроки памяти в
школах Вырицкого поселения, где рассказывала детям не только о войне, блокаде
Ленинграда и послевоенной жизни, но и о своих родных, долгая семейная история
которых тесно сплелась с историей города на Неве. Много лет Юлия Ивановна пела
в ветеранском хоре при Вырицком доме культуры.
- К сожалению, подвело здоровье — два инфаркта и два
инсульта, - говорит она. - От последнего инсульта пока ещё не оправилась, хотя
несколько месяцев пыталась справляться сама: заново училась ходить, обслуживать
себя. Первое время не могла бороться со страхом и отчаянием, сил, конечно,
нет... Ну ничего, выкарабкалась. Сейчас хожу по дому даже без тросточки.
В социальную службу Юлия Ивановна обратилась спустя полгода
после инсульта, и вот уже почти два года к ней приходит замечательный
социальный работник Татьяна Куракова.
- Татьяна Ивановна очень хорошо чувствует моё настроение и
самочувствие, - говорит Юлия Ивановна. - Это человек, который не дает
расстраиваться из-за разных неурядиц. Она и поговорит со мной, и успокоит,
всегда поднимет настроение, тогда и жить дальше хочется, и радоваться всему. Хочется, чтобы таких работников, как Татьяна
Ивановна, почаще поощряли и награждали за их тяжёлый труд...
Я — богатая бабушка и прабабушка: у меня две внучки и пять
правнуков! К сожалению, слишком рано ушли из жизни муж и сын... Но я живу и
радуюсь жизни, несмотря на свои болячки. Хочется ещё пожить, хочется видеть,
как живут мои внучки, как растут и учатся мои правнуки.
Во время беседы обе женщины с трудом сдерживают слёзы, и
тогда лучше понимаешь, в чём смысл профессии социального работника. Это и способность сопереживать, разделять вместе с другим
человеком его радость и печаль. Это и умение тонко чувствовать его внутренний
мир, оставаясь при этом спокойным и в то же время энергичным человеком.
- Я очень люблю свою работу, - говорит Татьяна Ивановна. -
Мне вообще очень интересно общаться с людьми, особенно старшего поколения. Люди
все очень разные, у каждого из них своя история, своя судьба. Прожили они
немало, много всего было у них в жизни - и плохого, и хорошего. У меня очень
хорошие подопечные!