Когда важна каждая судьба

Сотрудник Вырицкого отделения АНО «Медико-социальный центр» Татьяна Куракова в социальной службе работает уже десять лет. Участок у Татьяны Ивановны немаленький — вырицкие пятиэтажки, часть частного сектора. Всего у неё четырнадцать подопечных. Это люди преклонного возраста - участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Список обязанностей у социального работника велик: помощь в решении бытовых проблем, в уборке, в покупке необходимого. Часть подопечных живёт в частном секторе, а это значит, что иногда и воду из колонки надо принести, и дрова или уголь.

Социальные работники при необходимости сопровождают своих подопечных в поликлинику или больницу, причем не только в Вырице, но и в Санкт-Петербурге. Приходится им общаться и с сотрудниками МЧС, полицией, скорой помощью.

- Большое спасибо всем им за понимание и за помощь, которую они нам оказывают, - говорит Татьяна Ивановна. - Нам очень помогает в работе и наш депутат, специалист по социальной работе в администрации Вырицкого поселения Марина Курова. Огромная благодарность заведующей нашим отделением АНО «Медико-социальный центр» Екатерине Максимовой - за понимание и внимание к социальным работникам.

Но, к сожалению, не все всегда готовы помочь социальным работникам и их подопечным. Татьяна Ивановна вспоминает эпизод, когда она пыталась взять справку в Вырицкой поликлинике о состоянии здоровья своей новой подопечной, и как её буквально отфутболивали от врача к врачу, из кабинета в кабинет, заставляя часами сидеть в очередях. А время у социального работника не менее драгоценно, чем у врачей — подопечные ждут!

Татьяна Ивановна — человек открытый, общительный, с лёгким, весёлым, неунывающим характером. Подопечные её ждут всегда с нетерпением. Домой к каждому из них она приходит обычно два раза в неделю, а в остальное время - всегда на связи: звонит, интересуется здоровьем, поддерживает.

- Для своих подопечных я стала родным человеком, - говорит она. - Самое главное в нашей работе — уметь слушать человека, в чём-то подбодрить, в какой-то ситуации успокоить, если нужно — уговорить сходить на приём к врачу. Мы и чайку вместе попьём, и о жизни поговорим, и новости последние обсудим, и фотографии посмотрим...

Сегодня Татьяна Ивановна навещает Юлию Ивановну Смирнову. У подъезда пятиэтажки, где живёт Юлия Ивановна, припаркован велосипед, на котором Татьяна Ивановна объезжает своих подопечных — если погода, конечно, позволяет.

Журналиста здесь уже ждут, подготовив на бумаге рассказ о себе. Но живой разговор всегда интереснее, поэтому бумажки отложены в сторону, и начинается настоящая беседа.

Юлия Ивановна Смирнова - жительница блокадного Ленинграда, ветеран труда. Родилась в 1934 году в Костромской области. В Ленинград семья переехала сразу после рождения девочки, в том же 1934 году. Юлия Ивановна показывает альбом со старыми фотографиями. Вот она — совсем ещё маленькая девочка. 1939 год, Ленинград. Косички, серьёзные глаза, кукла в руках. До войны - всего два года... А вот её родители, бабушка и дедушка. Некоторые снимки сделаны ещё в модных до революции фотомастерских на Невском проспекте.

Юлия Ивановна пережила блокаду Ленинграда, но вспоминать об этом не любит — до сих пор ещё слишком больно. Прожила в Ленинграде детство и юность. В 1954 году закончила радиотехнический техникум. Попала по распределению в Ижевск, потом вернулась в Ленинград, вышла замуж за курсанта военно-морского училища. Семейная жизнь, как водится у военных, была кочевой. Вместе с мужем долго жили в Баку, где Юлия Ивановна окончила институт. После демобилизации мужа вернулись в Ленинградскую область, поселились в Вырице в 1973 году.

- Мы хорошо жили, - вспоминает она. - Жизнь была интересная. Дома не сидели, ходили в театры, в кино, и сына с собой водили везде. А какие праздники справляли!

Общий трудовой стаж Юлии Ивановны — 57 лет. Работала инженером-конструктором, инженером по охране труда. За свой многолетний труд имеет много благодарностей и почётных грамот. Среди самых важных для неё наград - памятные юбилейные медали, медаль ветерана труда.

Юлия Ивановна всегда активно включалась в общественную жизнь, вела большую общественную работу. В течение 25 лет она была членом совета ветеранов Вырицкого поселения. Участвовала в сборе материалов для Книги памяти о ветеранах Великой Отечественной войны Вырицкого поселения, в которую вошла информация о 284 участниках войны. В течение многих лет Юлия Ивановна проводила уроки памяти в школах Вырицкого поселения, где рассказывала детям не только о войне, блокаде Ленинграда и послевоенной жизни, но и о своих родных, долгая семейная история которых тесно сплелась с историей города на Неве. Много лет Юлия Ивановна пела в ветеранском хоре при Вырицком доме культуры.

- К сожалению, подвело здоровье — два инфаркта и два инсульта, - говорит она. - От последнего инсульта пока ещё не оправилась, хотя несколько месяцев пыталась справляться сама: заново училась ходить, обслуживать себя. Первое время не могла бороться со страхом и отчаянием, сил, конечно, нет... Ну ничего, выкарабкалась. Сейчас хожу по дому даже без тросточки.

В социальную службу Юлия Ивановна обратилась спустя полгода после инсульта, и вот уже почти два года к ней приходит замечательный социальный работник Татьяна Куракова.

- Татьяна Ивановна очень хорошо чувствует моё настроение и самочувствие, - говорит Юлия Ивановна. - Это человек, который не дает расстраиваться из-за разных неурядиц. Она и поговорит со мной, и успокоит, всегда поднимет настроение, тогда и жить дальше хочется, и радоваться всему. Хочется, чтобы таких работников, как Татьяна Ивановна, почаще поощряли и награждали за их тяжёлый труд...

Я — богатая бабушка и прабабушка: у меня две внучки и пять правнуков! К сожалению, слишком рано ушли из жизни муж и сын... Но я живу и радуюсь жизни, несмотря на свои болячки. Хочется ещё пожить, хочется видеть, как живут мои внучки, как растут и учатся мои правнуки.

Во время беседы обе женщины с трудом сдерживают слёзы, и тогда лучше понимаешь, в чём смысл профессии социального работника. Это и способность сопереживать, разделять вместе с другим человеком его радость и печаль. Это и умение тонко чувствовать его внутренний мир, оставаясь при этом спокойным и в то же время энергичным человеком.

- Я очень люблю свою работу, - говорит Татьяна Ивановна. - Мне вообще очень интересно общаться с людьми, особенно старшего поколения. Люди все очень разные, у каждого из них своя история, своя судьба. Прожили они немало, много всего было у них в жизни - и плохого, и хорошего. У меня очень хорошие подопечные!



