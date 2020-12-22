Подарок любимой мамочке

Как рассказала председатель клуба Антонина Осипова, детский творческий конкурс «Для любимой мамочки» проходил в ноябре и был посвящён Дню матери. В конкурсе приняло участие 45 детей от года до 14 лет. Маленькие гатчинцы делали рисунки, поделки, сочиняли стихи и частушки, старательно помогали мамам в работе по дому. Кто-то рубил дрова, кто-то делал табуретку для своей мамы.

Итоги конкурса показали: наши дети очень талантливы, трудолюбивы и очень любят своих мам. Все работы можно посмотреть онлайн в группе ВК «Семейная академия города Гатчины».

Встреча с участниками конкурса прошла в Гатчинской детской библиотеке 19 декабря, как раз в день рождения Деда Мороза. Все участники конкурса получили заслуженные дипломы и подарки от фонда «Тёплый дом».

В рамках этой встречи в детской библиотеке прошёл мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Вместе со своими детьми с удовольствием творили и их родители. В итоге каждая семья унесла домой весёлого самодельного снеговика, который наверняка найдёт своё законное место у новогодней ёлочки.

Напомним, клуб «Семейная Академия города Гатчины» действует при поддержке благотворительного фонда «Тёплый дом».



