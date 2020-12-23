Перепись населения – в онлайн-игре

За 100 дней до начала Всероссийской переписи населения на портале https://www.strana2020.ru/game запустили онлайн-игру для всех возрастов.

На каждом этапе игрок оказывается в обстановке, связанной с переписью — подъезд жилого дома, который обходят переписчики-студенты, помещение МФЦ, где тоже проходит перепись, и Росстат, куда стекается информация о переписи в стране.

Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения — и за две минуты найти спрятанные вещи из списка.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».