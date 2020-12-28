Льготы переоформлять не нужно

Отвечает директор Гатчинского филиала
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» Екатерина Андреевна Битель.
- Гражданам, которые уже получают меры
социальной поддержки, дополнительно обращаться в МФЦ для переоформления не
нужно. Ветераны труда, ветераны войны и
прочие льготные категории граждан старшего возраста будут получать положенные
им выплаты в прежнем режиме.
С1 января 2021 года в Ленинградской
области будет осуществлен переход с федеральной социальной доплаты к пенсии
(назначалась и выплачивалась Пенсионным фондом РФ) на региональную социальную
доплату к пенсии (назначение и выплату будет осуществлять ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения»).
Если неработающий пенсионер по состоянию
на декабрь 2020 года уже является получателем федеральной социальной доплаты к
пенсии, региональная социальная доплата к пенсии будет выплачиваться с 1 января
2021 года в беззаявительном порядке – с заявлением в МФЦ обращаться не
нужно.
Социальная доплата к пенсии в 2021 году
будет выплачиваться пенсионеру в случае, если общая сумма его материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в Ленинградской области на 2021 год - 10 359 рублей.
Граждане, ставшие пенсионерами с 1 января 2021
года и неработающие, если их общая сумма материального обеспечения меньше
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Ленинградской
области, имеют право на региональную социальную доплату.
В общей сумме материального обеспечения
пенсионера учитываются: пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное
материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая
стоимость набора социальных услуг), меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг и ежемесячные выплаты.
Приём заявлений и документов на назначение
социальной доплаты неработающим пенсионерам, имеющим на нее право с 1 января
2021 года, будет осуществляться в МФЦ.
Обращаем внимание, что детям-инвалидам и
детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю
потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии также будет
назначаться в беззаявительном порядке.
Консультацию о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии
можно получить по единому бесплатному номеру информационно-справочного отдела:
8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
Телефон филиала в Гатчинском районе – 8(81371) 3-07-40.