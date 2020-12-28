Льготы переоформлять не нужно

Отвечает директор Гатчинского филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» Екатерина Андреевна Битель.

- Гражданам, которые уже получают меры социальной поддержки, дополнительно обращаться в МФЦ для переоформления не нужно. Ветераны труда, ветераны войны и прочие льготные категории граждан старшего возраста будут получать положенные им выплаты в прежнем режиме.

С1 января 2021 года в Ленинградской области будет осуществлен переход с федеральной социальной доплаты к пенсии (назначалась и выплачивалась Пенсионным фондом РФ) на региональную социальную доплату к пенсии (назначение и выплату будет осуществлять ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»).

Если неработающий пенсионер по состоянию на декабрь 2020 года уже является получателем федеральной социальной доплаты к пенсии, региональная социальная доплата к пенсии будет выплачиваться с 1 января 2021 года в беззаявительном порядке – с заявлением в МФЦ обращаться не нужно.

Социальная доплата к пенсии в 2021 году будет выплачиваться пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Ленинградской области на 2021 год - 10 359 рублей.

Граждане, ставшие пенсионерами с 1 января 2021 года и неработающие, если их общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Ленинградской области, имеют право на региональную социальную доплату.

В общей сумме материального обеспечения пенсионера учитываются: пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и ежемесячные выплаты.

Приём заявлений и документов на назначение социальной доплаты неработающим пенсионерам, имеющим на нее право с 1 января 2021 года, будет осуществляться в МФЦ.

Обращаем внимание, что детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии также будет назначаться в беззаявительном порядке.

Консультацию о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии можно получить по единому бесплатному номеру информационно-справочного отдела: 8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».

Телефон филиала в Гатчинском районе – 8(81371) 3-07-40.