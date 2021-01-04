Таисия — первый ребёнок, родившийся в области в 2021 году

Таисия — первый ребёнок, родившийся в области в 2021 году

Малышка Таисия, четвёртый ребёнок в семье из Кингисеппа, родилась в Гатчинском перинатальном центре через три минуты после наступления Нового года.

Рубрики : Общество     04 Jan 2021

Всего же за первые три дня 2021 года в Гатчинском перинатальном центре родились 13 мальчиков и 11 девочек. За весь прошедший год здесь приняли 2732 родов, родились 2769 малышей. При этом 37 женщин стали мамами сразу двоих детей.

По данным комитета по здравоохранению региона, в ушедшем году увеличилась нагрузка на перинатальный центр, поскольку ряд родильных отделений региона были перепрофилированы под COVID-19. Роженицы маршрутизировались по показаниям в Гатчинский перинатальный центр и Всеволожский роддом. Тем не менее, регион справился с нагрузкой, и всем мамам и детям помощь была оказана вовремя.

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