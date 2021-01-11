Урок истории за историческими конторками

Урок военно-морской истории состоялся в 7-м классе. Учащиеся Вячеслав Желудов и Олег Темников подготовили доклад о русском флотоводце, командующем Черноморским флотом, русско-турецкой эскадрой в Средиземном море Федоре Ушакове - рассказали о его жизни, подвигах и признании, а также труде на благо родного Отечества.

Одним из слушателей открытого урока стал руководитель проекта «Аллея российской славы» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Виталий Шиян, который преподнес в дар гимназии бюст Федора Ушакова и рассказал о курируемом проекте.

В рамках проекта за счет спонсоров в школах, кадетских классах и военных частях устанавливают бюсты людей, чья судьба неразрывно связана с историей России. Попечительский совет проекта возглавляет актер театра и кино, общественный деятель Василий Лановой. В России и за рубежом установлено уже две тысячи памятников, которые изготавливают профессиональные скульпторы, из них 20 – в Санкт-Петербурге, 50 – в Крыму, более 20 – в Америке.

- Любое учебное учреждение оживает, когда в нем появляется бюст того или иного героя России. В школах открывают музеи, ребята начинают больше интересоваться историей, устраивать тематические мероприятия, проводить уроки. Подобное патриотическое воспитание по-настоящему влияет на детей, - уверен Виталий Шиян.

Кабинет, в котором проходил урок истории, недавно частично оснастили современной школьной мебелью – конторками, по инициативе одного из педагогов, директора АНО «Информационно-аналитический центр» Алексея Северикова. Мы уже рассказывали о его желании оснастить все школьные классы Гатчинского района конторками и другими здоровьесберегающими технологиями.

Классный руководитель 7-ого класса, учитель математики Дмитрий Лабонин рассказал, что с интересом воспринял идею работы на уроке в положении стоя. Директор гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев и родители учеников поддержали замысел.

- После того, как ребята стали проводить часть урока за конторками, они стали более спокойными, внимательными и сосредоточенными, - сказал Дмитрий Лабонин и поблагодарил за такую возможность.

Да и сами дети признались, что при учебе стоя за конторкой физическая активность снижается, зато умственная повышается и школьный материал воспринимается лучше. Кто-то сказал, что прошла боль спине от постоянного сидения за партой, а кто-то пошел дальше и попросил родителей поменять домашний стол на конторку.

Алексей Севериков добавил, что обучение за конторками – это, по сути, малая форма двигательной активности и пассивная тренировка в течение всего учебного дня, которая поможет лучше осваивать любой предмет, будь то математика или история.

- В идеале – учеба всех школьников в тех же условиях, которые когда-то были организованы в Царскосельском лицее. Знаменитые выпускники лицея как раз учились за конторками, - добавил он.





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