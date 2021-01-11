Урок истории за историческими конторками

Урок военно-морской
истории состоялся в 7-м классе. Учащиеся Вячеслав Желудов и Олег Темников
подготовили доклад о русском флотоводце, командующем Черноморским флотом, русско-турецкой
эскадрой в Средиземном море Федоре Ушакове - рассказали о его жизни, подвигах и
признании, а также труде на благо родного Отечества.
Одним из слушателей
открытого урока стал руководитель проекта «Аллея российской славы» в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Виталий Шиян, который преподнес в дар
гимназии бюст Федора Ушакова и рассказал о курируемом проекте.
В рамках проекта за счет
спонсоров в школах, кадетских классах и военных частях устанавливают бюсты
людей, чья судьба неразрывно связана с историей России. Попечительский совет
проекта возглавляет актер театра и кино, общественный деятель Василий Лановой.
В России и за рубежом установлено уже две тысячи памятников, которые
изготавливают профессиональные скульпторы, из них 20 – в Санкт-Петербурге, 50 –
в Крыму, более 20 – в Америке.
- Любое учебное
учреждение оживает, когда в нем появляется бюст того или иного героя России. В
школах открывают музеи, ребята начинают больше интересоваться историей,
устраивать тематические мероприятия, проводить уроки. Подобное патриотическое
воспитание по-настоящему влияет на детей, - уверен Виталий Шиян.
Кабинет, в котором
проходил урок истории, недавно частично оснастили современной школьной мебелью
– конторками, по инициативе одного из педагогов, директора АНО
«Информационно-аналитический центр» Алексея Северикова. Мы уже рассказывали о
его желании оснастить все школьные классы Гатчинского района конторками и
другими здоровьесберегающими технологиями.
Классный руководитель
7-ого класса, учитель математики Дмитрий Лабонин рассказал, что с интересом
воспринял идею работы на уроке в положении стоя. Директор гимназии им. К.Д.
Ушинского Александр Сергеев и родители учеников поддержали замысел.
- После того, как ребята
стали проводить часть урока за конторками, они стали более спокойными,
внимательными и сосредоточенными, - сказал Дмитрий Лабонин и поблагодарил за
такую возможность.
Да и сами дети
признались, что при учебе стоя за конторкой физическая активность снижается,
зато умственная повышается и школьный материал воспринимается лучше. Кто-то
сказал, что прошла боль спине от постоянного сидения за партой, а кто-то пошел
дальше и попросил родителей поменять домашний стол на конторку.
Алексей Севериков
добавил, что обучение за конторками – это, по сути, малая форма двигательной
активности и пассивная тренировка в течение всего учебного дня, которая поможет
лучше осваивать любой предмет, будь то математика или история.
- В идеале – учеба всех
школьников в тех же условиях, которые когда-то были организованы в Царскосельском
лицее. Знаменитые выпускники лицея как раз учились за конторками, - добавил он.
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