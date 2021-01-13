Отечественные газеты и журналы – в фонде Президентской библиотеки

Среди многих это нововведение царя-реформатора осталось одним из самых эффективных рычагов и ускорителей общественного развития, сегодня в России издаются тысячи газет и журналов разного формата. С подшивками и отдельными раритетными номерами печатной продукции можно, в частности, ознакомиться в электронной коллекции «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки».

«Первыя Русския Ведомости напечатаны в Москве, 2-го января 1703 года, церковными буквами, в 12-ю долю листа; продолжались попеременно то церковными, то гражданскими буквами, выходили в неопределённые сроки… <…> Первыя Петербургския Ведомости появились в 1711 году, что доказывается сообщаемым ниже сего нумером от 11-го Мая 1711…», – сообщает Сергей Полторацкий в исследовании «Известие о первопечатных Московских и Петербургских ведомостях, изданных при Петре Великом», а также указывает, что «этот… первый, доныне известный, нумер Петербургских Ведомостей состоит из трёх страниц гражданской печати, в 12-ю долю листа…».

В XVIII столетии печатное дело начинает развиваться по всей России. Как сообщает учёный и историк Сибири Александр Дмитриев-Мамонов в издании «Начало печати в Сибири» (1900), ещё в 1703 году просвещённый пастырь Тобольской и Сибирской митрополии обращался к Петру I с челобитной: «а для детского учения завести друкарню в Тобольске…». «Со времени Петра Великаго, – продолжает историк, – до указа 1783 года, типографское дело развивалось очень медленно, так как открытие вольных типографий подвергалось со стороны правительства разнаго рода ограничениям и стеснениям. Только с издания указа 15 января 1783 года, последовавшего под влиянием либеральных идей, начала в России расширяться частная типографская деятельность…»

Одним из первых провинциальных периодических изданий в России считаются «Тамбовские Известия», газета, которая в течение 1788 года издавалась в Тамбове, в типографии, созданной по личному дозволению Екатерины II Гавриилом Державиным.

Как пишет автор многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX веков Евгений Салиас де Турнемир в книге «Г. Р. Державин – правитель Тамбовского наместничества» (1871), Гавриил Романович в письме «к князю Трубецкому, другу и сподвижнику знаменитаго Новикова …спрашивает его, не найдется ли у Новикова (одного из основателей Типографской Компании в 1784 году) лишняго типографскаго станка и известнаго количества литых букв, для продажи, а также и мастеров, которые бы согласились приехать в Тамбов. <…> Вскоре явилось из Москвы и всё нужное для типографии. Чрез год уже печаталась большая часть бумаг по правлению, как-то публикации и предписания. Кроме того, были заведены и губернския печатныя ведомости, где печатали об проезжих именитых людях, о проходе команд, о цене на хлеб и на разные товары первой необходимости».

Исторический календарь, выпущенный Президентской библиотекой «К Году литературы в России», был посвящён истории формирования общественного мнения вокруг зарождающейся в стране журналистики. Из приведённых в нём цитат можно узнать, что русские писатели, публицисты, издатели и общественные деятели надеялись на развитие журналистики, газетно-журнального и печатно-издательского дела, прежде всего, чтобы распространять правдивую и объективную информацию о России. Они рассматривали журналистику как важный инструмент взаимодействия с обществом.

Так, государственный деятель, член Государственного совета, директор Императорской публичной библиотеки Модест Корф писал министру народного просвещения: «…Я не могу прежде всего не выразить моего убеждения в совершенной необходимости у нас такой газеты, которая имела бы главной целью распространять здравые и патриотические мысли о событиях внутренних и внешних и противоборствовать всяким вредным или ложным толкам. <…> …Газета, которая изображала и рассматривала бы текущие события с точки зрения, свойственной русскому человеку… была бы положительно полезна и могла бы сделаться весьма важным косвенным органом для благих видов правительства».

В свою очередь поэт, литературный критик, историк Пётр Вяземский был уверен: «…Нельзя не видеть, что в наши дни пресса является могущественной силой. <…> Число русских читателей увеличивается со дня на день, пресса становится более деятельной, необходимость дать работу мысли проявляется во всех классах общества. Правительство должно со вниманием отнестись к этому явлению, оно должно овладеть этим умственным движением, дать ему здоровое направление. <…> …Нужна сила активная, творческая сила, сила прессы, творящая благо».

…Сохранение доставшегося нам бесценного наследства, представленного в виде газет и журналов, – одно из важных направлений деятельности Президентской библиотеки. Сейчас в фонде представлено около 200 000 электронных копий выпусков периодических изданий, среди них – более 48 500 выпусков журналов 900 наименований и более 150 000 выпусков газет 383 наименований. Только в 2020 году в фонд библиотеки было включено более 29 000 выпусков газет и журналов.