Отечественные газеты и журналы – в фонде Президентской библиотеки

Среди многих это
нововведение царя-реформатора осталось одним из самых эффективных рычагов и
ускорителей общественного развития, сегодня в России издаются тысячи газет и
журналов разного формата. С подшивками и отдельными раритетными номерами
печатной продукции можно, в частности, ознакомиться в электронной коллекции
«Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки».
«Первыя Русския Ведомости
напечатаны в Москве, 2-го января 1703 года, церковными буквами, в 12-ю долю
листа; продолжались попеременно то церковными, то гражданскими буквами,
выходили в неопределённые сроки… <…> Первыя Петербургския Ведомости
появились в 1711 году, что доказывается сообщаемым ниже сего нумером от 11-го
Мая 1711…», – сообщает Сергей Полторацкий в исследовании «Известие о
первопечатных Московских и Петербургских ведомостях, изданных при Петре
Великом», а также указывает, что «этот… первый, доныне известный, нумер
Петербургских Ведомостей состоит из трёх страниц гражданской печати, в 12-ю
долю листа…».
В XVIII столетии печатное
дело начинает развиваться по всей России. Как сообщает учёный и историк Сибири
Александр Дмитриев-Мамонов в издании «Начало печати в Сибири» (1900), ещё в
1703 году просвещённый пастырь Тобольской и Сибирской митрополии обращался к
Петру I с челобитной: «а для детского учения завести друкарню в Тобольске…».
«Со времени Петра Великаго, – продолжает историк, – до указа 1783 года,
типографское дело развивалось очень медленно, так как открытие вольных
типографий подвергалось со стороны правительства разнаго рода ограничениям и
стеснениям. Только с издания указа 15 января 1783 года, последовавшего под влиянием
либеральных идей, начала в России расширяться частная типографская
деятельность…»
Одним из первых
провинциальных периодических изданий в России считаются «Тамбовские Известия»,
газета, которая в течение 1788 года издавалась в Тамбове, в типографии,
созданной по личному дозволению Екатерины II Гавриилом Державиным.
Как пишет автор
многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX веков Евгений
Салиас де Турнемир в книге «Г. Р. Державин – правитель Тамбовского
наместничества» (1871), Гавриил Романович в письме «к князю Трубецкому, другу и
сподвижнику знаменитаго Новикова …спрашивает его, не найдется ли у Новикова
(одного из основателей Типографской Компании в 1784 году) лишняго типографскаго
станка и известнаго количества литых букв, для продажи, а также и мастеров,
которые бы согласились приехать в Тамбов. <…> Вскоре явилось из Москвы и
всё нужное для типографии. Чрез год уже печаталась большая часть бумаг по
правлению, как-то публикации и предписания. Кроме того, были заведены и губернския
печатныя ведомости, где печатали об проезжих именитых людях, о проходе команд,
о цене на хлеб и на разные товары первой необходимости».
Исторический календарь,
выпущенный Президентской библиотекой «К Году литературы в России», был посвящён
истории формирования общественного мнения вокруг зарождающейся в стране
журналистики. Из приведённых в нём цитат можно узнать, что русские писатели,
публицисты, издатели и общественные деятели надеялись на развитие журналистики,
газетно-журнального и печатно-издательского дела, прежде всего, чтобы
распространять правдивую и объективную информацию о России. Они рассматривали
журналистику как важный инструмент взаимодействия с обществом.
Так, государственный
деятель, член Государственного совета, директор Императорской публичной
библиотеки Модест Корф писал министру народного просвещения: «…Я не могу прежде
всего не выразить моего убеждения в совершенной необходимости у нас такой
газеты, которая имела бы главной целью распространять здравые и патриотические
мысли о событиях внутренних и внешних и противоборствовать всяким вредным или
ложным толкам. <…> …Газета, которая изображала и рассматривала бы текущие
события с точки зрения, свойственной русскому человеку… была бы положительно
полезна и могла бы сделаться весьма важным косвенным органом для благих видов
правительства».
В свою очередь поэт,
литературный критик, историк Пётр Вяземский был уверен: «…Нельзя не видеть, что
в наши дни пресса является могущественной силой. <…> Число русских
читателей увеличивается со дня на день, пресса становится более деятельной,
необходимость дать работу мысли проявляется во всех классах общества.
Правительство должно со вниманием отнестись к этому явлению, оно должно
овладеть этим умственным движением, дать ему здоровое направление. <…>
…Нужна сила активная, творческая сила, сила прессы, творящая благо».
…Сохранение доставшегося
нам бесценного наследства, представленного в виде газет и журналов, – одно из
важных направлений деятельности Президентской библиотеки. Сейчас в фонде
представлено около 200 000 электронных копий выпусков периодических изданий,
среди них – более 48 500 выпусков журналов 900 наименований и более 150 000
выпусков газет 383 наименований. Только в 2020 году в фонд библиотеки было
включено более 29 000 выпусков газет и журналов.