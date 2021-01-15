Мультицентр социальной и трудовой интеграции: инновационные подходы в обучении и трудоустройстве

Ирину Дрозденко можно смело назвать новатором, использующим в своей работе инновационные подходы. Инновация - это не только новый товар на рынке, но и новая социальная технология, предполагающая создание более эффективной услуги, лучше удовлетворяющей потребности, которые до этого уже существовали и удовлетворялись. О создании таких услуг, реализуемых на базе Мультицентра, мы и хотим рассказать сегодня.

Экономист Йозеф Шумпетер, кроме самого термина «инновация», ввёл в экономическую науку такое понятие, как «Созидательное разрушение». Это своего рода процесс мутации, который реконструирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую и создавая новую. Погрузившись, насколько это возможно для журналиста, в работу Фонда и Мультицентра, понимаешь, что деятельность руководителя направлена на реконструкцию социальной системы нашего общества и тоже может быть охарактеризована, как созидательное разрушение.

Дуальная или двойственная система обучения, положенная в основу профподготовки лиц с инвалидностью, позволяет совмещать теоретические и практические занятия, проводимые на базе реального предприятия. С этой целью здесь была реконструирована практико-ориентированная система профессионального обучения, которая в советское время успешно применялась в ПТУ.

«Ренновировать устаревшее, создавая новые модели» - логика справедливая и в отношении стереотипа восприятия инвалида как работника, с которым Ирина Дрозденко неустанно борется. Не пожалеть или «подать копеечку», а принять на равных, как обычных участников культурной и социальной жизни общества - такого отношения к инвалидам добивается Ирина Григорьевна, в том числе и от своих подчинённых. Но для того, чтобы изменить саму парадигму восприятия человека с инвалидностью, необходимы системные решения. Одним из них является создание региональных моделей аналогичных Мультицентру.

Способность или неспособность инвалида работать зависит от того, смогло ли данное сообщество создать условия, в которых этот человек будет трудоспособен, - такова философия Мультицентра. Именно поэтому одна из главных задач центра - это создание условий для максимального вовлечения инвалидов в сферу трудовых отношений, посредством их официального трудоустройства.

«Человек работающий», как «homo sapiens», является востребованным членом общества, получающим в процессе трудовой деятельности не только заработную плату, но и всестороннее развитие. За период деятельности Мультицентра в нем прошли обучение 879 человек, из которых 594 - получили свидетельство о профессии, из них 391- трудоустроен на постоянной основе.

За время работы Мультицентра его посетили делегации из 18 регионов нашей страны – передовой опыт востребован. В других регионах РФ, количество людей, которых можно отнести к целевой группе Мультицентра, составляет от 5 до 13%. Именно поэтому, эта модель, была признана эффективной и рекомендована для тиражирования на федеральном уровне. Предлагаемая передовая модель - это многопрофильный центр комплексного сопровождения, представленный организациями и учреждениями разных уровней, реализующих на одной площадке комплекс госуслуг в сфере профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ. При этом образовательная услуга профессионального обучения является базовой. Кроме этого на этапе обучения бесплатно оказываются такие услуги, как социальная адаптация, проживание и питание, психологическое и медицинское сопровождение. Нередко в процессе обучения учащимся корректируют препараты. Например, морально устаревшие таблетки с тяжелыми побочными эффектами заменяют на более легкие, современные, с меньшей побочкой. Ребята меняются на глазах: у кого-то становится более четкой речь, кто-то начинает отчетливо мыслить, и конечно, появляется возможность к обучению, поскольку это становится возможным сделать физически.

Автор этих строк был свидетелем разговора Ирины Дрозденко с одним из воспитанников Мультицентра по имени Ярослав, с которым они доверительно общались. А потом, она прокомментировала как молодой человек «эволюционировал» после замены препарата. Около половины обучающихся «приходят» из системы социальных учреждений - ПНИ. Эти ребята, лишенные родительской заботы и внимания, наверное, в большей степени, чем «домашние», испытывают к Ирине Григорьевне тёплые и доверительные чувства, впрочем, и она отвечает им взаимностью. Личный номер телефона директора здесь ни для кого не является тайной. Среди огромного количества звонков и сообщений, связанных с работой, у неё всегда найдётся время для общения с ребятами, которые тоже постоянно звонят, пишут, отправляют аудиосообщения и фотографии.

Очень важной и востребованной является услуга индивидуального подбора ТСР (технические средства реабилитации), которые представлены в ЦВТ (центре вспомогательных технологий) и предоставляются как государством, так и за счет Фонда, все они могут быть взяты в бесплатный прокат жителями Ленинградской области, воспитывающими детей-инвалидов. Большое число ТСР передается в дар Фонду неравнодушными родителями. Специалисты Мультицентра всегда помогут с индивидуальным подбором для внесения необходимых ТСР в индивидуальную программу реабилитации.

На текущий период в Ленобласти 32 образовательных учреждения уровня среднего профессионального образования, восемь из которых реализуют адаптированные образовательные программы профессионального обучения. НО! Мультицентр единственное профессиональное образовательное учреждение, для поступления в которое не требуется аттестата или свидетельства об окончании школы. Кстати, по оценкам данного учреждения, таких документов не имеют более трети поступающих, которые вполне трудоспособны и имеют потенциал к самостоятельной жизни при определённых мероприятиях по сопровождению, о которых мы тоже расскажем в этой статье.

В основу работы Мультицентра заложены инновационные образовательные технологии, существенно изменившие образовательный процесс. Обучение здесь ориентированно на практические занятия, которые формируют у воспитанников реальное представление об условиях и специфике выбранной профессии.

Изменён и подход к подбору профессий для подготовки людей с ограниченными возможностями. Это делается с учетом текущего спроса на региональном рынке труда. Топ-10 востребованных профессий в регионе ежегодно меняется, а вместе с ним изменяются и курсы профессионального обучения. Изменения коснулись и отношения работодателей к трудоустройству инвалидов, это стало возможным благодаря адресной подготовке работников.

Многие профессии, которыми можно овладеть, обучаясь в Мультицентре, разделены на самостоятельные модули, позволяющие освоить часть большой квалифицированной профессии, а иногда и несколько операций. Так, например, профессия «Уборщик служебных помещений» делится на четыре автономных профессиональных модуля: оператор поломоечной машины, мойщик стекол, здесь же можно освоить ручную уборку и так называемый моппинг (безвёдерная уборка). Каждая из этих специальностей ориентирована на конкретную нозологическую группу, с учетом потенциальных возможностей здоровья её участников. Ведь здесь проходят обучение люди разного возраста, социального статуса, уровня образования, а также с разной степенью нарушений.

Как уже было сказано, ключевой целью Мультицентра является трудоустройство его выпускников - сотрудники образовательного учреждения активно взаимодействуют с центрами занятости и работодателями. Для успешной адаптации на рабочем месте выпускникам предоставляется услуга сопровождения. Этим занимаются трудовые тьютторы, или как их здесь называют, «трудовики». Этап сопровождения длится до полугода, при необходимости продляется…

В состав «адапт команды» входят социальные педагоги Мультицентра, обеспечивающие социально-бытовое и социально- средовое сопровождение, социально-правовые и социально-медицинские услуги.

С мая 2018 года для ребят, вышедших из психоневрологического интерната на самостоятельное проживание, оказывается услуга «сопровождаемое проживание». Трудоустроенный выпускник Мультицентра, расторгнув договор на стационарные услуги ПНИ, переходит на «тренировочное проживание» в общежитие стороннего учреждения, при самостоятельном несении своих расходов на проживание. В рамках проекта «Дорога к дому» стажеров, готовых к самостоятельному проживанию, переселяют на арендуемые квартиры. Подбор жилья, оформление договора аренды и его оплата финансируются из средств Фонда и комитета социальной защиты населения. Арендатор оплачивает только стоимость своих коммунальных платежей.

В Мультицентре есть свой производственный участок, на котором успешно трудятся его выпускники. Сувениры из бересты, лозы, керамики, текстиля и дерева - основные виды его продукции.

- Мы используем технологию по нанесению сублимации на тарелки, кружки, часы, - рассказывает руководитель производства Марина РОМАНОВА. - Когда получаем большой заказ, привлекаем бывших выпускников.

Как и в любом производстве, процесс изготовления - это только половина дела. Реализация готовой продукции задача более сложная, зависящая от множества факторов. Но с этим как раз проблем нет. Вопрос реализации, как уже понятно со слов Марины Романовой, решается за счёт размещённых заказов, в том числе зарубежных.

В цеху по производству керамики, арендуемом компанией «Балтийская керамика», мы застали за работой трёх выпускников Мультицентра: Любовь ИВАНОВУ, Вячеслава ВИКТОРОВА и Михаила ТАРАСОВА.

Сейчас ребята занимаются изготовлением фигурок Быка - символа 2021 года. Работа идёт дружно и слаженно. Любовь - отливщица, Слава - формовщик, а Михаил - глазуровщик.

- Форма состоит из восьми частей, - посвящает нас Михаил в особенности отливки фигурки рогатого домашнего животного, - подливать приходится постоянно, а потом ещё нужно ждать 40 минут.

Несмотря на такой долгий и трудоемкий технологический процесс, Михаилу удалось за сегодняшний день отлить 11 фигурок.

В декабре этого года в Доме правительства Ленобласти проходила выставка «Обыкновенное чудо», где ребята представили результаты своего труда. Среди выставленных работ были и уже знакомые нам фигурки быков, напоминающие всем посетившим выставку о приближении Нового года.

Евгений ПОЛИКАРПОВ и Артём ВАСИЛЬЕВ заканчивают своё четырёхмесячное обучение по специальности «наборщик мозаики»

- Если не отвлекаться и работать два - три дня, то не видно даже следов цемента, - объясняет Артём, показывая действительно очень аккуратно выполненное мозаичное панно. В свободное время Артём, как и большинство современных молодых людей, снимает видеоролики и выкладывает у себя на странице в Тик Ток. Некоторые из них он с готовностью продемонстрировал корреспонденту, заострив внимание на количестве подписчиков и лайков. Их у популярного тиктокера оказалось около четырёх тысяч. Артём успевает снимать не только для себя, но и для других ребят. Возможно, это увлечение перерастёт во что-то большее - по крайней мере, желание обучиться фотомонтажу и фотошопу у него уже есть.

Евгений и Артём планируют работать по специальности. Кстати, навыки, полученные в процессе обучения, пригодятся им очень скоро: в рамках нового проекта «Чудотворцы Мультицентра» ребята, в числе прочих воспитанников, будут украшать настенными мозаичными иконами фасад нового Храма святого благоверного князя Александра, расположенного неподалёку в посёлке Романовка. Проект инициирован художником-мозаичником Андреем ТУХВАТУЛЛИНЫМ с целью вовлечения лиц, имеющих нарушения интеллектуального и психического развития в социально-значимую деятельность. Важно, что ребята приобретут практические навыки в условиях реального заказа и требований к качеству исполнения работы, смогут почувствовать свою меру ответственности за вклад в коллективный труд. Данная работа также послужит наглядным примером профессиональной состоятельности инвалидов и лиц с ОВЗ и будет способствовать формированию позитивных представлений о возможностях людей с инвалидностью.

В мастерской по обучению профессии швеи никого из ребят застать не удалось, но зато удалось посмотреть швейные машины, на которых они обучаются, и узнать о планах по закупке новых видов оборудования, необходимого для изготовления спецодежды. Обучение здесь проходят одновременно 8 - 9 человек. Примечательно, что среди них не только девушки, есть и будущие швейники - именно так называют мужчину, занимающегося шитьем одежды.

Мы уже говорили о том, что Ирина Дрозденко прикладывает все усилия для борьбы со стереотипным мышлением в отношении инвалидов. Она часто вспоминает, как супруга Губернатора провинции Нурланд (Норвегия) Труда Кристенсен, в разговоре сказала об инвалидах: «некоторые из нас». Эти три слова достаточно хорошо характеризуют её отношение к ним. Этот посыл наглядно демонстрируют так называемые круги Эйлера (геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношение между подмножествами), где в большом круге, обозначающем живое существо, не будет круга, обозначающего инвалида, будет только один круг - человек.

Ирина Дрозденко верит в тандем государства и НКО, что собственно находит прямое подтверждение в её текущей деятельности. Считает правильным и обоснованным применение прогрессивной шкалы налогообложения. Для людей, получающих высокие доходы, ставка налогообложения должна быть выше. Это будет большой шаг в сторону социальной справедливости.

Министерство по делам инвалидов - ещё одна из стратегических целей Ирины Дрозденко. Для начала она предлагает ввести этот орган исполнительной власти на региональном уровне. От такого решения, по её мнению, выиграют не только инвалиды, но и государство. Информация об объеме необходимых услуг и фактическом их оказании, будет аккумулироваться в одном банке данных и оперативно корректироваться при любых изменениях, что обеспечит прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

Законодательно данная категория граждан уже давно регламентируется своими нормативно-правовыми актами. Кроме того, все необходимые специалисты из различных отраслей: образование, медицина, социальная защита, трудоустройство, спорт и культура, а так же все остальные жизненно необходимые отраслевые услуги, будут сосредоточены вокруг одного человека и перемещаться за ним по любым территориям и учреждениям.

Логика: «Человек-Услуга-Финансирование» - единственно возможная для разумной и обоснованной траты бюджетных средств.

На сегодняшний день, нет даже точных данных о количестве граждан с инвалидностью, проживающих в регионе. Как же в таком случае планировать расходы и прогнозировать общие затраты, если заявительный порядок не работает в отношении детей и многих непросвещенных взрослых, которые даже и не слышали о половине мер господдержки, и не могут грамотно реализовать свои права.

Но эта уже тема для другого, более развернутого материала.





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