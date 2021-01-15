Мультицентр социальной и трудовой интеграции: инновационные подходы в обучении и трудоустройстве

Ирину Дрозденко можно смело назвать
новатором, использующим в своей работе инновационные подходы. Инновация - это
не только новый товар на рынке, но и новая социальная технология,
предполагающая создание более эффективной услуги, лучше удовлетворяющей
потребности, которые до этого уже существовали и удовлетворялись. О создании
таких услуг, реализуемых на базе Мультицентра, мы и хотим рассказать сегодня.
Экономист Йозеф Шумпетер, кроме самого
термина «инновация», ввёл в экономическую науку такое понятие, как
«Созидательное разрушение». Это своего рода процесс мутации, который
реконструирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую и создавая
новую. Погрузившись, насколько это возможно для журналиста, в работу Фонда и
Мультицентра, понимаешь, что деятельность руководителя направлена на
реконструкцию социальной системы нашего общества и тоже может быть
охарактеризована, как созидательное разрушение.
Дуальная или двойственная система обучения,
положенная в основу профподготовки лиц с инвалидностью, позволяет совмещать
теоретические и практические занятия, проводимые на базе реального предприятия.
С этой целью здесь была реконструирована практико-ориентированная система
профессионального обучения, которая в советское время успешно применялась в
ПТУ.
«Ренновировать устаревшее, создавая новые
модели» - логика справедливая и в отношении стереотипа восприятия инвалида как
работника, с которым Ирина Дрозденко неустанно борется. Не пожалеть или «подать
копеечку», а принять на равных, как обычных участников культурной и социальной
жизни общества - такого отношения к инвалидам добивается Ирина Григорьевна, в
том числе и от своих подчинённых. Но для того, чтобы изменить саму парадигму
восприятия человека с инвалидностью, необходимы системные решения. Одним из них
является создание региональных моделей аналогичных Мультицентру.
Способность или неспособность инвалида
работать зависит от того, смогло ли данное сообщество создать условия, в
которых этот человек будет трудоспособен, - такова философия Мультицентра.
Именно поэтому одна из главных задач центра - это создание условий для
максимального вовлечения инвалидов в сферу трудовых отношений, посредством их
официального трудоустройства.
«Человек работающий», как «homo sapiens»,
является востребованным членом общества, получающим в процессе трудовой
деятельности не только заработную плату, но и всестороннее развитие. За период деятельности Мультицентра в нем прошли обучение
879 человек, из которых 594 - получили свидетельство о профессии, из них 391-
трудоустроен на постоянной основе.
За время работы Мультицентра его посетили
делегации из 18 регионов нашей страны – передовой опыт востребован. В
других регионах РФ, количество людей, которых можно отнести к целевой группе
Мультицентра, составляет от 5 до 13%. Именно поэтому, эта модель, была признана
эффективной и рекомендована для тиражирования на федеральном уровне. Предлагаемая передовая модель - это многопрофильный центр
комплексного сопровождения, представленный организациями и учреждениями разных
уровней, реализующих на одной площадке комплекс госуслуг в сфере
профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ. При этом
образовательная услуга профессионального обучения является базовой. Кроме этого
на этапе обучения бесплатно оказываются такие услуги, как социальная адаптация,
проживание и питание, психологическое и медицинское сопровождение. Нередко в
процессе обучения учащимся корректируют препараты. Например, морально
устаревшие таблетки с тяжелыми побочными эффектами заменяют на более легкие,
современные, с меньшей побочкой. Ребята меняются на глазах: у кого-то
становится более четкой речь, кто-то начинает отчетливо мыслить, и конечно,
появляется возможность к обучению, поскольку это становится возможным сделать
физически.
Автор этих строк был свидетелем разговора
Ирины Дрозденко с одним из воспитанников Мультицентра по имени Ярослав, с
которым они доверительно общались. А потом, она прокомментировала как молодой
человек «эволюционировал» после замены препарата. Около половины обучающихся «приходят» из системы
социальных учреждений - ПНИ. Эти ребята, лишенные родительской заботы и
внимания, наверное, в большей степени, чем «домашние», испытывают к Ирине
Григорьевне тёплые и доверительные чувства, впрочем, и она отвечает им
взаимностью. Личный номер телефона директора здесь ни для кого не является
тайной. Среди огромного количества звонков и сообщений, связанных с работой, у
неё всегда найдётся время для общения с ребятами, которые тоже постоянно
звонят, пишут, отправляют аудиосообщения и фотографии.
Очень важной и востребованной является услуга
индивидуального подбора ТСР (технические средства реабилитации), которые
представлены в ЦВТ (центре вспомогательных технологий) и предоставляются как
государством, так и за счет Фонда, все они могут быть взяты в бесплатный прокат
жителями Ленинградской области, воспитывающими детей-инвалидов. Большое число
ТСР передается в дар Фонду неравнодушными родителями. Специалисты Мультицентра
всегда помогут с индивидуальным подбором для внесения необходимых ТСР в индивидуальную
программу реабилитации.
На текущий период в Ленобласти 32
образовательных учреждения уровня среднего профессионального образования,
восемь из которых реализуют адаптированные образовательные программы
профессионального обучения. НО! Мультицентр единственное профессиональное
образовательное учреждение, для поступления в которое не требуется аттестата
или свидетельства об окончании школы. Кстати, по оценкам данного учреждения,
таких документов не имеют более трети поступающих, которые вполне трудоспособны
и имеют потенциал к самостоятельной жизни при определённых мероприятиях по
сопровождению, о которых мы тоже расскажем в этой статье.
В основу работы Мультицентра заложены
инновационные образовательные технологии, существенно изменившие образовательный
процесс. Обучение здесь ориентированно на практические занятия, которые
формируют у воспитанников реальное представление об условиях и специфике
выбранной профессии.
Изменён и подход к подбору профессий для
подготовки людей с ограниченными возможностями. Это делается с учетом текущего
спроса на региональном рынке труда. Топ-10 востребованных профессий в регионе
ежегодно меняется, а вместе с ним изменяются и курсы профессионального
обучения. Изменения коснулись и отношения работодателей к трудоустройству
инвалидов, это стало возможным благодаря адресной подготовке работников.
Многие профессии, которыми можно овладеть,
обучаясь в Мультицентре, разделены на самостоятельные модули, позволяющие
освоить часть большой квалифицированной профессии, а иногда и несколько
операций. Так, например, профессия «Уборщик служебных помещений» делится на
четыре автономных профессиональных модуля: оператор поломоечной машины, мойщик
стекол, здесь же можно освоить ручную уборку и так называемый моппинг
(безвёдерная уборка). Каждая из этих специальностей ориентирована на конкретную
нозологическую группу, с учетом потенциальных возможностей здоровья её
участников. Ведь здесь проходят обучение люди разного возраста, социального
статуса, уровня образования, а также с разной степенью нарушений.
Как
уже было сказано, ключевой целью Мультицентра является трудоустройство его
выпускников - сотрудники образовательного учреждения активно взаимодействуют с
центрами занятости и работодателями. Для успешной адаптации на рабочем месте
выпускникам предоставляется услуга сопровождения. Этим занимаются трудовые
тьютторы, или как их здесь называют, «трудовики». Этап сопровождения длится до
полугода, при необходимости продляется…
В
состав «адапт команды» входят социальные педагоги Мультицентра, обеспечивающие
социально-бытовое и социально- средовое сопровождение, социально-правовые и
социально-медицинские услуги.
С мая 2018 года для ребят, вышедших из
психоневрологического интерната на самостоятельное проживание, оказывается
услуга «сопровождаемое проживание». Трудоустроенный выпускник Мультицентра,
расторгнув договор на стационарные услуги ПНИ, переходит на «тренировочное
проживание» в общежитие стороннего учреждения, при самостоятельном несении
своих расходов на проживание. В рамках проекта «Дорога к дому» стажеров,
готовых к самостоятельному проживанию, переселяют на арендуемые квартиры.
Подбор жилья, оформление договора аренды и его оплата финансируются из средств
Фонда и комитета социальной защиты населения. Арендатор оплачивает только стоимость
своих коммунальных платежей.
В
Мультицентре есть свой производственный участок, на котором успешно трудятся
его выпускники. Сувениры из бересты, лозы, керамики, текстиля и дерева -
основные виды его продукции.
- Мы используем технологию по
нанесению сублимации на тарелки, кружки, часы,
- рассказывает руководитель производства Марина
РОМАНОВА. - Когда получаем большой
заказ, привлекаем бывших выпускников.
Как
и в любом производстве, процесс изготовления - это только половина дела.
Реализация готовой продукции задача более сложная, зависящая от множества
факторов. Но с этим как раз проблем нет. Вопрос реализации, как уже понятно со
слов Марины Романовой, решается за счёт размещённых заказов, в том числе
зарубежных.
В
цеху по производству керамики, арендуемом компанией «Балтийская керамика», мы
застали за работой трёх выпускников Мультицентра: Любовь ИВАНОВУ, Вячеслава
ВИКТОРОВА и Михаила ТАРАСОВА.
Сейчас
ребята занимаются изготовлением фигурок Быка - символа 2021 года. Работа идёт
дружно и слаженно. Любовь - отливщица, Слава - формовщик, а Михаил -
глазуровщик.
- Форма состоит из восьми частей, - посвящает нас Михаил в особенности отливки фигурки
рогатого домашнего животного, - подливать
приходится постоянно, а потом ещё нужно ждать 40 минут.
Несмотря
на такой долгий и трудоемкий технологический процесс, Михаилу удалось за
сегодняшний день отлить 11 фигурок.
В
декабре этого года в Доме правительства Ленобласти проходила выставка
«Обыкновенное чудо», где ребята представили результаты своего труда. Среди выставленных
работ были и уже знакомые нам фигурки быков, напоминающие всем посетившим
выставку о приближении Нового года.
Евгений ПОЛИКАРПОВ и Артём
ВАСИЛЬЕВ заканчивают своё четырёхмесячное обучение по специальности
«наборщик мозаики»
- Если не отвлекаться и работать два
- три дня, то не видно даже следов цемента,
- объясняет Артём, показывая действительно очень аккуратно выполненное
мозаичное панно. В свободное время Артём, как и большинство современных молодых
людей, снимает видеоролики и выкладывает у себя на странице в Тик Ток.
Некоторые из них он с готовностью продемонстрировал корреспонденту, заострив
внимание на количестве подписчиков и лайков. Их у популярного тиктокера
оказалось около четырёх тысяч. Артём успевает снимать не только для себя, но и
для других ребят. Возможно, это увлечение перерастёт во что-то большее - по
крайней мере, желание обучиться фотомонтажу и фотошопу у него уже есть.
Евгений
и Артём планируют работать по специальности. Кстати, навыки, полученные в
процессе обучения, пригодятся им очень скоро: в рамках нового проекта
«Чудотворцы Мультицентра» ребята, в числе прочих воспитанников, будут украшать
настенными мозаичными иконами фасад нового Храма святого благоверного князя
Александра, расположенного неподалёку в посёлке Романовка. Проект инициирован
художником-мозаичником Андреем
ТУХВАТУЛЛИНЫМ с целью вовлечения лиц, имеющих нарушения интеллектуального и
психического развития в социально-значимую деятельность. Важно, что ребята
приобретут практические навыки в условиях реального заказа и требований к
качеству исполнения работы, смогут почувствовать свою меру ответственности за
вклад в коллективный труд. Данная работа также послужит наглядным примером
профессиональной состоятельности инвалидов и лиц с ОВЗ и будет способствовать формированию
позитивных представлений о возможностях людей с инвалидностью.
В
мастерской по обучению профессии швеи никого из ребят застать не удалось, но
зато удалось посмотреть швейные машины, на которых они обучаются, и узнать о
планах по закупке новых видов оборудования, необходимого для изготовления
спецодежды. Обучение здесь проходят одновременно 8 - 9 человек. Примечательно,
что среди них не только девушки, есть и будущие швейники - именно так называют
мужчину, занимающегося шитьем одежды.
Мы
уже говорили о том, что Ирина Дрозденко прикладывает все усилия для борьбы со
стереотипным мышлением в отношении инвалидов. Она часто вспоминает, как супруга
Губернатора провинции Нурланд (Норвегия) Труда Кристенсен, в разговоре сказала
об инвалидах: «некоторые из нас». Эти три слова достаточно хорошо характеризуют
её отношение к ним. Этот посыл наглядно демонстрируют так называемые круги
Эйлера (геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношение
между подмножествами), где в большом круге, обозначающем живое существо, не
будет круга, обозначающего инвалида, будет только один круг - человек.
Ирина
Дрозденко верит в тандем государства и НКО, что собственно находит прямое
подтверждение в её текущей деятельности. Считает правильным и обоснованным
применение прогрессивной шкалы налогообложения. Для людей, получающих высокие
доходы, ставка налогообложения должна быть выше. Это будет большой шаг в
сторону социальной справедливости.
Министерство
по делам инвалидов - ещё одна из
стратегических целей Ирины Дрозденко. Для начала она предлагает ввести этот
орган исполнительной власти на региональном уровне. От такого решения, по её
мнению, выиграют не только инвалиды, но и государство. Информация об объеме
необходимых услуг и фактическом их оказании, будет аккумулироваться в одном
банке данных и оперативно корректироваться при любых изменениях, что обеспечит
прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.
Законодательно
данная категория граждан уже давно регламентируется своими нормативно-правовыми
актами. Кроме того, все необходимые специалисты из различных отраслей:
образование, медицина, социальная защита, трудоустройство, спорт и культура, а
так же все остальные жизненно необходимые отраслевые услуги, будут
сосредоточены вокруг одного человека и перемещаться за ним по любым территориям
и учреждениям.
Логика:
«Человек-Услуга-Финансирование» - единственно возможная для разумной и
обоснованной траты бюджетных средств.
На
сегодняшний день, нет даже точных данных о количестве граждан с инвалидностью,
проживающих в регионе. Как же в таком случае планировать расходы и
прогнозировать общие затраты, если заявительный порядок не работает в отношении
детей и многих непросвещенных взрослых, которые даже и не слышали о половине
мер господдержки, и не могут грамотно реализовать свои права.
Но
эта уже тема для другого, более развернутого материала.
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