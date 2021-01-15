«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» приглашает на учёбу

Обучение стартует с 18 января 2021 года, оно продлится от 2,5 до 5,5 месяцев, в зависимости от специализации. Все профессии входят в топ-20 запросов работодателей региона.

В частности, можно получить следующие профессии: оператор стиральных машин, укладчик-упаковщик, швея (профессиональные модули «Пошив постельного и столового белья», «Пошив спецодежды»), отделочник художественных изделий, облицовщик-мозаичник («Наборщик мозаики»), оператор ЭВМ («Компьютерная графика»), уборщик служебных помещений, пекарь («Формовщик теста», «Тестовод», «Укладчик хлебобулочных изделий»), кухонный рабочий, уборщик территорий и другие.

В Мультицентре ждут людей от 16 лет, готовых учиться, работать и зарабатывать — одним словом, жить полноценной жизнью без ограничений!

Подробная информация на сайте мультицентр.com, запись по телефонам +7 (921) 377-47-47, +7 (812) 643-16-31 и mcsitipdk@gmail.com.

Напомним, Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» открыто в 2015 году по инициативе и при финансировании благотворительного фонда «Место под солнцем» и административной поддержке правительства Ленинградской области.

С начала образовательной деятельности в 2015 году преподаватели Мультицентра обучили профессиям 879 человек, из которых успешно трудоустроено более 60%. К своим значимым достижениям команда специалистов учреждения относит следующие показатели работы последних 2 лет: 72 человека вышли из ПНИ, 9 человек получили свое жилье, 16 человек внесены в федеральный список по обеспечению жильем, 21 человек создал собственную семью, родились 4 ребенка.