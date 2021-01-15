«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» приглашает на учёбу

Обучение стартует с 18
января 2021 года, оно продлится от 2,5 до 5,5 месяцев, в зависимости от
специализации. Все профессии входят в топ-20 запросов работодателей региона.
В частности, можно
получить следующие профессии: оператор стиральных машин, укладчик-упаковщик, швея
(профессиональные модули «Пошив постельного и столового белья», «Пошив
спецодежды»), отделочник художественных изделий, облицовщик-мозаичник
(«Наборщик мозаики»), оператор ЭВМ («Компьютерная графика»), уборщик служебных
помещений, пекарь («Формовщик теста», «Тестовод», «Укладчик хлебобулочных
изделий»), кухонный рабочий, уборщик территорий и другие.
В Мультицентре ждут людей
от 16 лет, готовых учиться, работать и зарабатывать — одним словом, жить
полноценной жизнью без ограничений!
Подробная информация на
сайте мультицентр.com, запись по телефонам +7 (921) 377-47-47, +7 (812)
643-16-31 и mcsitipdk@gmail.com.
Напомним, Государственное
автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской
области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» открыто в 2015 году по
инициативе и при финансировании благотворительного фонда «Место под солнцем» и
административной поддержке правительства Ленинградской области.
С начала образовательной
деятельности в 2015 году преподаватели Мультицентра обучили профессиям 879
человек, из которых успешно трудоустроено более 60%. К своим значимым
достижениям команда специалистов учреждения относит следующие показатели работы
последних 2 лет: 72 человека вышли из ПНИ, 9 человек получили свое жилье, 16 человек
внесены в федеральный список по обеспечению жильем, 21 человек создал
собственную семью, родились 4 ребенка.