О будущей пенсии узнаем заранее

Получать уведомления о
своих пенсионных накоплениях граждане начнут с 45 лет. Как пояснили в минтруде,
именно к этому моменту люди задумываются о своем финансовом положении в
преклонном возрасте, да и уровень будущих выплат уже можно спрогнозировать:
"Информирование позволит человеку получить сведения об имеющихся у него
пенсионных правах, предполагаемом размере пенсии и тем самым спланировать свое
будущее".
Приходить такие сообщения
будут автоматически в личный кабинет на портале госуслуг с периодичностью один
раз в три года. Первыми их получат граждане 1977 года рождения не позднее 31
декабря 2022 года. Будущую пенсию им рассчитают на основании индивидуальных
сведений о пенсионных накоплениях, которые поступают в Пенсионный фонд.
Также в случае принятия
закона уже с апреля этого года социальные доплаты к пенсии начнут приходить
автоматически. Без заявления, в уведомительном порядке, гражданам будут
назначать досрочную пенсию. То есть, лишившихся работы россиян со стажем от 20
лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), которым до получения права на страховую
пенсию по старости осталось не более двух лет, по их желанию (и рекомендации
центра занятости) смогут приравнять к пенсионерам. Им просто направят
предложение о досрочном выходе на пенсию, с которым они вправе и не
согласиться.
До 31 декабря 2022 года в
беззаявительном порядке также начнут назначаться социальные пенсии по
инвалидности и по старости при достижении возраста 70 лет (для мужчин) и 65 лет
(для женщин), и некоторые страховые - например, по инвалидности. Проактивно
будет проводиться перерасчет размера пенсий при достижении гражданами 80 лет.
Помимо этого, законопроект предусматривает выплату пенсий с опережением графика
в условиях чрезвычайной ситуации: в особых случаях она сможет доставляться
гражданам ранее положенного срока и по фактическому месту нахождения
пенсионера.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/01/19/rossiian-budut-uvedomliat-o-pensionnyh-nakopleniiah.html
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