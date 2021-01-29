Школы Ленинградской области присоединились к I Всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности

Школы Ленинградской области присоединились к I Всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности

Во Всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности примут участие свыше 3 000 школьников и педагогов из более чем 50 регионов России. Среди лидеров по числу участников – Москва и Московская область, Свердловская, Ленинградская, Иркутская области, Чеченская Республика и Пермский край.

Рубрики : Образование     29 Jan 2021

Также к олимпиаде присоединились школы Новосибирской области, Красноярского края, Забайкальского края, Республики Бурятия, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Алтайского края, Республики Карелия, Ростовской и Самарской областей, Санкт-Петербурга.

Подготовительный этап I Всероссийской олимпиады «Учимся для жизни – стремимся в будущее!» стартовал в декабре 2020 года. Организаторы – Академия «Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний) и МДЦ «Артек». Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 15 марта 2021 года. Олимпиадный тур пройдет в апреле 2021 года.

Участникам олимпиады предстоит не только показать свой уровень математической, финансовой, естественнонаучной, читательской грамотности, но и умение креативно мыслить. Впервые на олимпиаде будут оцениваться навыки работы в команде под руководством своих наставников.

Победители будут награждены путевками в Международный детский центр «Артек», призеры – цифровыми гаджетами и портативными комплектами для лабораторных исследований в школе. Педагоги-наставники команд, занявших призовые места, смогут принять участие в образовательной стажировке в Финляндии в дни осенних школьных каникул.

«Каждый день примерно 10 команд присоединяются к олимпиадному движению. Школы-участники получают доступ к Банку тренировочных заданий по функциональной грамотности – это более 100 комплексных задач и 400 вопросов. А педагоги-наставники, чтобы лучше подготовить своих учеников, могут пройти специальный курс повышения квалификации. Сейчас идет подготовительный этап, и мы видим, с каким интересом ребята и их наставники вовлечены в обучение», – рассказала сопредседатель Оргкомитета олимпиады, управляющий директор Академии «Просвещение», кандидат педагогических наук Татьяна Суханова.

Сейчас к состязаниям готовятся более 350 команд, в каждой из них – шесть учеников 7 – 9 классов и два педагога-наставника. С 29 января для участников доступен онлайн-семинар «Подготовительный этап I Всероссийской командной олимпиады по функциональной грамотности».

Ознакомиться с правилами и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте: https://olimpiada.prosv.ru/


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