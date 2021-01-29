Школы Ленинградской области присоединились к I Всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности

Также к олимпиаде
присоединились школы Новосибирской области, Красноярского края, Забайкальского
края, Республики Бурятия, Нижегородской области, Республики Башкортостан,
Алтайского края, Республики Карелия, Ростовской и Самарской областей,
Санкт-Петербурга.
Подготовительный этап I
Всероссийской олимпиады «Учимся для жизни – стремимся в будущее!» стартовал в
декабре 2020 года. Организаторы – Академия «Просвещение» (входит в одноименную
Группу компаний) и МДЦ «Артек». Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 15
марта 2021 года. Олимпиадный тур пройдет в апреле 2021 года.
Участникам олимпиады
предстоит не только показать свой уровень математической, финансовой,
естественнонаучной, читательской грамотности, но и умение креативно мыслить.
Впервые на олимпиаде будут оцениваться навыки работы в команде под руководством
своих наставников.
Победители будут
награждены путевками в Международный детский центр «Артек», призеры – цифровыми
гаджетами и портативными комплектами для лабораторных исследований в школе.
Педагоги-наставники команд, занявших призовые места, смогут принять участие в
образовательной стажировке в Финляндии в дни осенних школьных каникул.
«Каждый день примерно 10
команд присоединяются к олимпиадному движению. Школы-участники получают доступ
к Банку тренировочных заданий по функциональной грамотности – это более 100
комплексных задач и 400 вопросов. А педагоги-наставники, чтобы лучше
подготовить своих учеников, могут пройти специальный курс повышения
квалификации. Сейчас идет подготовительный этап, и мы видим, с каким интересом
ребята и их наставники вовлечены в обучение», – рассказала сопредседатель
Оргкомитета олимпиады, управляющий директор Академии «Просвещение», кандидат
педагогических наук Татьяна Суханова.
Сейчас к состязаниям
готовятся более 350 команд, в каждой из них – шесть учеников 7 – 9 классов и
два педагога-наставника. С 29 января для участников доступен онлайн-семинар
«Подготовительный этап I Всероссийской командной олимпиады по функциональной
грамотности».
Ознакомиться с правилами
и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте:
https://olimpiada.prosv.ru/