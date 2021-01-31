Ветераны первыми посетили «Поезд Победы» в Гатчине

- Необычный музей,
достоверный и очень впечатляющий, - поделилась впечатлениями от экскурсии
председатель Совета ветеранов ЖЭУ-6 города Гатчины Лариса Ивановна Корикова. - Все,
кажется, знаешь, но без слез обойтись не удалось. Некоторые члены нашего совета
ветеранов побоялись сюда прийти – очень тяжело вспоминать войну. Мне тоже было
тяжело, но я держусь и очень довольна, что посетила эту выставку. «Поезд
Победы» - это замечательный проект, в его основе - историческая правда. Этот
музей должен продолжаться свою работу, и в первую очередь, для молодежи. Мы,
люди старшего возраста, это все знаем, мы это понимаем. Хорошо бы, чтобы больше
молодежи сюда пришло.
В первый день
«Поезд Победы» посетила группа футболистов клуба «Ленинградец».
- С каждым годом
сохранение памяти о Великой Отечественной войне становится все более
актуальным, ведь ветераны уходят. В этом смысле «Поезд Победы» очень важен для
нашего общества, он помогает сохранить и передать новым поколениям живую
историческую память. Экспозиция здесь выполнена на высочайшем техническом
уровне и позволяет погрузиться в быт той страшной и великой эпохи. Очень
советую всем жителям Ленинградской области посетить поезд и обязательно
показать выставку детям, — отметил капитан «Ленинградца» Сергей Костин.
Выйдя из
последнего вагона, посетители не могли скрыть эмоций.
- Очень душевно.
Мы всем сердцем восприняли эту трагедию, - сказала Татьяна Сергеевна. - Сколько
молодых солдат пострадало на войне! Восхитило, как много информации мы
получили, как достоверно все сделано. Пассажиры поезда - как живые. Поразил
санитарный вагон, тяжелый военный быт. Спасибо организаторам проекта «Поезд
Победы», молодым волонтерам, которые сопровождали нас на экскурсии, нам все
объясняли и подсказывали. Для нашей молодежи очень важно знать историю своей
страны и самим участвовать в таких проектах.
Экскурсионные
группы встречали и сопровождали региональные активисты Всероссийского проекта
«Волонтеры Победы» - «Молодежка ОНФ» Ленинградской области. После экскурсии
ребята проводили викторину на знание истории Великой Отечественной войны, самые
эрудированные получали сувениры.
Второй и третий
день работали добровольцы движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района –
всего более 30 человек. Молодые люди встречали гостей в фойе железнодорожного
вокзала, раздавали маски и перчатки, измеряли температуру, вели учет
посетителей, а также помогали экскурсантам старшего возраста разобраться с
мультимедийными технологиями.
«Поезд Победы» пробудет
в Гатчине три дня. Билеты можно было получить по предварительной регистрации на
официальном сайте проекта ПоездПобеды.рф. Так как Гатчина в «красной зоне» и
количество человек в экскурсионной группе ограничено, билеты закончились еще до
приезда поезда.
Как подчеркнул
координатор проекта «Поезд Победы» медиагруппы «Красный квадрат» Сергей Лукша,
чтобы посетить музей и окунуться в историю военных лет могло максимально
возможное количество людей, на экскурсию отводится 20-25 минут. Всего по
регистрации «Поезд Победы» в Гатчине должны посетить 800 человек в день.
Татьяна Можаева