Ветераны первыми посетили «Поезд Победы» в Гатчине

- Необычный музей, достоверный и очень впечатляющий, - поделилась впечатлениями от экскурсии председатель Совета ветеранов ЖЭУ-6 города Гатчины Лариса Ивановна Корикова. - Все, кажется, знаешь, но без слез обойтись не удалось. Некоторые члены нашего совета ветеранов побоялись сюда прийти – очень тяжело вспоминать войну. Мне тоже было тяжело, но я держусь и очень довольна, что посетила эту выставку. «Поезд Победы» - это замечательный проект, в его основе - историческая правда. Этот музей должен продолжаться свою работу, и в первую очередь, для молодежи. Мы, люди старшего возраста, это все знаем, мы это понимаем. Хорошо бы, чтобы больше молодежи сюда пришло.

В первый день «Поезд Победы» посетила группа футболистов клуба «Ленинградец».

- С каждым годом сохранение памяти о Великой Отечественной войне становится все более актуальным, ведь ветераны уходят. В этом смысле «Поезд Победы» очень важен для нашего общества, он помогает сохранить и передать новым поколениям живую историческую память. Экспозиция здесь выполнена на высочайшем техническом уровне и позволяет погрузиться в быт той страшной и великой эпохи. Очень советую всем жителям Ленинградской области посетить поезд и обязательно показать выставку детям, — отметил капитан «Ленинградца» Сергей Костин.

Выйдя из последнего вагона, посетители не могли скрыть эмоций.

- Очень душевно. Мы всем сердцем восприняли эту трагедию, - сказала Татьяна Сергеевна. - Сколько молодых солдат пострадало на войне! Восхитило, как много информации мы получили, как достоверно все сделано. Пассажиры поезда - как живые. Поразил санитарный вагон, тяжелый военный быт. Спасибо организаторам проекта «Поезд Победы», молодым волонтерам, которые сопровождали нас на экскурсии, нам все объясняли и подсказывали. Для нашей молодежи очень важно знать историю своей страны и самим участвовать в таких проектах.

Экскурсионные группы встречали и сопровождали региональные активисты Всероссийского проекта «Волонтеры Победы» - «Молодежка ОНФ» Ленинградской области. После экскурсии ребята проводили викторину на знание истории Великой Отечественной войны, самые эрудированные получали сувениры.

Второй и третий день работали добровольцы движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района – всего более 30 человек. Молодые люди встречали гостей в фойе железнодорожного вокзала, раздавали маски и перчатки, измеряли температуру, вели учет посетителей, а также помогали экскурсантам старшего возраста разобраться с мультимедийными технологиями.

«Поезд Победы» пробудет в Гатчине три дня. Билеты можно было получить по предварительной регистрации на официальном сайте проекта ПоездПобеды.рф. Так как Гатчина в «красной зоне» и количество человек в экскурсионной группе ограничено, билеты закончились еще до приезда поезда.

Как подчеркнул координатор проекта «Поезд Победы» медиагруппы «Красный квадрат» Сергей Лукша, чтобы посетить музей и окунуться в историю военных лет могло максимально возможное количество людей, на экскурсию отводится 20-25 минут. Всего по регистрации «Поезд Победы» в Гатчине должны посетить 800 человек в день.

Татьяна Можаева