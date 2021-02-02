Область вводит льготу за восстановление исторических зданий

Обязательными условиями для получения льготы являются неудовлетворительное состояние памятника и аренда здания сроком не менее 15 лет. При этом инвестору необходимо будет за 7 лет отреставрировать объект. «Этого времени хватит, чтобы разработать проектно-сметную документацию, провести все необходимые экспертизы, согласовать проект с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области и провести ремонтно- реставрационные работы на объекте», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Действие документа распространяется на памятники истории и культуры, находящиеся в собственности Ленинградской области. Чтобы сдать в «аренду за рубль» объект культурного наследия, находящийся в муниципальной собственности, муниципальным властям необходимо принять аналогичный документ на местном уровне.

Главная цель нового закона — привлечь частные инвестиции в восстановление и реставрацию объектов культурного наследия Ленинградской области.

До постановления о льготной арендной плате для объектов культурного наследия единственное, на что мог рассчитывать инвестор — зачёт части затрат на реставрацию памятника в счёт арендной платы после выполнения работ. Такой режим также остаётся и распространяется на любые капитальные вложения арендаторов.