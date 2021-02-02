Область вводит льготу за восстановление исторических зданий

Обязательными условиями для получения льготы являются
неудовлетворительное состояние памятника и аренда здания сроком не менее 15
лет. При этом инвестору необходимо будет за 7 лет отреставрировать объект. «Этого
времени хватит, чтобы разработать проектно-сметную документацию, провести все
необходимые экспертизы, согласовать проект с комитетом по сохранению
культурного наследия Ленинградской области и провести ремонтно- реставрационные
работы на объекте», — отметил заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного
наследия Владимир Цой.
Действие документа распространяется на памятники истории и
культуры, находящиеся в собственности Ленинградской области. Чтобы сдать в
«аренду за рубль» объект культурного наследия, находящийся в муниципальной
собственности, муниципальным властям необходимо принять аналогичный документ на
местном уровне.
Главная цель нового закона — привлечь частные инвестиции в
восстановление и реставрацию объектов культурного наследия Ленинградской
области.
До постановления о льготной арендной плате для объектов
культурного наследия единственное, на что мог рассчитывать инвестор — зачёт
части затрат на реставрацию памятника в счёт арендной платы после выполнения
работ. Такой режим также остаётся и распространяется на любые капитальные
вложения арендаторов.