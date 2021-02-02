Ограничений становится меньше

Изменения в
документ, регламентирующий ограничительные меры, подписаны 2 февраля губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко.
Массовые
мероприятия в районах «красной» зоны по-прежнему запрещены, в «желтой»
мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии участия в них не более
300 человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра и использования
масок, в помещениях — при условии заполняемости не более 75% зала, но не более
одного человека на 4 кв. м. В «зеленой» зоне массовые мероприятия разрешены с
использованием масок.
При этом увеличена
численность участников мероприятий, организованных муниципальными и
региональными органами власти. Так, на открытом воздухе разрешено участие до
300 человек в «красной» зоне, до 500 человек в «желтой» зоне, в помещениях – до
80 и до 100 человек, соответственно, но не более 1 человека на 4 кв. метра. В
«зеленой» зоне мероприятия разрешены без ограничения по числу участников.
В торговых центрах
и торговых комплексах «красной» зоны сняты ограничения по площади торгового
зала. Теперь они могут работать при количестве посетителей не более одного
человека на 8 кв. метров.
Кинотеатры,
театры, концертные залы и дома культуры в районах «желтой» зоны могут работать
при 75% заполняемости зала и обязательном использовании масок, в «красной» зоне
осталось ограничение 50% заполняемости зала и ношение масок.
Предприятия
общепита в «красной» зоне теперь могут работать без ограничений по
заполняемости, но при условии расстояния между столами не менее 1,5 метров, для
них сохраняется ограничение по работе – с 23.00 до 6.00 часов, в это время
рестораны и кафе могут работать исключительно навынос или с доставкой заказов.
В «желтой» зоне снято ограничение по заполняемости зала и времени работы, но
необходимо соблюдение дистанции между столами, в «зеленой» – без ограничений.
Аналогично
общепиту работают развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и
дискотеки: в «красной» зоне их деятельность разрешена только с 6.00 до 23.00, в
«желтой» и «зеленой» зонах – без ограничений, но во всех районах применении
масок или респираторов обязательно.
Скорректировано
ограничение по организациям дополнительного образования в «красной» зоне –
теперь их деятельность разрешена при условии нахождения в помещении не более 1
человек на 4 кв. м. В «желтой» и «зеленой» зонах – деятельность разрешена.
Аналогичное ограничение для «красной» зоны действует и для детских
развлекательных центров и игровых комнат – в них может находиться одновременно
не более 1 человека на 4 кв. м площади. В «желтой» и «зеленой» зонах работа
разрешена без каких-либо ограничений.
В районах «желтой»
и «зеленой» зон посещать МФЦ и Центры занятости населения можно без
предварительной записи.
При регистрации
брака в районах «красной» зоны увеличено количество гостей с 10 до 25 человек,
в «желтой» и «зеленой» зонах ограничение по количеству человек снято.
Салоны красоты и
парикмахерские, расположенные в районах «желтой» зоны, могут работать при
условии заполняемости не более 75% мест в зале, использовании масок и
соблюдении дистанции между посетителями 1,5 метра.
Работа музеев в
«красной» зоне регламентирована следующими условиями: экскурсии на открытом
воздухе можно проводить для групп до 25 человек, а в помещениях – исходя из
расчёта 1 человек на 4 кв. м площади. В «желтой» зоне ограничение по количеству
человек в экскурсионной группе на открытом воздухе сняты, а в помещениях
одновременно может находиться не более 1 посетителя на 4 кв. м.
Спортивные занятия
в помещениях в районах «желтой» и «зеленой» зоны по новому постановлению
разрешено проводить без каких-либо ограничений. В «красной» зоне – при условии
нахождения в помещении не более одного человека на 4 кв. метра. Деятельность
бассейнов в «красной» и «желтой» зонах разрешена при соблюдении нормы не более
одного человека на 5 кв. м площади зеркала воды.
Физкультурные и
спортивные соревнования во всех районах могут проводиться в помещениях при
одновременном нахождении не более одного человека на 4 кв. м, но не более 100
участников. На открытом воздухе – до 300 человек с количеством посетителей, не
превышающим 50% от общей вместимости. При наличии справки о вакцинации от
COVID-19 тестирование участников и сопровождающих перед соревнованием на новую
коронавирусную инфекцию не требуется.
При проведении
тренировок на спортивных базах в «красной» зоне одновременно могут заниматься
не более 100 человек, в «желтой» – не более 300 человек.
Для транспортных
экскурсий в «красной» зоне разрешено использование до 75% посадочных мест с
рассадкой через одно. В «желтой» и «зелёной» – при соблюдении дистанции и
проведении дезинфекции транспорта.
Учреждения
социального обслуживания во всех районах Ленинградской области могут продолжить
работу без ограничений по численности человек, но с обязательным использованием
масок.
Кроме того, во
всех зонах теперь могут проводиться обязательные медосмотры отдельных
профессиональных групп, профосмотры несовершеннолетних, а также диспансеризация
пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Для справки: на
сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит
следующим образом:
- в первой («красной») зоне – Всеволожский,
Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский, Сланцевский и Подпорожский
районы;
- во второй («желтой») зоне – Бокситогорский,
Кировский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский, Приозерский, Тосненский
районы и Сосновый Бор;