Ограничений становится меньше

Изменения в документ, регламентирующий ограничительные меры, подписаны 2 февраля губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Массовые мероприятия в районах «красной» зоны по-прежнему запрещены, в «желтой» мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии участия в них не более 300 человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра и использования масок, в помещениях — при условии заполняемости не более 75% зала, но не более одного человека на 4 кв. м. В «зеленой» зоне массовые мероприятия разрешены с использованием масок.

При этом увеличена численность участников мероприятий, организованных муниципальными и региональными органами власти. Так, на открытом воздухе разрешено участие до 300 человек в «красной» зоне, до 500 человек в «желтой» зоне, в помещениях – до 80 и до 100 человек, соответственно, но не более 1 человека на 4 кв. метра. В «зеленой» зоне мероприятия разрешены без ограничения по числу участников.

В торговых центрах и торговых комплексах «красной» зоны сняты ограничения по площади торгового зала. Теперь они могут работать при количестве посетителей не более одного человека на 8 кв. метров.

Кинотеатры, театры, концертные залы и дома культуры в районах «желтой» зоны могут работать при 75% заполняемости зала и обязательном использовании масок, в «красной» зоне осталось ограничение 50% заполняемости зала и ношение масок.

Предприятия общепита в «красной» зоне теперь могут работать без ограничений по заполняемости, но при условии расстояния между столами не менее 1,5 метров, для них сохраняется ограничение по работе – с 23.00 до 6.00 часов, в это время рестораны и кафе могут работать исключительно навынос или с доставкой заказов. В «желтой» зоне снято ограничение по заполняемости зала и времени работы, но необходимо соблюдение дистанции между столами, в «зеленой» – без ограничений.

Аналогично общепиту работают развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и дискотеки: в «красной» зоне их деятельность разрешена только с 6.00 до 23.00, в «желтой» и «зеленой» зонах – без ограничений, но во всех районах применении масок или респираторов обязательно.

Скорректировано ограничение по организациям дополнительного образования в «красной» зоне – теперь их деятельность разрешена при условии нахождения в помещении не более 1 человек на 4 кв. м. В «желтой» и «зеленой» зонах – деятельность разрешена. Аналогичное ограничение для «красной» зоны действует и для детских развлекательных центров и игровых комнат – в них может находиться одновременно не более 1 человека на 4 кв. м площади. В «желтой» и «зеленой» зонах работа разрешена без каких-либо ограничений.

В районах «желтой» и «зеленой» зон посещать МФЦ и Центры занятости населения можно без предварительной записи.

При регистрации брака в районах «красной» зоны увеличено количество гостей с 10 до 25 человек, в «желтой» и «зеленой» зонах ограничение по количеству человек снято.

Салоны красоты и парикмахерские, расположенные в районах «желтой» зоны, могут работать при условии заполняемости не более 75% мест в зале, использовании масок и соблюдении дистанции между посетителями 1,5 метра.

Работа музеев в «красной» зоне регламентирована следующими условиями: экскурсии на открытом воздухе можно проводить для групп до 25 человек, а в помещениях – исходя из расчёта 1 человек на 4 кв. м площади. В «желтой» зоне ограничение по количеству человек в экскурсионной группе на открытом воздухе сняты, а в помещениях одновременно может находиться не более 1 посетителя на 4 кв. м.

Спортивные занятия в помещениях в районах «желтой» и «зеленой» зоны по новому постановлению разрешено проводить без каких-либо ограничений. В «красной» зоне – при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 кв. метра. Деятельность бассейнов в «красной» и «желтой» зонах разрешена при соблюдении нормы не более одного человека на 5 кв. м площади зеркала воды.

Физкультурные и спортивные соревнования во всех районах могут проводиться в помещениях при одновременном нахождении не более одного человека на 4 кв. м, но не более 100 участников. На открытом воздухе – до 300 человек с количеством посетителей, не превышающим 50% от общей вместимости. При наличии справки о вакцинации от COVID-19 тестирование участников и сопровождающих перед соревнованием на новую коронавирусную инфекцию не требуется.

При проведении тренировок на спортивных базах в «красной» зоне одновременно могут заниматься не более 100 человек, в «желтой» – не более 300 человек.

Для транспортных экскурсий в «красной» зоне разрешено использование до 75% посадочных мест с рассадкой через одно. В «желтой» и «зелёной» – при соблюдении дистанции и проведении дезинфекции транспорта.

Учреждения социального обслуживания во всех районах Ленинградской области могут продолжить работу без ограничений по численности человек, но с обязательным использованием масок.

Кроме того, во всех зонах теперь могут проводиться обязательные медосмотры отдельных профессиональных групп, профосмотры несовершеннолетних, а также диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для справки: на сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в первой («красной») зоне – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский, Сланцевский и Подпорожский районы;

- во второй («желтой») зоне – Бокситогорский, Кировский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский, Приозерский, Тосненский районы и Сосновый Бор;

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы.