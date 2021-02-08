Регион открывает отделение постковидной реабилитации

Пациенты будут проходить физиотерапевтические процедуры и занятия по ЛФК, им будет проводиться массаж. В зависимости от типа осложнений будет также организовано наблюдение кардиолога, или невролога.

Пребывание на отделении рассчитано на 10 дней без выходных. Направление на восстановление пациенты, переболевшие коронавирусом и внебольничной пневмонией, смогут получить у своего лечащего врача не ранее чем через 1 месяц после перенесенного заболевания. Для приема на отделение потребуются результаты ряда обследований. Реабилитацию смогут пройти жители любых районов Ленинградской области.

Кроме того, Сертоловская больница до конца февраля планирует запустить амбулаторную восстановительную работу для перенесших COVID-19. Для этого терапевты больницы через месяц после выздоровления будут назначать обследования. На основании их результатов пациентам будут назначать амбулаторное лечение, либо направлять в дневной стационар реабилитационного отделения.