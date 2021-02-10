Нет алиментов - коси сорняк

Власти Ленинградской
области нашли оригинальный способ борьбы сразу с двумя очень разными
проблемами: борщевиком и должниками по алиментам. Губернатор региона Александр
Дрозденко предложил официально включить уничтожение борщевика в список
общественных работ.
Инициативу уже опробовали
в Тельмановском сельском поселении (Тосненский район Ленобласти). Там в прошлом
году уже прошла акция: должники-алиментщики косили сорняк по берегам реки
Ижоры: возле водоемов запрещено его уничтожение химическим методом.
Такое наказание за
неуплату алиментов обещает быть весьма действенным. Ведь занятие это непростое:
борщевик ядовит и вызывает серьезные ожоги, поэтому косить его можно только в
костюме химзащиты, закрывающем все тело, и полнолицевой маске.
Как сообщают в
правительстве Ленинградской области, ежегодно в регионе от борщевика
освобождается около восьми тысяч гектаров. Работы по уничтожению этого сорняка
субсидируются из регионального бюджета. В 2021 году площадь борьбы с борщевиком
в Ленобласти будет проводиться на территории шестнадцати районов.
Если все собственники
земельных участков будут активно бороться с опасным сорным растением, его
возможно победить. Для этого есть все условия: программа, финансирование,
возможность штрафовать нерадивых собственников, допускающих на своих земельных
участках разрастание борщевика.
Недавно в Научном центре
изучения Арктики заявили, что семена борщевика занесены даже на Ямал, что в
перспективе может нанести существенный вред хозяйству коренных малочисленных
народов Севера. Сорняк очень живуч. Он устойчив к неблагоприятному климату, не
подвержен болезням, подавляет рост других растений и без труда захватывает
огромные территории. По-настоящему эффективна в борьбе с ним только химическая
обработка гербицидами. Но применять такой метод можно далеко не везде. Иногда
его приходится уничтожать вручную.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/09/reg-szfo/drozdenko-predlozhil-vnesti-v-spisok-obshchestvennyh-rabot-borbu-s-borshchevikom.html
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