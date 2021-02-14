Какие ювелирные украшения покупают в России ко дню всех влюбленных

Как правило, мужчины
совершают только четверть всех ювелирных покупок. Но перед 14 февраля они
значительно активизировались и приобретали ювелирные украшения в 2 раза чаще,
чем в обычные периоды года. А продажи украшений в форме сердца накануне
праздника выросли в 8 раз.
Особенности спроса
демонстрируют и то, что именно 14 февраля мужчины чаще делают своим
возлюбленным предложение руки и сердца. Помолвочные и обручальные кольца
накануне этого праздника приобретают на 54% больше, чем в любые другие периоды
года.
Самым дорогим украшением,
купленным мужчиной перед этим романтичным праздником в магазине сети, стало
золотое кольцо с бриллиантом за 96 тысяч рублей. Его приобрели в
Санкт-Петербурге. На втором месте – также кольцо с бриллиантом за 76 тысяч
рублей – в Мончегорске. На третьем – золотые серьги с этими же драгоценными
камнями за 64 тысячи – в Нерюнгри.
Женщины не только не
отстают в рейтинге самых дорогих подарков для своих вторых половинок, но и
значительно обгоняют мужчин по сумме чека. В топе подарков от женщин: золотая
цепочка за 159 тысяч рублей, купленная в городе Белореченск, золотая цепочка за
129 тысяч в Ухте и часы «Ника» на кожаном ремешке за 116 тысяч в Мурманске.
День святого Валентина не
только успешно прижился в России, но и стал особенной датой для влюбленных пар
с традиционными ювелирными подарками.