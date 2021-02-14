Какие ювелирные украшения покупают в России ко дню всех влюбленных

Как правило, мужчины совершают только четверть всех ювелирных покупок. Но перед 14 февраля они значительно активизировались и приобретали ювелирные украшения в 2 раза чаще, чем в обычные периоды года. А продажи украшений в форме сердца накануне праздника выросли в 8 раз.

Особенности спроса демонстрируют и то, что именно 14 февраля мужчины чаще делают своим возлюбленным предложение руки и сердца. Помолвочные и обручальные кольца накануне этого праздника приобретают на 54% больше, чем в любые другие периоды года.

Самым дорогим украшением, купленным мужчиной перед этим романтичным праздником в магазине сети, стало золотое кольцо с бриллиантом за 96 тысяч рублей. Его приобрели в Санкт-Петербурге. На втором месте – также кольцо с бриллиантом за 76 тысяч рублей – в Мончегорске. На третьем – золотые серьги с этими же драгоценными камнями за 64 тысячи – в Нерюнгри.

Женщины не только не отстают в рейтинге самых дорогих подарков для своих вторых половинок, но и значительно обгоняют мужчин по сумме чека. В топе подарков от женщин: золотая цепочка за 159 тысяч рублей, купленная в городе Белореченск, золотая цепочка за 129 тысяч в Ухте и часы «Ника» на кожаном ремешке за 116 тысяч в Мурманске.

День святого Валентина не только успешно прижился в России, но и стал особенной датой для влюбленных пар с традиционными ювелирными подарками.