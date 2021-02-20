Завод высотных конструкций присоединился к нацпроекту

По информации пресс-службы правительства Ленобласти, на гатчинском предприятии «Завод высотных конструкций» для оптимизации был выбран пилотный поток - линия изготовления стремянок, занимающая 40% в выручке предприятия. Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций проведет диагностику выбранного пилотного потока, по результатам которой будут проанализированы все потери и проблемы, разработаны целевые значения и детализированный план по их достижению.

В последующие три месяца на предприятии будет внедряться комплекс мер по повышению выработки, снижению незавершенного производства и времени протекания процессов. Затем предприятие самостоятельно растиражируют методики бережливого производства на остальные линии.

В целом, длительность проекта составляет три года. Цель проекта — повысить производительность труда по отношению к базовому году на 10% - в первый год, на 15% - во второй год и на 30% - в третий год участия в проекте.

Участником нацпроекта «Производительность труда» может стать предприятие из числа приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф На сегодняшний день для участия в нацпроекте отобрано 28 предприятий Ленинградской области, из которых 26 уже приступили к реализации в 2020-2021 годах.







