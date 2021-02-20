Завод высотных конструкций присоединился к нацпроекту

По
информации пресс-службы правительства Ленобласти, на гатчинском предприятии
«Завод высотных конструкций» для оптимизации был выбран пилотный поток - линия
изготовления стремянок, занимающая 40% в выручке предприятия. Рабочая группа
предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций проведет
диагностику выбранного пилотного потока, по результатам которой будут
проанализированы все потери и проблемы, разработаны целевые значения и
детализированный план по их достижению.
В
последующие три месяца на предприятии будет внедряться комплекс мер по
повышению выработки, снижению незавершенного производства и времени протекания
процессов. Затем предприятие самостоятельно растиражируют методики бережливого
производства на остальные линии.
В
целом, длительность проекта составляет три года. Цель проекта — повысить
производительность труда по отношению к базовому году на 10% - в первый год, на
15% - во второй год и на 30% - в третий год участия в проекте.
Участником
нацпроекта «Производительность труда» может стать предприятие из числа
приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство,
транспорт, торговля, строительство. Для этого необходимо пройти регистрацию на
сайте производительность.рф На сегодняшний день для участия в нацпроекте
отобрано 28 предприятий Ленинградской области, из которых 26 уже приступили к
реализации в 2020-2021 годах.