Мам и бабушек снова поздравят на детских утренниках в садах и школах

«Сейчас ситуация с коронавирусом намного спокойнее. Родители уже соскучились по утренникам в детских садах и выступлениям своих детей на кружках, секциях и в школах — они не видели поздравлений уже целый год», — пояснил он.
По данным комитета общего
и профессионального образования, решение о возможности посещения родителями
детских праздников принято совместно с Роспотребнадзором. В образовательные
учреждения региона уже направлены письма о проведении мероприятий при
соблюдении санитарных норм.
В частности, необходимо
обеспечить социальное дистанцирование, наличие масок, обработку рук, а также
проветривание помещений. Кроме того, одним из условий является разведение
потоков детей из разных групп.