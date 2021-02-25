Мам и бабушек снова поздравят на детских утренниках в садах и школах

«Сейчас ситуация с коронавирусом намного спокойнее. Родители уже соскучились по утренникам в детских садах и выступлениям своих детей на кружках, секциях и в школах — они не видели поздравлений уже целый год», — пояснил он.

По данным комитета общего и профессионального образования, решение о возможности посещения родителями детских праздников принято совместно с Роспотребнадзором. В образовательные учреждения региона уже направлены письма о проведении мероприятий при соблюдении санитарных норм.

В частности, необходимо обеспечить социальное дистанцирование, наличие масок, обработку рук, а также проветривание помещений. Кроме того, одним из условий является разведение потоков детей из разных групп.