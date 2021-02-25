Страсти по ковиду

Депрессию
сменила ипохондрия
Первым на повестке дня
стоял вопрос: какое воздействие ковид оказывает на психическое здоровье
населения? Что говорит статистика обращений?
Руководитель отделения
лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава
России Татьяна Караваева рассказала, что в начале пандемии резко увеличилось
количество тревожных расстройств с выраженными нарушениями в виде панических
атак. Иногда это требовало стационарной помощи. Постепенно началось
присоединение депрессивных расстройств, связанное с переработкой происходящего.
Сейчас наблюдается
расстройство ипохондрического плана. Люди к себе прислушиваются и малейшие
нарушения интерпретируют как катастрофу. Одним из факторов, влияющих на
состояние психики, является инфодемия – огромный поток негативной и часто
непроверенной информации.
Кроме того, у психиатров
появились дополнительные пациенты – люди, перенесшие ковид. У них наблюдаются
астенодепрессивные состояния, трудности восстановления после болезни. А в
последний месяц добавилось число тревожных состояний, связанных с вакцинацией.
Неуверенность в отношении прививки Всемирная организация здравоохранения
отмечает во многих странах: это понятие входит в десятку основных угроз
общественному здоровью.
Заведующий Городским
психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко подтвердил: сначала в центр
обращались пациенты с тревожными расстройствами, затем – с депрессивным ответом
на ситуацию. Сейчас идет формирование ипохондрических идей: люди трактуют
разные симптомы как проявление ковида.
Заведующий
психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН
Александр Чомский отметил, что участились повторные госпитализации. Приступы
обогатились симптоматикой: пандемия страха, отсутствие ясных инструкций,
четкого прогноза – все это накладывает отпечаток на больных. Обращаемость за
психиатрической помощью увеличилась на 30%.
Но еще больше возросла
потребность в психологической помощи: людям необходима эмоциональная поддержка,
снятие напряжения. Семейные проблемы обострились во всем мире. По сравнению с
2019 годом, количество тревожных расстройств возросло на 40%.
Постковидный
синдром
Словарь психиатров и язык
обывателей обогатились понятием «постковидный синдром». Что это такое? Covid-19
– нейротоксичный вирус. После него возникают астенодепрессивные состояния,
формируется посттравматический стресс. После реанимации с формированием
затяжных хронических тревожных нарушений нередко требуется медицинская помощь,
в том числе фармакологическая. Люди столкнулись с угрозой смерти. Каждый из них
испытал ощущение неопределенности. Основное, что требуется пациентам и их родственникам
– это психотерапия.
По данным кафедры
медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ, у 30% лиц, перенесших ковид и
оказавшихся в интенсивной терапии, имеет место посттравматическое стрессовое
расстройство. Появляется агрессивность, нарушение памяти, бессонница,
суицидальные мысли, депрессивные проявления, подавленность, потеря
удовольствия. В таких случаях надо вовремя обращаться за помощью.
Алексей Демьяненко
отметил и расщепление в популяции: те, кто столкнулся с болезнью, очень
серьезно к этому относятся. У тех же, кто не сталкивался, возникает механизм
отрицания и вытеснения. В обществе формируются полярные отношения, а такая
поляризация выливается в более высокое напряжение на уровне популяции, которое
может влиять на ряд факторов.
- Есть способы
восстановиться после ковида самостоятельно – без обращения к психотерапевту?
Татьяна Караваева
ответила утвердительно: эти способы хорошо описаны в различных психологических
постах, они очень просты, и мы их обесцениваем. Рекомендуется: организация режима
и пространства, ограничение вредных привычек, здоровый образ жизни, позитивное
общение, активное наполнение своего времени, нормализация климата в семье. Это
кажется простым до банальности, но именно эти рекомендации работают и помогают
повышать адаптабельность.
На главной странице сайта
клиники неврозов есть три памятки для жителей: для обывателей, для семей и
рекомендации для людей, страдающих психическими расстройствами.
Между
первой и второй…
«Наблюдаете ли вы отличия
пациентов в первую и вторую волну?» – поинтересовались журналисты. Александр
Чомский ответил, что в популяции накопилось больше депрессивных расстройств. В
стационар стали попадать пациенты, которые в других условиях удержались бы. На
вторую волну ковида компенсаторных возможностей уже не хватает: психиатрическое
отделение Института мозга заполнено такими пациентами.
Татьяна Караваева
отметила разницу в содержании переживаний. Первая волна была связана со страхом
заболеть, во вторую людей переполняют заботы, как жить дальше. Не хватает
ресурсов, денег, накопилось утомление. С другой стороны, горе и утраты: есть
семьи, где коронавирус унес не одну жизнь. И есть потери, связанные с
жизненными обстоятельствами.
Алексей Демьяненко так охарактеризовал
разницу: в первую волну люди тревожились о краткосрочной перспективе, но
чувствовали оптимизм в долгосрочной. Сейчас оптимистично настроены на ближайшее
будущее, но пессимистично смотрят в среднесрочную и долгосрочную перспективу.
- Как понять, что
необходима медицинская помощь? На что надо обратить внимание? – спросили у
психиатров.
- Человек ориентируется
на самооценку. Насторожить должны такие симптомы: нарушение сна, аппетита,
снижение трудоспособности, повышение тревожности, раздражительности,
конфликтности. Если эти реакции отличаются от обычных, надо обратиться к
специалисту, не дожидаясь тяжелых состояний, – ответила Татьяна Артуровна.
- Существует теория, что
люди с психическими расстройствами чаще и тяжелее болеют ковидом. Так ли это и
почему?
Алексей Демьяненко
подтвердил: да, так. В организме человека существуют инсулин-зависимые ткани и
инсулиннезависимые. Инсулиннезависимых всего две: нервная и иммунная. Когда
человек находится в стрессе, иммунная система всегда обкрадывается. То есть у
психически нездоровых граждан снижен иммунитет.
- Кто больше подвержен
психическим расстройствам в условиях пандемии?
- Конечно, люди, которые
изначально имеют высокий уровень тревожности – у них заложен механизм
тревожного переживания. К таким можно отнести ипохондриков, людей, имеющих
низкую толерантность к стрессовым нагрузкам, с недостаточными навыками решения
проблем. Беда в том, что многие думают о проблеме, но не о ее решении. Акцент
на первом варианте: когда человек погружается в проблему и начинает ее
переживать, вместо того, чтобы решать, – это путь к формированию неадаптивных
психологических реакций. И, конечно, эмоционально лабильные пациенты, – сказала
Татьяна Караваева.
Вопрос, какой можно дать
прогноз, и сможем ли мы преодолеть эту напасть, Александр Чомский назвал самым
трудным.
- Общество уже не будет
прежним. Есть вероятность того, что подобного рода угрозы можно ждать в
будущем. Может, у нас появится какая-то стратегия действий… Популяция проделает
динамику. Лица с нормальным адаптивным потенциалом смогут адаптироваться. Но
соотношение пациентов тревожных, не тревожных, склонных к психотическим
реакциями не изменится. Несмотря на то, что прогнозировать трудно, нам,
медикам, интересно это наблюдать.
Алексей Демьяненко
смотрит в будущее с оптимизмом:
- Пандемия дала импульс
развитию дистанционных видов помощи. Человечество уже сталкивалось с подобными
локдаунами, аналогия – «испанка» в начале XX века. Как-то с этим справились. И,
если бы не коронавирус, никто бы и не вспомнил.
Фото pixabay.com