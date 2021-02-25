Страсти по ковиду

Депрессию сменила ипохондрия

Первым на повестке дня стоял вопрос: какое воздействие ковид оказывает на психическое здоровье населения? Что говорит статистика обращений?

Руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева рассказала, что в начале пандемии резко увеличилось количество тревожных расстройств с выраженными нарушениями в виде панических атак. Иногда это требовало стационарной помощи. Постепенно началось присоединение депрессивных расстройств, связанное с переработкой происходящего.

Сейчас наблюдается расстройство ипохондрического плана. Люди к себе прислушиваются и малейшие нарушения интерпретируют как катастрофу. Одним из факторов, влияющих на состояние психики, является инфодемия – огромный поток негативной и часто непроверенной информации.

Кроме того, у психиатров появились дополнительные пациенты – люди, перенесшие ковид. У них наблюдаются астенодепрессивные состояния, трудности восстановления после болезни. А в последний месяц добавилось число тревожных состояний, связанных с вакцинацией. Неуверенность в отношении прививки Всемирная организация здравоохранения отмечает во многих странах: это понятие входит в десятку основных угроз общественному здоровью.

Заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко подтвердил: сначала в центр обращались пациенты с тревожными расстройствами, затем – с депрессивным ответом на ситуацию. Сейчас идет формирование ипохондрических идей: люди трактуют разные симптомы как проявление ковида.

Заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Александр Чомский отметил, что участились повторные госпитализации. Приступы обогатились симптоматикой: пандемия страха, отсутствие ясных инструкций, четкого прогноза – все это накладывает отпечаток на больных. Обращаемость за психиатрической помощью увеличилась на 30%.

Но еще больше возросла потребность в психологической помощи: людям необходима эмоциональная поддержка, снятие напряжения. Семейные проблемы обострились во всем мире. По сравнению с 2019 годом, количество тревожных расстройств возросло на 40%.

Постковидный синдром

Словарь психиатров и язык обывателей обогатились понятием «постковидный синдром». Что это такое? Covid-19 – нейротоксичный вирус. После него возникают астенодепрессивные состояния, формируется посттравматический стресс. После реанимации с формированием затяжных хронических тревожных нарушений нередко требуется медицинская помощь, в том числе фармакологическая. Люди столкнулись с угрозой смерти. Каждый из них испытал ощущение неопределенности. Основное, что требуется пациентам и их родственникам – это психотерапия.

По данным кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ, у 30% лиц, перенесших ковид и оказавшихся в интенсивной терапии, имеет место посттравматическое стрессовое расстройство. Появляется агрессивность, нарушение памяти, бессонница, суицидальные мысли, депрессивные проявления, подавленность, потеря удовольствия. В таких случаях надо вовремя обращаться за помощью.

Алексей Демьяненко отметил и расщепление в популяции: те, кто столкнулся с болезнью, очень серьезно к этому относятся. У тех же, кто не сталкивался, возникает механизм отрицания и вытеснения. В обществе формируются полярные отношения, а такая поляризация выливается в более высокое напряжение на уровне популяции, которое может влиять на ряд факторов.

- Есть способы восстановиться после ковида самостоятельно – без обращения к психотерапевту?

Татьяна Караваева ответила утвердительно: эти способы хорошо описаны в различных психологических постах, они очень просты, и мы их обесцениваем. Рекомендуется: организация режима и пространства, ограничение вредных привычек, здоровый образ жизни, позитивное общение, активное наполнение своего времени, нормализация климата в семье. Это кажется простым до банальности, но именно эти рекомендации работают и помогают повышать адаптабельность.

На главной странице сайта клиники неврозов есть три памятки для жителей: для обывателей, для семей и рекомендации для людей, страдающих психическими расстройствами.

Между первой и второй…

«Наблюдаете ли вы отличия пациентов в первую и вторую волну?» – поинтересовались журналисты. Александр Чомский ответил, что в популяции накопилось больше депрессивных расстройств. В стационар стали попадать пациенты, которые в других условиях удержались бы. На вторую волну ковида компенсаторных возможностей уже не хватает: психиатрическое отделение Института мозга заполнено такими пациентами.

Татьяна Караваева отметила разницу в содержании переживаний. Первая волна была связана со страхом заболеть, во вторую людей переполняют заботы, как жить дальше. Не хватает ресурсов, денег, накопилось утомление. С другой стороны, горе и утраты: есть семьи, где коронавирус унес не одну жизнь. И есть потери, связанные с жизненными обстоятельствами.

Алексей Демьяненко так охарактеризовал разницу: в первую волну люди тревожились о краткосрочной перспективе, но чувствовали оптимизм в долгосрочной. Сейчас оптимистично настроены на ближайшее будущее, но пессимистично смотрят в среднесрочную и долгосрочную перспективу.

- Как понять, что необходима медицинская помощь? На что надо обратить внимание? – спросили у психиатров.

- Человек ориентируется на самооценку. Насторожить должны такие симптомы: нарушение сна, аппетита, снижение трудоспособности, повышение тревожности, раздражительности, конфликтности. Если эти реакции отличаются от обычных, надо обратиться к специалисту, не дожидаясь тяжелых состояний, – ответила Татьяна Артуровна.

- Существует теория, что люди с психическими расстройствами чаще и тяжелее болеют ковидом. Так ли это и почему?

Алексей Демьяненко подтвердил: да, так. В организме человека существуют инсулин-зависимые ткани и инсулиннезависимые. Инсулиннезависимых всего две: нервная и иммунная. Когда человек находится в стрессе, иммунная система всегда обкрадывается. То есть у психически нездоровых граждан снижен иммунитет.

- Кто больше подвержен психическим расстройствам в условиях пандемии?

- Конечно, люди, которые изначально имеют высокий уровень тревожности – у них заложен механизм тревожного переживания. К таким можно отнести ипохондриков, людей, имеющих низкую толерантность к стрессовым нагрузкам, с недостаточными навыками решения проблем. Беда в том, что многие думают о проблеме, но не о ее решении. Акцент на первом варианте: когда человек погружается в проблему и начинает ее переживать, вместо того, чтобы решать, – это путь к формированию неадаптивных психологических реакций. И, конечно, эмоционально лабильные пациенты, – сказала Татьяна Караваева.

Вопрос, какой можно дать прогноз, и сможем ли мы преодолеть эту напасть, Александр Чомский назвал самым трудным.

- Общество уже не будет прежним. Есть вероятность того, что подобного рода угрозы можно ждать в будущем. Может, у нас появится какая-то стратегия действий… Популяция проделает динамику. Лица с нормальным адаптивным потенциалом смогут адаптироваться. Но соотношение пациентов тревожных, не тревожных, склонных к психотическим реакциями не изменится. Несмотря на то, что прогнозировать трудно, нам, медикам, интересно это наблюдать.

Алексей Демьяненко смотрит в будущее с оптимизмом:

- Пандемия дала импульс развитию дистанционных видов помощи. Человечество уже сталкивалось с подобными локдаунами, аналогия – «испанка» в начале XX века. Как-то с этим справились. И, если бы не коронавирус, никто бы и не вспомнил.





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