VI Спартакиада памяти Г.Л. Тимофеева в Сяськелево

И даже пандемия
отступила, как будто понимая важность этого праздника физкультуры и спорта.
Поэтому мы с удовольствием пригласили жителей всего Гатчинского района
поучаствовать в спортивных соревнованиях. Активное участие приняли воспитанники
наших образовательных учреждений, а также военнослужащие войсковой части 41480.
К нам приехали
команды и спортсмены из Сусанинского, Елизаветинского, Таицкого, Войсковицкого
поселений, из города Гатчины. «Веселые
старты», дартс, настольный теннис, волейбол, флорбол, шашки, бадминтон и
мини-футбол – каждый мог найти для себя вид спорта, в котором хочется
поучаствовать.
Финалом
Спартакиады стал турнир по хоккею с шайбой. Десятиградусный мороз не испугал ни
игроков, ни зрителей. Выражаем благодарность нашим спонсорам – компании
«Эко-Точка» и лично заместителю генерального директора Дмитрию Олеговичу Лапшину
за помощь в организации турнира по хоккею.
Итог Спартакиады –
470 участников, позитивное настроение и хорошее самочувствие. Занимайтесь
физкультурой и спортом и будьте здоровы!
Мария Федорова,
и.о. директора Сяськелевского ИДЦ