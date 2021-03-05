VI Спартакиада памяти Г.Л. Тимофеева в Сяськелево

И даже пандемия отступила, как будто понимая важность этого праздника физкультуры и спорта. Поэтому мы с удовольствием пригласили жителей всего Гатчинского района поучаствовать в спортивных соревнованиях. Активное участие приняли воспитанники наших образовательных учреждений, а также военнослужащие войсковой части 41480.

К нам приехали команды и спортсмены из Сусанинского, Елизаветинского, Таицкого, Войсковицкого поселений, из города Гатчины. «Веселые старты», дартс, настольный теннис, волейбол, флорбол, шашки, бадминтон и мини-футбол – каждый мог найти для себя вид спорта, в котором хочется поучаствовать.

Финалом Спартакиады стал турнир по хоккею с шайбой. Десятиградусный мороз не испугал ни игроков, ни зрителей. Выражаем благодарность нашим спонсорам – компании «Эко-Точка» и лично заместителю генерального директора Дмитрию Олеговичу Лапшину за помощь в организации турнира по хоккею.

Итог Спартакиады – 470 участников, позитивное настроение и хорошее самочувствие. Занимайтесь физкультурой и спортом и будьте здоровы!

Мария Федорова, и.о. директора Сяськелевского ИДЦ