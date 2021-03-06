Прокуратура разъясняет

Статья 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» предусматривает, что безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Пособие по безработице может получить гражданин, потерявший работу или не имеющий работы, обратившийся в службу занятости населения и поставленный на учет как безработный.

Признание граждан безработными и назначение им пособия по безработице осуществляется центром занятости населения по месту постоянной регистрации гражданина.

Одним из оснований для снятия гражданина с регистрационного учета безработных является признание гражданина занятым по основаниям, предусмотренным статьей 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», чтобы не допустить ситуаций, расценивающийся законодательством как получение пособия по безработице обманным путем, необходимо своевременно известить специалистов центра занятости о своем трудоустройстве и других обстоятельствах, которые влияют на получение пособия по безработице.

К случаям получения пособия по безработице обманным путем относятся: предоставление справки с завышенным средним заработком; сокрытие гражданином факта занятости при постановке на учёт в качестве безработного либо в период получения пособия по безработице; предоставление поддельных документов – трудовой книжки с поддельными записями; документов, оправдывающих неявку в установленный срок на прохождение очередной перерегистрации, сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной форме в различных учебных заведениях и других обстоятельств, которые влияют на возможность получения пособия по безработице.

Статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат.

Так, мошенничество при получении выплат (то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособия по безработице путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат) наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.