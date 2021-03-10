ПРАВИЛА НЕ НАРУШЕНЫ, КАЧЕСТВО — ПРОВЕРИМ.

Очередная Всероссийская перепись
населения должна была пройти в октябре 2020 года, через 10 лет после последней переписи.
Такую периодичность ООН рекомендует соблюдать всем государствам. Всего в
2020 году переписаться могли примерно 3 млрд человек в более чем
50 странах мира, среди которых самые населенные государства планеты:
Китай, США, Индонезия. В числе участников раунда были Таиланд, Япония,
Республика Корея, Израиль, Монголия, Саудовская Аравия, Алжир, Аргентина,
Бразилия, Мексика, Эквадор и многие другие.
Однако на мировой
раунд переписей повлияла пандемия. В ряде стран сроки статистических
исследований были увеличены, перенесены на несколько месяцев или на 2021 год. В
России сроки сдвинулись на август — сентябрь 2021 года.
«Изменения не повлекут
за собой смещения раундов впоследствии, поскольку срок переноса Всероссийской
переписи населения полностью соответствует международным стандартам», —
заявила начальник управления социально-демографической статистики
Межгосударственного статистического комитета СНГ Ирина Збарская. Таким
образом, следующий раунд будет осуществлен в ранее запланированные сроки, а
именно с рекомендуемым ООН интервалом. В 2015 году ООН была
принята резолюция, в соответствии с
которой государства-члены должны провести перепись раунда 2020 года с 2015 по
2024 год. По сложившейся традиции в следующий раунд 2030 года должны войти
переписи с 2025 по 2034 год. Главное, чтобы в каждой стране они проводились не
реже раза в 10 лет.
Как отметила доцент
кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская,
в большинстве стран мира переписи проводятся раз в 10 лет в годы, которые
заканчиваются на 0, 1 или 9. По словам эксперта, синхронность в проведении
переписи особенно важна в этом раунде, так как полученные данные помогут
оценить последствия пандемии.
«Коронавирус сдвинул
сроки переписей, но сам принцип не изменился. С поправкой, но 10-летний цикл
сохраняется», — подтвердил научный сотрудник Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев.
Эксперт объяснил,
почему важно сохранять такой цикл: «Интервал в 10 лет наиболее удобный.
Более частые переписи — слишком тяжелое бремя для многих стран, более редкие —
не позволят детально выявить динамику, картина будет слишком общей».
«Важно, чтобы новые
сроки проведения переписи были максимально близки к 10-летнему интервалу. Для
России начало осени 2021 года — самый оптимальный период, чтобы обеспечить
безопасность, периодичность и высокое качество переписи. Предполагается, что к
августу вакцинацию сможет пройти наибольшее число желающих, появится
коллективный иммунитет. Сдвиг по срокам произошел меньше чем на год, при этом
перепись пройдет осенью, как и две предыдущие», — отметила Екатерина
Дарда, заведующая кафедрой статистики МИРЭА.
«По разным причинам
сроки сдвигались в прошлом как в нашей стране, так и в мире. Большой разрыв —
пять лет и более — между запланированной и реальной датами переписи осложняет
краткосрочный анализ, но сейчас не тот случай. Также нет смысла всем странам
переходить на пятилетний интервал, как, например, Китай. Сейчас мы получим
масштабный замер социально-экономических и демографических показателей, который
поможет выработать адекватные меры для новой посткризисной реальности на
ближайшие 10 лет», — сообщил Владимир Зорин, главный научный сотрудник
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
«Строгое соблюдение
периодичности раундов позволяет сопоставлять данные в статистике и получать
связанную информацию, именно на это нацелена перепись, — пояснила Ольга
Лебединская. — Например, по итогам переписи можно обнаружить, что
увеличилась доля лиц, закончивших магистратуру. Оценить динамику и объяснить
тенденцию проще, если замеры проводились с определенной периодичностью, иначе
на статистику влияет изменение возраста респондентов: учитываются новые
выпускники вузов, которые несколько лет назад могли даже не быть студентами.
Технический сдвиг сроков в рамках одного календарного года допустим, но больший
уже нежелателен».
Глобальная
синхронизация переписей населения принципиальна не только потому, что позволяет
увидеть четкую картину в мире в целом. Сопоставление данных, полученных в общий
период, помогает выявлять неравенства между странами и внутри государств по
широкому кругу показателей. По мнению экспертов, в рамках 10-летнего раунда
фактически проводится Всемирная перепись, которая демонстрирует мировые
дисбалансы и позволяет принимать необходимые решения для будущего.