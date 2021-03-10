ПРАВИЛА НЕ НАРУШЕНЫ, КАЧЕСТВО — ПРОВЕРИМ.

Очередная Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, через 10 лет после последней переписи. Такую периодичность ООН рекомендует соблюдать всем государствам. Всего в 2020 году переписаться могли примерно 3 млрд человек в более чем 50 странах мира, среди которых самые населенные государства планеты: Китай, США, Индонезия. В числе участников раунда были Таиланд, Япония, Республика Корея, Израиль, Монголия, Саудовская Аравия, Алжир, Аргентина, Бразилия, Мексика, Эквадор и многие другие.

Однако на мировой раунд переписей повлияла пандемия. В ряде стран сроки статистических исследований были увеличены, перенесены на несколько месяцев или на 2021 год. В России сроки сдвинулись на август — сентябрь 2021 года.

«Изменения не повлекут за собой смещения раундов впоследствии, поскольку срок переноса Всероссийской переписи населения полностью соответствует международным стандартам», — заявила начальник управления социально-демографической статистики Межгосударственного статистического комитета СНГ Ирина Збарская. Таким образом, следующий раунд будет осуществлен в ранее запланированные сроки, а именно с рекомендуемым ООН интервалом. В 2015 году ООН была принята резолюция, в соответствии с которой государства-члены должны провести перепись раунда 2020 года с 2015 по 2024 год. По сложившейся традиции в следующий раунд 2030 года должны войти переписи с 2025 по 2034 год. Главное, чтобы в каждой стране они проводились не реже раза в 10 лет.

Как отметила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, в большинстве стран мира переписи проводятся раз в 10 лет в годы, которые заканчиваются на 0, 1 или 9. По словам эксперта, синхронность в проведении переписи особенно важна в этом раунде, так как полученные данные помогут оценить последствия пандемии.

«Коронавирус сдвинул сроки переписей, но сам принцип не изменился. С поправкой, но 10-летний цикл сохраняется», — подтвердил научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт объяснил, почему важно сохранять такой цикл: «Интервал в 10 лет наиболее удобный. Более частые переписи — слишком тяжелое бремя для многих стран, более редкие — не позволят детально выявить динамику, картина будет слишком общей».

«Важно, чтобы новые сроки проведения переписи были максимально близки к 10-летнему интервалу. Для России начало осени 2021 года — самый оптимальный период, чтобы обеспечить безопасность, периодичность и высокое качество переписи. Предполагается, что к августу вакцинацию сможет пройти наибольшее число желающих, появится коллективный иммунитет. Сдвиг по срокам произошел меньше чем на год, при этом перепись пройдет осенью, как и две предыдущие», — отметила Екатерина Дарда, заведующая кафедрой статистики МИРЭА.

«По разным причинам сроки сдвигались в прошлом как в нашей стране, так и в мире. Большой разрыв — пять лет и более — между запланированной и реальной датами переписи осложняет краткосрочный анализ, но сейчас не тот случай. Также нет смысла всем странам переходить на пятилетний интервал, как, например, Китай. Сейчас мы получим масштабный замер социально-экономических и демографических показателей, который поможет выработать адекватные меры для новой посткризисной реальности на ближайшие 10 лет», — сообщил Владимир Зорин, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

«Строгое соблюдение периодичности раундов позволяет сопоставлять данные в статистике и получать связанную информацию, именно на это нацелена перепись, — пояснила Ольга Лебединская. — Например, по итогам переписи можно обнаружить, что увеличилась доля лиц, закончивших магистратуру. Оценить динамику и объяснить тенденцию проще, если замеры проводились с определенной периодичностью, иначе на статистику влияет изменение возраста респондентов: учитываются новые выпускники вузов, которые несколько лет назад могли даже не быть студентами. Технический сдвиг сроков в рамках одного календарного года допустим, но больший уже нежелателен».

Глобальная синхронизация переписей населения принципиальна не только потому, что позволяет увидеть четкую картину в мире в целом. Сопоставление данных, полученных в общий период, помогает выявлять неравенства между странами и внутри государств по широкому кругу показателей. По мнению экспертов, в рамках 10-летнего раунда фактически проводится Всемирная перепись, которая демонстрирует мировые дисбалансы и позволяет принимать необходимые решения для будущего.