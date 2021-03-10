Социальное такси помогает

С этого года увеличено количество поездок детям-инвалидам, проходящим курс реабилитации в Санкт-Петербурге. Ранее они могли воспользоваться социальным такси лишь шесть раз в течение месяца один раз в год. Теперь же количество поездок увеличено до 12. Воспользоваться услугой могут дети-инвалиды, которым выдано назначение врачебной комиссии о прохождении реабилитации на территории Петербурга, и которые не могут получить амбулаторное лечение по месту жительства.

Услугами социального такси для поездок к социально-значимым объектам могут воспользоваться проживающие на территории Ленинградской области граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Ленинградской области, беженцы из числа льготных категорий граждан. Граждане оплачивают автотранспортной организации, непосредственно оказывающей услугу по перевозке, 10% или 25% от полной стоимости поездки, в зависимости от проезжаемого расстояния, за исключением случаев бесплатного оказания услуг.

В настоящий момент право на пользование социальным такси имеют

Бесплатно:

• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;

• дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;

• дети-инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

• дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей;

• дети, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа;

• дети, перенесшие пересадку костного мозга;

• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;

• граждане, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа;

• участники Великой Отечественной войны;

• инвалиды Великой Отечественной Войны.

С частичной оплатой стоимости проезда:

• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до 01.01.2010 года без указания срока переосвидетельствования;

• инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды по зрению

Другие категории:

• лица старше 80 лет

• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности.

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

С дополнительной информацией о работе и тарифах можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области (https://social.lenobl.ru/). С тарифами социального такси – на сайте получения услуги (сзаботой.рф).