Социальное такси помогает

С этого года увеличено
количество поездок детям-инвалидам, проходящим курс реабилитации в
Санкт-Петербурге. Ранее они могли воспользоваться социальным такси лишь шесть
раз в течение месяца один раз в год. Теперь же количество поездок увеличено до
12. Воспользоваться услугой могут дети-инвалиды, которым выдано назначение
врачебной комиссии о прохождении реабилитации на территории Петербурга, и
которые не могут получить амбулаторное лечение по месту жительства.
Услугами социального
такси для поездок к социально-значимым объектам могут воспользоваться
проживающие на территории Ленинградской области граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Ленинградской области, беженцы из числа льготных категорий граждан.
Граждане оплачивают автотранспортной организации, непосредственно оказывающей
услугу по перевозке, 10% или 25% от полной стоимости поездки, в зависимости от
проезжаемого расстояния, за исключением случаев бесплатного оказания услуг.
В
настоящий момент право на пользование социальным такси имеют
Бесплатно:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
• дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18
лет;
• дети-инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами
реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
• дети-инвалиды, страдающие злокачественными
новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственной им тканей;
• дети, имеющие медицинское заключение о
необходимости проведения процедур гемодиализа;
• дети, перенесшие пересадку костного мозга;
• граждане, имеющие медицинское заключение о
необходимости проведения процедур гемодиализа;
• участники
Великой Отечественной войны;
• инвалиды Великой Отечественной Войны.
С частичной оплатой стоимости
проезда:
• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения
способности к трудовой деятельности независимо от группы инвалидности,
признанные инвалидами до 01.01.2010 года без указания срока
переосвидетельствования;
• инвалиды, имеющие ограничение способности к
передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в
виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
• инвалиды по зрению
Другие категории:
• лица старше 80 лет
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности.
• лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
С дополнительной
информацией о работе и тарифах можно ознакомиться на сайте комитета по
социальной защите населения Ленинградской области (https://social.lenobl.ru/).
С тарифами социального такси – на сайте получения услуги (сзаботой.рф).