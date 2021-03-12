Библиотека в Прибытково — памятник эпохи Серебряного века

В течение многих лет библиотекари и их добровольные помощники борются за сохранность этого здания и организованных в нем исторических экспозиций.

О том, как и чем живёт Прибытковская библиотека сейчас, мы поговорили с заведующей библиотекой Мариной Малафеевой и гатчинским краеведом Андреем Бурлаковым.

В Прибытково мы приехали солнечным морозным утром, застав Марину Малафееву за растапливанием печки в библиотечном зале - надо успеть хотя бы немного прогреть выстуженное за ночь здание до прихода первых посетителей.

В этой сельской библиотеке всё по-настоящему, по-деревенски, точнее, постародеревенски: печь топится дровами, в доме нет водопровода. Старинный дом скрипит половицами и ступеньками лестницы, ведущей на второй этаж. Его постоянный спутник - запах старых книг, растопленной печки и свежего дерева.

В небольшом библиотечном зале — сплошные деревянные стеллажи еще пятидесятых годов прошлого века. Когда Марина Малафеева рассказывает о своей библиотеке, в её глазах светится любовь, и, похоже, эта любовь — взаимная.

Родом из Серебряного века

Поселок Прибытково — один из самых живописных в Гатчинском районе. Здесь все еще можно увидеть дачи столетней давности, построенные по оригинальным проектам. Чудом сохранившаяся до наших дней бывшая дача «адмирала» Прибыткова, в которой разместилась сельская библиотека, — один из таких раритетов.

Впечатлённый богатой историей Прибытково, краевед Андрей Бурлаков много лет назад начал собирать связанные с ней материалы, документы, фотографии, предметы быта.

- Очень много накопилось материала, - говорит Андрей Вячеславович. - Недавно я взялся за книгу по истории Прибытково. Главное — это имена людей, которые здесь жили или отдыхали на даче. Каждому из них можно посвятить целую главу! В первую очередь, это, конечно, сам Виктор Прибытков — основатель поселка и железнодорожной платформы. До него здесь была небольшая деревушка Покровская (Покровка). Кстати, ещё до Прибыткова здесь уже была небольшая дачная колония: собственниками первых дач стали артисты Мариинского театра.

На самом деле владелец этого примечательного дома Виктор Васильевич Прибытков (1837-1910 гг.) был не адмиралом, а капитаном 1-го ранга. Примерно в 1895 году он приобрел здесь обширный участок земли. Масштаб его деятельности был огромный. Посёлок развивался очень быстро, превращаясь в своего рода дачный город, подобно Вырице или Сиверской. Прибытков построил несколько дач, которые сдавал петербургским дачникам.

Свою собственную и очень необычную дачу «адмирал» возвёл в 1900 году в модном тогда стиле модерн. В облике дома Прибыткова явно проглядывал морской стиль: издалека этот двухэтажный деревянный особняк напоминал корабль, плывущий среди «волн» — зеленых раскидистых елей. Настоящей «изюминкой» этого особняка стали цветные витражи на окнах веранды, которые изображают парусники, барки, маяки, приморские пейзажи. По местной легенде, они исполнены по эскизам художника Михаила Врубеля.

Помимо «адмирала» Прибыткова, посёлок прославился целым созвездием известных имен. Его история связана с такими именами эпохи Серебряного века, как Илья Репин и Исаак Бродский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов, Андрей Белый и Александр Грин, певица Анастасия Вяльцева, художник Павел Филонов, артист Павел Самойлов и многие другие.

Как говорит Андрей Бурлаков, дач, подобных прибытковской, в поселке было очень много — около пятидесяти, и все они были одна другой роскошнее. Сейчас на их месте — современная дачная застройка. В поселке осталось несколько дач того времени, но это уже не то Прибытково. К счастью, сохранилось довольно много фотографий, который изображают остатки прежнего дачного великолепия...

Как библиотека спасла дачу Прибыткова

До и после войны в старинном доме Прибыткова размещалась начальная школа, позже – дача детского сада фабрики «Большевичка». В девяностые годы бывшее «адмиральское» имение было практически разорено, лишившись, к тому же, земель вокруг дома. В 1997 году на первом этаже пустующего особняка разместилась Прибытковская сельская библиотека.

- Здесь сошлось всё, - говорит Андрей Бурлаков. - Если бы не библиотека, этого дома просто уже бы не было. Территорию вокруг дома уже успели к тому времени продать, запросто могли пустить под снос и сам особняк. Библиотекари отчаянно боролись за него, и этот дом почти сразу же стал больше, чем библиотекой.

Одним из основных направлений работы библиотеки стало краеведение. Старый дом зажил новой жизнью, важное место в которой заняло восстановление истории поселка. Сейчас это своеобразный культурный центр, объединивший функции библиотеки, местного клуба и краеведческого музея с несколькими уникальными экспозициями. Кстати, и книжный фонд Прибытковской библиотеки — один из самых крупных в Гатчинском районе: 19 тысяч книг, среди которых встречаются и старинные.

- Аура дореволюционного посёлка сконцентрировалась в бывшей даче Прибыткова, сохраняя дух того времени, - говорит Андрей Бурлаков.

«История дачного модерна»: узнать, прикоснуться

Лет двенадцать назад Андрей Бурлаков предложил организовать в Прибытковской библиотеке музейную экспозицию, посвященную истории дачного модерна Прибытково и его окрестностей. Экспонатов было очень много - местные жители охотно делились вещами, десятилетиями хранившимися на чердаках и в сараях старых домов.

Экспозиция «История дачного модерна» разместилась на светлой веранде с большими окнами – в единственном, кстати, помещении, где сохранились загадочные витражи. Здесь можно увидеть старинную мебель, сундуки и чемоданы, предметы дачного быта столетней давности. Есть здесь посуда из сгоревшей уже дачи Репиных в Прибытково, хрупкие образцы знаменитого кузнецовского фарфора, старинные люстры и швейные машины, патефон и многое другое. Особое место в экспозиции занимает коллекция одежды и аксессуаров эпохи модерн – шляпки, легкие летние платья, старинные кружева, вышивка, изделия из тонкого, как шелк, льна ручной работы.

Один из любопытных и важных экспонатов – рисунок дачи Прибыткова, выполненный мальчиком-подростком и подаренный им своей подруге в 1939 году. На рисунке дом изображен во всем своем былом великолепии, и именно на него опираются специалисты, строя планы по восстановлению облика дачи Прибыткова.

Как говорит Марина Малафеева, посмотреть уникальную экспозицию, расположенную в уникальном доме, туристы приезжают огромными автобусами. В отличие от обычного музея, здесь всё «живое», любой предмет можно потрогать, взять в руки, погружаясь в историю каждой вещи. Правда, сейчас, в связи с текущей реставрацией, экспозиция «История дачного модерна» рассеяна по всему зданию.

«Модерновая» экспозиция — далеко не единственная в Прибытковской библиотеке. Как рассказала Марина Николаевна, за минувшие годы удалось отремонтировать второй этаж, на котором организована экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь представлены уникальные экспонаты, найденные поисковиками в Прибытково и его окрестностях — оружие, предметы амуниции и военного быта. Постоянно пополняет эту экспозицию местный житель Михаил Александрович Фёдоров, который занимается поисковыми работами.

Проходят в библиотеке и выставки народного творчества. Весь февраль здесь работала сетевая выставка «Волонтер — это состояние души» из фонда центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Вокруг библиотеки

- Местные жители гордятся нашей библиотекой и очень переживают за её будущее, - говорит Марина Малафеева. - Здесь можно не только взять книгу, но и просто посидеть, выпить чаю, пообщаться. Люди приходят сюда, чтобы отдохнуть, успокоиться, расслабиться, узнать что-то новое.

Летом Прибытковская библиотека становится настоящим культурным центром, вокруг которого вертятся все события дачного сезона. Людей в Прибытково отдыхает очень много — только одних детей сюда приезжает до ста двадцати! Дачники идут в библиотеку за книгами, ещё раз погрузиться в атмосферу старинного дома, побывать на различных мероприятиях, включая детские.

Этот старый дом, бережно хранящий свою историю, давно уже стал местом притяжения для творческой интеллигенции Гатчинского района и Петербурга – поэтов, художников и музыкантов, историков и краеведов. Здесь проходят литературные и музыкальные вечера, лекции, встречи, посвященные истории, Ночь музеев, Библионочь. Каждое лето в Прибытково оживает «серебряный век» — усилиями поселковых энтузиастов здесь проводится летний фестиваль «Дачный модерн», призванный возродить дачные традиции начала XX века.

В 2020 году дача «адмирала» Прибыткова стала площадкой проекта по восстановлению исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров «Том Сойер Фест». Власти Кобринского поселения поддержали эту идею, постоянно идя навстречу и помогая по мере своих сил.

В течение всего лета и осени добровольцы и спонсоры со всего Гатчинского района и Санкт-Петербурга вели в старом доме реставрационные работы. Следующим летом они продолжатся.

Несмотря на отсутствие статуса объекта культурного наследия, бывшая дача «адмирала» Прибыткова и нынешняя Прибытковская библиотека — настоящая архитектурная «жемчужина» прошлого века. И её дальнейшая судьба — в руках наших современников, которые делают все, чтобы история родной земли не прерывалась и не знала «белых пятен».





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