Звуки радости и победы

В номинации «Эстрадный вокал» дипломами лауреатов I степени награждены Иван и Серафим Насолодины, Елена Соколова, Варвара Новозияйнен, Ева Леонченкова, Надежда Баскакова, Юлия Рутковская.

Лауреатами II степени стали Ольга Проворова, Даниэла Ипполитова, Вероника Степанян. Дипломы III степени получили Ксения Фролова и Ксения Воронова.

Благодарственным письмом организационного комитета конкурса-фестиваля за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии фестивального движения награждена руководитель коллектива Елена Семеновна Соколова. Также, по итогам конкурса, педагог Е.С. Соколова была награждена специальным дипломом и тремя бесплатными путевками для участников коллектива на конкурс «Навстречу солнцу», который будет проходить в Ялте в октябре 2021 года.

Фото СККЦ "Юбилейный"