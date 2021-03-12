Звуки радости и победы

Звуки радости и победы

Коллектив вокальной студии «Звуки радости» (руководитель Елена Соколова) Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» принял участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На берегах Невы», который проходил в феврале 2021 года в Санкт-Петербурге.

Рубрики : Культура     12 Mar 2021

В номинации «Эстрадный вокал» дипломами лауреатов I степени награждены Иван и Серафим Насолодины, Елена Соколова, Варвара Новозияйнен, Ева Леонченкова, Надежда Баскакова, Юлия Рутковская.

Лауреатами II степени стали Ольга Проворова, Даниэла Ипполитова, Вероника Степанян. Дипломы III степени получили Ксения Фролова и Ксения Воронова.

Благодарственным письмом организационного комитета конкурса-фестиваля за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии фестивального движения награждена руководитель коллектива Елена Семеновна Соколова. Также, по итогам конкурса, педагог Е.С. Соколова была награждена специальным дипломом и тремя бесплатными путевками для участников коллектива на конкурс «Навстречу солнцу», который будет проходить в Ялте в октябре 2021 года.

Фото СККЦ "Юбилейный"

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