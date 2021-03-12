Звуки радости и победы

В
номинации «Эстрадный вокал» дипломами лауреатов I степени награждены Иван и
Серафим Насолодины, Елена Соколова, Варвара Новозияйнен, Ева Леонченкова,
Надежда Баскакова, Юлия Рутковская.
Лауреатами
II степени стали Ольга Проворова, Даниэла Ипполитова, Вероника Степанян.
Дипломы III степени получили Ксения Фролова и Ксения Воронова.
Благодарственным
письмом организационного комитета конкурса-фестиваля за заботу о юном
поколении, поддержку талантов, предоставление им возможности творческих встреч,
обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии
фестивального движения награждена руководитель коллектива Елена Семеновна
Соколова. Также, по итогам конкурса, педагог Е.С. Соколова была награждена
специальным дипломом и тремя бесплатными путевками для участников коллектива на
конкурс «Навстречу солнцу», который будет проходить в Ялте в октябре 2021 года.
Фото СККЦ "Юбилейный"